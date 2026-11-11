《香港01》走進九龍三育中學　分享大灣區升學就業機遇

隨着粵港澳大灣區持續發展，區內城市的產業優勢及教育資源，為香港年輕一代帶來更多元的發展選擇。《香港01》總編輯主任蕭輝浩到九龍三育中學，舉辦「大灣區發展機遇——升學就業」家長講座，透過介紹廣東省九個城市的規劃定位、區域產業鏈優勢及青年升學就業機遇，協助家長了解大灣區發展趨勢，為子女規劃未來出路。九龍三育中學生涯規劃組趙主任亦認為這次活動非常有意義，讓家長及學生認識最新的大灣區升學就業資訊。



《香港01》總編輯主任蕭輝浩到九龍三育中學舉辦家長講座，分享粵港澳大灣區升學及就業機遇。（鄧倩螢攝）

九市各具發展優勢 認識大灣區城市定位

蕭輝浩在講座中介紹大灣區廣東省九市的城市規劃定位，讓家長了解不同城市的產業特色。其中，廣州是區域增長核心，深圳聚焦科技創新，佛山及東莞則着重先進製造業發展；珠海、惠州、中山、江門及肇慶亦各自發揮創新科技、產業製造及交通樞紐等優勢。

透過認識各城市的定位，家長可更全面掌握大灣區的發展方向，了解不同產業所帶來的機遇。

大灣區廣東省九市的城市規劃各有發展優勢，講者介紹大家認識大灣區各城市定位。（鄧倩螢攝）

完整產業鏈與融合價值鏈 發揮區域協作優勢

講座亦重點介紹粵港澳大灣區獨特的完整產業鏈及融合價值鏈。區內城市各有所長，香港、廣州及深圳具備科研優勢，廣州、東莞、佛山及惠州擁有高端製造業基礎，而香港則在金融融資、國際貿易及專業服務方面發揮重要作用。

各城市透過科研、融資、製造、品牌設計及物流等環節相互配合，形成具競爭力的產業體系，為青年提供跨城市、跨行業的發展空間。

蕭輝浩亦介紹大灣區的升學資源，包括「雙一流」建設高校及香港學生透過文憑試成績報讀內地大學的途徑。（鄧倩螢攝）

升學就業選擇多元 助家長規劃子女未來

除了產業發展，蕭輝浩亦介紹大灣區的升學資源，包括「雙一流」建設高校及香港學生透過文憑試成績報讀內地大學的途徑。

講座讓家長從城市發展、教育資源及人才需求等角度認識大灣區。（鄧倩螢攝）

就業方面，創新科技、金融、文化創意及專業服務等行業，均為青年探索職涯的方向。講座讓家長從城市發展、教育資源及人才需求等角度認識大灣區，為子女探索更多升學與就業可能。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747