《香港01》薄扶林舞火龍活動　學生親手紮作火龍體驗香港非遺傳統

撰文：凌雯靜
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舞火龍是香港傳統中秋節慶活動，除最為人熟知的大坑外，有約200年歷史的薄扶林村亦同樣有舞火龍習俗，其「龍歸滄海」更是獨有的壓軸儀式。舞火龍於2017年列入香港非物質文化遺產代表作名錄，適逢《香港01》成立十周年，團隊與薄扶林村火龍會推出特別教育項目，讓這條原本屬於山村的「火龍」走進校園，讓學生從歷史認識、親手紮作到實際參與，深化對本土文化的認同，推動文化傳承。

有近300年歷史的薄扶林村每年都有舞火龍習俗，其「龍歸滄海」更是獨有的壓軸儀式。（黃寶瑩攝）

學生修復火龍學紮作　9月親身參與巡遊

聖公會置富始南小學、以及聖伯多祿中學的學生，於早前一連兩個周末前往薄扶林村街坊福利會，跟隨薄扶林村火龍會學習火龍紮作，合力修復一條原本作展覽用途的火龍。是次活動以「體驗式學習」為核心，學生亦同時學到舞火龍的基本動作與節奏，並於9月「薪火相傳巡遊」環節中，親身一嘗舞火龍盛事。

楊香灝（左）是薄扶林村火龍會總監蕭昆崙的徒弟，他指紮作的技巧在於用鐵線「鎖實」禾草，抽綁力度必須紮實，方能確保火龍在劇烈的舞動中不致鬆脫。（黃寶瑩攝）

火龍紮作極度考驗耐力與精細度，一條火龍的誕生是以「竹篾」作骨，「禾草」作肉，並需經過「三層結構」，分別從內膽填充、中層加固，到外皮精細的細節處理。楊香灝（Andrew）是薄扶林村火龍會總監蕭昆崙的徒弟，他指紮作的技巧在於用鐵線「鎖實」禾草，抽綁力度必須紮實，方能確保火龍在劇烈的舞動中不致鬆脫。

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禾草處理到道具香　一絲不苟講求手藝

針對校園與室內展覽場地的生火限制，火龍會近年研發出「道具香」。蕭師傅另一名徒弟李錦誠（Edmond）表示，雖說是道具香，但基底其實是可燃燒的粗香，只是在頂部噴灑螢光顏料、再用筆繪畫出模擬燃燒後的薰黑效果，這種模擬的視覺效果，不但能在拍照時呈現出擬真的火光，亦解決了安全問題，讓學生在安全的情況下能體驗傳統氣氛。

聖公會置富始南小學學生負責處理「道具香」，各人分工合作。（黃寶瑩攝）

薄扶林舞火龍源於19世紀末，最初是村民為了驅除瘟疫、祈求平安而發起的祭祀活動。蕭師傅自小在薄扶林村長大，童年便開始接觸舞火龍，不過當年並無所謂的「代代相承」制度，只能透過「遠觀偷師」的方式，觀察長輩如何紮作火龍，再自行摸索學習。

傳統工藝面臨挑戰　系統化推廣助傳承

大約11、12歲時，蕭師傅終於有機會參與火龍紮作，整個中學時期都全情投入，到2014年更開始成為薄扶林村火龍會的統籌。他指出，傳統工藝在現代社會面臨著前所未有的挑戰，如當中的「龍歸滄海」儀式，雖象徵神龍回歸大海，但在現代環保法規與航道安全考量下，必須做出務實的調整，不能將火龍棄於大海；其次，舞火龍經年來都只靠村民自發參與，導致人手不穩，有時甚至要年長村民上陣，情況並不理想。

薄扶林村火龍會總監蕭昆崙自11、12歲時開始參與火龍紮作，至今已五十多年，他期望透過本次體驗活動，讓薄扶林舞火龍展現其堅韌的生命力，同時吸引年輕新血。（黃寶瑩攝）

蕭師傅因此意識到要將整個活動系統化進行推廣，並爭取資源讓更多人認識、參與和承接這項文化遺產，於是引入「外援」（非村民義工），為確保活動品質和秩序，同時建立起嚴謹的義工制度，要求參加者必須學習火龍歷史、活動流程、分工與守則。至於「龍歸滄海」儀式，現時舞畢的火龍會入水進行「送神」儀式，待香火熄滅後便送往堆填區處理，既保留了儀式的本意，也確保傳統與社會規範的共生。

近年，蕭師傅以師徒制教授紮作工藝；他的教學風格崇尚自由，鼓勵徒弟在既定架構下融入個人演繹，例如調整火龍口部的大小和開合，以配合不同的場景和風格。團隊亦積極推動社區共融，例如與服務自閉症人士的中心合作，讓學員參與龍頭製作，從中獲得成就感並加強與社區的連結 。

蕭師傅以師徒制教授火龍紮作工藝，包括自己的兒子（左二）；徒弟楊香灝（左一）及李錦誠（右一）亦分別擔任薄扶林村火龍會的常務主任。（黃寶瑩攝）

學生讚舞火龍增凝聚力　學到書本以外的文化

當日參與《香港01》薄扶林舞火龍體驗活動的學生分成多個小組，其中聖公會置富始南小學的學生負責處理「道具香」，聖伯多祿中學的學生則用禾草填充及加固龍身。聖公會置富始南小學兩名小五學生林祉攸及任朗晞，均認為舞火龍工作坊能學到更多香港歷史，較單看書及看照片更有體會，故很期待可親自舞火龍。

聖公會置富始南小學小五學生任朗晞（左）及林祉攸（右），均認為舞火龍工作坊能學到更多香港歷史，較單看書及看照片更有體會。（黃寶瑩攝）

聖伯多祿中學學生馬珊珊（中四）表示，以前曾到過薄扶林村觀看舞火龍，見到村民高舉火龍巡遊一臉輕鬆，以為自己能夠應付，但經實作後方發現18人同時舞動火龍亦非易事，加上紮作火龍的工序亦需要技巧，如用鐵線「捆結」鎖緊禾草，要牢固之餘亦要保持龍身形態，而9月將與同學一同舞火龍，故會加強體能訓練，期望能應付當日活動。

聖伯多祿中學學生馬珊珊表示，紮作火龍的工序需要一定技巧，比想像中困難，應好好將這種傳統留傳下去。（黃寶瑩攝）

另一名聖伯多祿中學學生鄭華謙（中四），在活動前已主動搜尋相關資料，知道舞火龍是用作驅邪避災。他表示經工作坊後學會了紮作技巧，更深刻體會到團隊溝通的重要性。鄭又認為舞火龍能增強社群凝聚力，並計畫向身邊朋友宣傳這項傳統文化的樂趣與價值。

聖伯多祿中學學生鄭華謙（中間）認為舞火龍能增強社群凝聚力，計畫向身邊朋友宣傳這項傳統文化的樂趣與價值。（黃寶瑩攝）

蕭師傅期望透過本次體驗活動，讓薄扶林舞火龍展現其堅韌的生命力，同時吸引年輕新血親手紮下每一根鐵線、體會一次汗水，協助將這項傳統文化傳承下去；他又認為保育不應墨守成規，而是在尊重傳統價值的基礎上有系統地發展，讓香港的非物質文化遺產得以薪火相傳。

聖伯多祿中學學生的學生參與火龍紮作工作坊後與薄扶林村火龍會的「師傅」合照留念，各人均十分期待9月可親身舞火龍。（黃寶瑩攝）
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