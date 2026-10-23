聖公會置富始南小學學生舞火龍　由紮作到中秋實戰　體驗非遺文化

中秋節舞火龍不只是節慶表演，對學生而言，更是一場從課室走進社區的文化體驗。聖公會置富始南小學學生早前參與《香港01》成立10周年推出的薄扶林村火龍會特別教育項目，先後接受中華文化講座、火龍紮作、身法及樂器等訓練，至中秋正日親身舞動火龍。學生由最初以為舞火龍只是「玩下」，到了解背後驅疫祈福的傳統，更從一連串訓練體會團隊合作的重要性。



聖公會置富始南小學學生參與薄扶林村中秋舞火龍活動，親身體驗本港非物質文化遺產，認識傳統節慶文化。（方承恩攝）

參與計劃前，學生已先從講座認識薄扶林舞火龍的歷史及文化意義，其後再走出課室，親手參與火龍紮作及實操訓練。學生早前曾分組學習處理道具香、認識火龍結構，並接受舞龍身法、鑼鼓樂器等訓練，從製作、技術到實際舞動，逐步掌握舞火龍的基本技巧。至中秋當日，一眾學生正式參與舞火龍，將此前所學付諸實踐。

從「玩下」到了解文化 學生悟舞火龍重團結

對小六生羅紫洛而言，舞火龍最大的得着是「團結」。他形容，舞火龍需要多人同時配合，步伐及節奏必須一致，「如果有人快、我慢，就可能令成條龍好難睇」。由此，他明白一條火龍能夠流暢舞動，並非單靠個人技巧，而是需要整隊人互相配合。

另一名小六生蔡宛霖則指，自己過去曾在村內接觸較小型的火龍，但以往主要只是「舞條龍」，對背後文化認識不深。參與今次計劃後，她才知道舞火龍原來與驅走瘟疫、祈求平安有關，亦第一次較深入了解火龍的起源及相關傳統。

她又分享，實際舞火龍時需要掌握火龍的位置及隊形，例如避免火龍撞牆或令後方隊員踩到龍身，過程需要高度專注。相比以往單純觀看或參與小型舞龍，她認為今次讓自己真正理解舞火龍背後的技巧及文化。

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連結課程及社區 中華文化不只停留於課堂

該校老師香俊年表示，活動其中一個重要價值，是讓學生明白傳統節慶並非單純「玩」或「表演」，背後亦蘊含文化、宗教及祭祀意義。尤其部分學生本身來自薄扶林村，過往或曾接觸舞火龍，但未必深入認識傳統背後的文化脈絡，透過今次體驗，他們由只是參加活動，到進一步理解自己身處社區的歷史。

他指，活動亦刻意與校本課程及跨學科學習結合。以中華文化而言，舞火龍與中秋節的團圓、家庭及對家人的祝福有所連繫，學校亦希望將學習延伸至不同學科，例如讓英文組學生進行社區人物訪問，人文學習則扣連傳統節日及文化知識，避免將中華文化學習局限於單一科目。

回顧整個計劃，學生的體驗亦並非只集中於中秋正日。從最初認識歷史、學習紮作，到接受舞火龍身法及樂器訓練，再到實地參與巡遊，學生見證火龍由竹、禾草等材料逐步成形，並在訓練中學習如何隨鑼鼓節奏配合。香老師形容，學生「由無到有」，親眼見到成果逐漸形成，因此即使正日舞火龍過程辛苦，整體而言仍能感受到投入及成就感。