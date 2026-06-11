《香港01》薄扶林舞火龍活動　學生親手紮作火龍體驗香港非遺傳統

舞火龍是香港傳統中秋節慶活動，除最為人熟知的大坑外，有約200年歷史的薄扶林村亦同樣有舞火龍習俗，其「龍歸滄海」更是獨有的壓軸儀式。舞火龍於2017年列入香港非物質文化遺產代表作名錄，適逢《香港01》成立十周年，團隊與薄扶林村火龍會推出特別教育項目，讓這條原本屬於山村的「火龍」走進校園，讓學生從歷史認識、親手紮作到實際參與，深化對本土文化的認同，推動文化傳承。



有近300年歷史的薄扶林村每年都有舞火龍習俗，其「龍歸滄海」更是獨有的壓軸儀式。（黃寶瑩攝）

學生修復火龍學紮作 9月親身參與巡遊

聖公會置富始南小學、以及聖伯多祿中學的學生，於早前一連兩個周末前往薄扶林村街坊福利會，跟隨薄扶林村火龍會學習火龍紮作，合力修復一條原本作展覽用途的火龍。是次活動以「體驗式學習」為核心，學生亦同時學到舞火龍的基本動作與節奏，並於9月「薪火相傳巡遊」環節中，親身一嘗舞火龍盛事。

楊香灝（左）是薄扶林村火龍會總監蕭昆崙的徒弟，他指紮作的技巧在於用鐵線「鎖實」禾草，抽綁力度必須紮實，方能確保火龍在劇烈的舞動中不致鬆脫。（黃寶瑩攝）

火龍紮作極度考驗耐力與精細度，一條火龍的誕生是以「竹篾」作骨，「禾草」作肉，並需經過「三層結構」，分別從內膽填充、中層加固，到外皮精細的細節處理。楊香灝（Andrew）是薄扶林村火龍會總監蕭昆崙的徒弟，他指紮作的技巧在於用鐵線「鎖實」禾草，抽綁力度必須紮實，方能確保火龍在劇烈的舞動中不致鬆脫。

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禾草處理到道具香 一絲不苟講求手藝

針對校園與室內展覽場地的生火限制，火龍會近年研發出「道具香」。蕭師傅另一名徒弟李錦誠（Edmond）表示，雖說是道具香，但基底其實是可燃燒的粗香，只是在頂部噴灑螢光顏料、再用筆繪畫出模擬燃燒後的薰黑效果，這種模擬的視覺效果，不但能在拍照時呈現出擬真的火光，亦解決了安全問題，讓學生在安全的情況下能體驗傳統氣氛。

聖公會置富始南小學學生負責處理「道具香」，各人分工合作。（黃寶瑩攝）

薄扶林舞火龍源於19世紀末，最初是村民為了驅除瘟疫、祈求平安而發起的祭祀活動。蕭師傅自小在薄扶林村長大，童年便開始接觸舞火龍，不過當年並無所謂的「代代相承」制度，只能透過「遠觀偷師」的方式，觀察長輩如何紮作火龍，再自行摸索學習。

傳統工藝面臨挑戰 系統化推廣助傳承

大約11、12歲時，蕭師傅終於有機會參與火龍紮作，整個中學時期都全情投入，到2014年更開始成為薄扶林村火龍會的統籌。他指出，傳統工藝在現代社會面臨著前所未有的挑戰，如當中的「龍歸滄海」儀式，雖象徵神龍回歸大海，但在現代環保法規與航道安全考量下，必須做出務實的調整，不能將火龍棄於大海；其次，舞火龍經年來都只靠村民自發參與，導致人手不穩，有時甚至要年長村民上陣，情況並不理想。

薄扶林村火龍會總監蕭昆崙自11、12歲時開始參與火龍紮作，至今已五十多年，他期望透過本次體驗活動，讓薄扶林舞火龍展現其堅韌的生命力，同時吸引年輕新血。（黃寶瑩攝）

蕭師傅因此意識到要將整個活動系統化進行推廣，並爭取資源讓更多人認識、參與和承接這項文化遺產，於是引入「外援」（非村民義工），為確保活動品質和秩序，同時建立起嚴謹的義工制度，要求參加者必須學習火龍歷史、活動流程、分工與守則。至於「龍歸滄海」儀式，現時舞畢的火龍會入水進行「送神」儀式，待香火熄滅後便送往堆填區處理，既保留了儀式的本意，也確保傳統與社會規範的共生。

近年，蕭師傅以師徒制教授紮作工藝；他的教學風格崇尚自由，鼓勵徒弟在既定架構下融入個人演繹，例如調整火龍口部的大小和開合，以配合不同的場景和風格。團隊亦積極推動社區共融，例如與服務自閉症人士的中心合作，讓學員參與龍頭製作，從中獲得成就感並加強與社區的連結 。

蕭師傅以師徒制教授火龍紮作工藝，包括自己的兒子（左二）；徒弟楊香灝（左一）及李錦誠（右一）亦分別擔任薄扶林村火龍會的常務主任。（黃寶瑩攝）

學生讚舞火龍增凝聚力 學到書本以外的文化

當日參與《香港01》薄扶林舞火龍體驗活動的學生分成多個小組，其中聖公會置富始南小學的學生負責處理「道具香」，聖伯多祿中學的學生則用禾草填充及加固龍身。聖公會置富始南小學兩名小五學生林祉攸及任朗晞，均認為舞火龍工作坊能學到更多香港歷史，較單看書及看照片更有體會，故很期待可親自舞火龍。

聖公會置富始南小學小五學生任朗晞（左）及林祉攸（右），均認為舞火龍工作坊能學到更多香港歷史，較單看書及看照片更有體會。（黃寶瑩攝）

聖伯多祿中學學生馬珊珊（中四）表示，以前曾到過薄扶林村觀看舞火龍，見到村民高舉火龍巡遊一臉輕鬆，以為自己能夠應付，但經實作後方發現18人同時舞動火龍亦非易事，加上紮作火龍的工序亦需要技巧，如用鐵線「捆結」鎖緊禾草，要牢固之餘亦要保持龍身形態，而9月將與同學一同舞火龍，故會加強體能訓練，期望能應付當日活動。

聖伯多祿中學學生馬珊珊表示，紮作火龍的工序需要一定技巧，比想像中困難，應好好將這種傳統留傳下去。（黃寶瑩攝）

另一名聖伯多祿中學學生鄭華謙（中四），在活動前已主動搜尋相關資料，知道舞火龍是用作驅邪避災。他表示經工作坊後學會了紮作技巧，更深刻體會到團隊溝通的重要性。鄭又認為舞火龍能增強社群凝聚力，並計畫向身邊朋友宣傳這項傳統文化的樂趣與價值。

聖伯多祿中學學生鄭華謙（中間）認為舞火龍能增強社群凝聚力，計畫向身邊朋友宣傳這項傳統文化的樂趣與價值。（黃寶瑩攝）

蕭師傅期望透過本次體驗活動，讓薄扶林舞火龍展現其堅韌的生命力，同時吸引年輕新血親手紮下每一根鐵線、體會一次汗水，協助將這項傳統文化傳承下去；他又認為保育不應墨守成規，而是在尊重傳統價值的基礎上有系統地發展，讓香港的非物質文化遺產得以薪火相傳。