《香港01》薄扶林舞火龍活動　學生紮小火龍頭　學習中華文化技藝

舞火龍是香港傳統中秋節慶活動，2017年列入香港非物質文化遺產代表作名錄。適逢《香港01》成立十周年，團隊與有約 200 年舞火龍歷史的薄扶林村火龍會推出特別教育項目，讓學生親身參與舞火龍活動，早前邀請聖伯多祿中學和保良局朱敬文中學的學生，參與小型火龍頭紮作工作坊，學習利用竹枝製作小型火龍頭，體驗傳統非遺文化工藝，推動文化傳承。



學生紮小火龍頭 學習非遺傳統技藝

活動正式開始前，導師先向同學講解紮小火龍頭的流程。（湯致遠攝）

聖伯多祿中學以及保良局朱敬文中學的學生，早前到薄扶林村街坊福利會，跟隨薄扶林村火龍會學習製作小火龍頭，從中了解火龍頭的結構，以及相關工藝和技術。活動先由薄扶林村火龍會總監蕭昆崙簡介活動流程，以及透過紀錄片分享薄扶林村火龍會的歷史背景。

蕭師傅於片中分享稱，當初為了讓當時讀幼稚園的兒子和同學參與舞火龍，於是製作小型火龍，讓他們也可體驗舞火龍，並且於 2019 年中秋節首度亮相，後來亦促成蕭師傅舉辦小火龍紮作活動，讓更多青年人可以認識紮作傳統技藝和舞火龍傳統。

發揮創意製作獨一無二小火龍頭

薄扶林村火龍會總監蕭昆崙師傅指導同學製作小火龍頭。（湯致遠攝）

當日學生兩人一組，利用小竹枝學習製作火龍頭，當中涉及不同工序。學生要先為火龍頭製作基本支架，而支架的長度和闊度，直接決定最終成品的形態。其後學生需利用竹枝的彈性，在支架上加上龍口、頭頂上的龍鬚和耳朵，最後再為火龍頭「點睛」，完成一條活靈活現的火龍。

薄扶林村火龍會總監蕭昆崙師傅指導同學製作小火龍頭。（湯致遠攝）

蕭師傅在指導同學的過程中，給予同學許多創作彈性和空間，例如同學可自行決定不同部位的大小、形態，讓同學製作出獨一無二的火龍。

學生發揮創意，為小火龍頭加入獨特元素，例如設計眨眼版的小火龍頭。（湯致遠攝）

學生發揮創意，為小火龍頭加入獨特元素，例如為火龍添上眼眉和眼珠。（湯致遠攝）

參與學生：由觀賞舞火龍到親手製作小火龍頭感覺奇妙

聖伯多祿中學中四生梁楚喬（左）和馬華添（右），一同參與小火龍頭製作。梁同學表示自小已觀看舞火龍，對於今次能親手製作小火龍頭感覺奇妙。（湯致遠攝）

聖伯多祿中學中四生梁楚喬小時候曾親身觀看香港仔舞火龍，加上家有長輩居於薄扶林村，參加活動前已對舞火龍有一定認識，「由細到大睇舞火龍就睇得多，但無自己親手做過。今次有幸自己親手紮小火龍頭，感覺好奇妙」。談及製作小火龍頭的過程時，她表示火龍頭看似只是由幾條竹枝組成，但是裡面有很多竅妙的位置，而製作時需要有百分百的耐心和細心，讓她體會到紮作技藝的獨特之處。

另一名聖伯多祿中學中四生馬華添則表示，參加活動前曾透過網上影片了解薄扶林舞火龍的歷史，認為活動讓他接觸到書本以外的中華文化知識。

保良局朱敬文中學中一生伍思睿（左）和李佳悅（右）都是首次接觸舞火龍非遺文化項目，認為能夠親手製作小火龍頭「幾好玩」。（湯致遠攝）

保良局朱敬文中學中一生伍思睿和李佳悅都是首次接觸舞火龍非遺文化項目，認為能夠親手製作小火龍頭「幾好玩」，過程中最大挑戰是要小心將竹枝組裝成火龍頭，不過能與同學一手一腳製作小火龍頭「好開心、完成後好有成功感」，未來希望有機會參與舞火龍活動。

參與小火龍頭紮作工作坊的保良局朱敬文中學師生與蕭昆崙師傅合照。（湯致遠攝）