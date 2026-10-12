薄扶林舞火龍青年體驗　聖伯多祿師生跨學科實作傳承非遺

插滿數千炷線香的火龍在狹窄村巷穿梭，一班中學生在汗水與煙燻中合力撐起沉重龍身。適逢《香港01》十周年，01教育舉辦「中秋舞火龍青年體驗活動」，日前（9月24日）迎來「薪火相傳巡遊」，聖伯多祿中學師生走入薄扶林村，由紮作到持棍舞動，落手落腳完成一場結合工藝與團隊意志的文化洗禮。



學生們親身走入薄扶林村，落手落腳舞動火龍。（梁鵬威攝）

公社中史跨學科走出課本 親歷活生生非遺課堂

鄰近薄扶林村的華富邨即將迎來清拆重建，這座象徵香港自強不息與鄰里互助的歷史地標即將交替。《香港01》走過十年，致力由「時代記錄者」跨前一步化身為「傳承者」；聖伯多祿中學積極響應，攜手推動學生走出校園課堂。

聖伯多祿中學公民與社會發展科（公社科）鄭老師表示，學校向來積極推動中華文化，公社科課文雖有涵蓋香港非遺，但單向吸收書本知識，與親身參與是完全兩回事：「一開始同學未必對呢樣嘢有太大興趣，但隨住參加咗幾次活動（工作坊與實地綵排）後，佢哋（態度）真係轉變好大，甚至有同學主動說『試過一次想再試第二次』，喺現場長輩同年輕人同心協作，真正見到文化傳承喺眼前發生。」

聖伯多祿中學負責活動的老師指，學校向來積極推動中華文化，單向吸收書本知識，與親身參與是完全兩回事。（林澤鋒攝）

同行老師補充，是次活動是學校跨學科合作的成功實踐，結合了公社科、中國歷史科、其他學習經歷組（OLE）及德育、公民及國民教育組。

中國歷史科梁老師特別提到細節處見匠心：「連最微細嘅插香步驟，外人以為只係一支香直接插落去，但問返同學，佢哋識得講要以『45度角』斜插落去！呢啲細膩嘅工藝細節，我哋喺課本係未必教到佢哋，反而透過本土非遺活動，同學知識真係有好大增長。」

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一人扛不動眾人抬起 強忍煙燻體會團結真諦

對於親身下場的中學生而言，這場體驗遠比想像中真實而震撼。聖伯多祿中學中五學生馬同學表示，起初因得知舞火龍具有祛病祈福的寓意，加上與同班同學結伴參與，因而報名。然而，親自上陣後，才深切體會到箇中的考驗與團隊力量。

「抬起火龍嗰刻，對我個人而言非常沉重；但當一班人合力抬起時，壓力就大減，深刻體會到團結嘅力量。」馬同學又提到，舞火龍時數千炷香火煙霧瀰漫，濃煙「攻眼攻鼻」，令大家雙眼流淚、鼻水直流，「要靠自己意志去適應，大概要捱過五、六分鐘度先慢慢習慣，流鼻水嘅話，都係靠事後攞紙巾搞掂擦返乾淨。」

馬同學表示，親自上陣後，深切體會到舞火龍中的考驗與團隊力量。（林澤鋒攝）

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村民包容無隔閡 點燃青年文化傳承使命

除了體魄磨練，村落中的人情味更深深打動師生。馬同學表示，即便初來乍到，村民長輩毫不排斥外人，熱情打成一片，「親身參與後明白舞火龍並唔係單純遊村，而係考驗協作；呢項優秀傳統唔應該消失，年輕一代有責任將佢發揚光大。」

老師們亦欣喜看見學生由被動變為主動，踴躍爭取在前執龍頭棍或中段扶龍身，展現出難得的勇氣與擔當。巡遊後學生更主動反思、意猶未盡，這份文化感悟將為日後成長與生涯規劃注入深遠動力。