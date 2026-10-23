《香港01》薄扶林舞火龍青年體驗　朱敬文師生跨區紮作悟匠人精神

夜幕低垂，薄扶林村火光閃爍，一條插滿線香的真火龍在狹窄村巷穿梭巡遊。適逢《香港01》成立十周年，01教育舉辦「中秋舞火龍青年體驗活動」，帶動非遺走入校園。日前（9月24日）迎來重頭戲「薪火相傳巡遊」，保良局朱敬文中學師生特意由沙田大圍跨區遠赴港島，親身舞動凝聚心血的火龍，在香火與汗水中體會團隊默契與傳統匠人精神。



學生們親身走入薄扶林村，落手落腳舞動火龍。（梁鵬威攝）

師生跨區體驗 從嫌路途遙遠到夜練十點的心態蛻變

鄰近薄扶林村的華富邨即將迎來清拆重建，這座象徵香港草根自強與鄰里互助的歷史地標即將交替。《香港01》走過十年，致力由「時代記錄者」跨前一步化身為「傳承者」；保良局朱敬文中學積極響應，攜手將非遺文化轉化為別開生面的教育實踐。

保良局朱敬文中學帶隊老師李冠智指，學校一向倡導「體驗式學習」，得知是次企劃便積極促成，期望將舞火龍融入中秋節慶的「班級經營」與團隊建設（Team Building），讓學生在親身參與中領會非遺的厚重意義，繼而返校宣揚。

李冠智期望將舞火龍融入中秋節慶的「班級經營」與團隊建設，讓學生在親身參與中領會非遺的厚重意義。（林澤鋒攝）

回顧連月來的學習歷程，李老師形容學生的心態轉變令人驚喜。他憶述，項目自5、6月炎夏展開，由於學校位於沙田大圍，前往港島南區薄扶林村路途遙遠，起初不少同學頗有微言，不解為何要「山長水遠」特意前來：「但當佢哋多次走入村落，跟隨師傅動手紮龍、練習舞動，成班人打成一片，逐漸體會到背後嘅文化內涵同樂趣，變得願意堅持。」

李老師表示，一般中學生放學後要留校練習至晚上9、10點極為困難，但朱敬文的同學卻毫無怨言、全情投入，「因為佢哋真正感受到件事好有意義。」

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親手換鐵線修龍頭 紮龍身講求「不密不散」工藝

朱敬文中學中五學生黃同學分享，自己向來對傳統文化感興趣，因而主動報名。在火龍會師傅指導下，他與同學親手為火龍更換舊鐵線、插香、修整龍頭，為巡遊作好準備。

黃同學指，整項工藝最考功夫的是「紮龍身」：「用竹篾同禾草紮龍身時，綁紮唔可以太密，亦唔可以太散，每個節點嘅中間位必須拿捏得恰到好處；否則火龍喺巡遊中劇烈舞動，隨時會散。」見證火龍由未完整的骨架，到最終化身為神氣活現的巡遊神獸，黃同學直言心情超激動又安慰，能親手舞動凝聚大家心血的火龍深感榮幸。

黃同學（右）指心情超激動又安慰，能親手舞動凝聚大家心血的火龍深感榮幸。（梁鵬威攝）

真火龍考驗團隊默契 無懼煙燻合力守護傳統

從校園練習到村落實戰，當晚舞動的更是一條超長、極沉重的「真火龍」。黃同學形容，過程比想像中辛苦得多，但也激發出強大的團隊默契：「平時練習嘅龍身較短，但巡遊嗰陣嘅真火龍極長極重，必須所有人同步配合，當有人體力不支，哪怕只係舉手示意，旁邊嘅夥伴就會即刻上前接力補位。」

對於巡遊時的難忘一刻，他笑稱雖然數千炷香火濃煙撲鼻、煙燻雙眼，又吸入不少香灰，但絲毫不減興奮，「因為我哋真係成功完成咗！」

黃同學笑稱，巡遊時雖然數千炷香火濃煙撲鼻、煙燻雙眼，又吸入不少香灰，但絲毫不減興奮。（梁鵬威攝）

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課堂單向講授難有共鳴 親觸非遺感悟匠人堅持

李老師提到，如要培育學生認識中華文化，單靠課堂單向講授，學生往往難以產生感觸；唯有透過體驗式學習，讓青年走出課室，親身與非遺匠人接觸、感受他們數十年如一日的堅守，才能在心中種下對傳統的敬意。