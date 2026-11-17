近年人工智能（AI）及虛擬實境（VR）技術發展迅速，不少學校積極將科技融入課堂。香港中文大學校友會聯會陳震夏中學為了將科技及創新元素融入課堂及學習，早前與教育科技公司 Re:learn 合作，將校舍「數碼孿生」建成虛擬校園（Virtual Campus），並由資訊及通訊科技（ICT）學會師生深度參與建構。



合作亦包括在不同學科中逐步應用 VR 及 AR（虛擬及擴增實境）等沉浸式科技。校方於上學年開闢學界先河，將科技應用推廣至中國歷史、公民與社會發展、生物、科學及資訊科技（ICT）等多個科組。其中，中史科與公社科率先將 VR 歷史遊戲及 AR 學習課件製作納入常規課堂，結合資訊科技科的技術支援與各科知識；學生在探索課題的同時親自設計並製作互動課業與學習遊戲，實踐「邊學課題、邊建遊戲、邊試體驗」的深度學習模式。



此專案成果不僅讓參與創作的學生兼具「遊戲設計者」與「技術體驗者」的雙重身份，創作出的作品未來亦會轉化為學校的共享學習資源，供各級同學在學習相關課題時體驗與試玩；校方亦計劃與合作機構保持探討，研議適時重辦深化課程，以延續遊戲開發與校本學習資源的積累。



網上導賞 先認識校園環境

虛擬校園亦是一扇認識學校的窗口。訪客可在網頁瀏覽立體校舍及特色地標，再以遊戲角色探索校園，毋須佩戴 VR 眼鏡。學校亦可在校網加入導賞入口，讓家長和準學生先認識校園環境。

虛擬校園首頁展示立體校舍及特色地標，提供網上探索入口。

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學與教育科技公司 Re:learn 合作，將校舍「數碼孿生」，建成虛擬校園。（鄧倩螢攝）

學生由玩家變製作人 善用AI編程建構場景

整個虛擬校園工程歷時約一個學年，由校內 ICT 學會20多名學生攜手參與。在 Re:learn 團隊的技術支援下，學生主力構思各科的遊戲關卡、製作素材，並學習編寫部分程式碼，在產學合作中實踐邊做邊學。

學生主力構思各科的遊戲關卡、製作素材，並學習編寫部分程式碼。（鄧倩螢攝）

走進校園 探索不同角落

從圖書館出發，沿樓梯、彩繪玻璃門和球場探索校園。

虛擬校園細緻還原了空中球場、科學實驗室、商業教育室（CCH Cafe）及高錕未來教室（STEAM室）等特色角落。 ICT學會主席、中五學生石文迪負責製作籃球場投籃小遊戲，從中掌握運用 AI 輔助編程的技巧。他分享道：「我認識到現在手打 code 已經不是主流，其實我們可以善用 AI，更加快、更加有效率去完成 project。」他坦言，是次實戰經驗啟發他在未來大學聯招（JUPAS）選科時，積極考慮創科及 AI 相關範疇。

籃球投籃遊戲把校園球場變成可互動的場景，呈現學生參與製作的成果。

中四學生凌焯朗表示，最推介展現學校多元一面的虛擬「CCH Cafe」（學校於上學年全新建成的商業教育室）。（鄧倩螢攝）

熱愛中國文化的中三學生蕭雅真十分高興能發揮所長，與組員攜手主理「中國語文室」內的互動遊戲設計。在開發過程中，除了遊戲機制及內容設計，她主要負責介面與用戶體驗（UI/UX）的優化，並從中深刻體會到跨組別團隊協作與溝通的重要。 （鄧倩螢攝）

校園實景與虛擬場景

特色壁畫：（虛擬校園）（上）; 校園實景（下）。（鄧倩螢攝）

校園環境藝術：玻璃門彩繪（虛擬校園）（上）; 校園實景（下）。（鄧倩螢攝）

CCH Cafe （商業教育室）：（虛擬校園）（上）; 校園實景（下）。（鄧倩螢攝）

打開互動校園導覽 認識校園故事

「互動校園導覽」把地標、學校故事、相片及影片串連起來，配合角色介紹與探索任務，讓訪客在遊覽之餘，了解辦學理念、特色空間和校園生活。

互動校園導覽集中展示學校故事、活動相片及主題分類，方便訪客認識校園特色。

文科生運用 VR 及 AR 探索歷史課題 「統一度量衡」化身闖關遊戲

學校以虛擬校園為起步點，將科技創新延伸至多個學科。在上學年，中國歷史科與公民與社會發展科更開闢先河，率先將 VR 歷史遊戲及 AR 學習課件製作納入常規課堂，讓學生一邊研習課題內容，一邊親手開發互動遊戲與課件。這項沉浸式科技不僅翻轉傳統人文學科依賴死記硬背的教學模式，產出的作品更轉化為學校的共享教學資源，供各級同學在學習相關朝代及特定課題時體驗使用，實現成果傳承與深度學習。

修讀中史、文學及生物的中五學生潘夢妍坦言，中史科的課題往往涉及龐大的歷史細節，單靠閱讀書本與資料容易讓人覺得距離感較強。為了增添學習的趣味與互動性，她與團隊配合中史課程學習秦朝歷史，將秦始皇「統一度量衡」的歷史政策設計成互動闖關任務，助同學在沉浸式體驗中深入了解秦代史實。

學生戴上 VR 眼鏡後，將置身古代秦朝場景，透過手掣互動挑戰量度與衡器關卡。潘夢妍表示，由構思關卡到親身體驗，生動的情境令抽象史實變得立體：「過咗咁耐，學到近代史，我都可以記得秦朝嘅嘢，好方便我記憶。」這段經歷讓她深刻體會到學習絕非單純死背書，過程中掌握的數碼技能與創意思維，亦能靈活應用在日常生活之中。

拿取砝碼放上天平，依任務要求稱量並付款。

「車同軌」關卡中，玩家轉動並接合路段，再觀察車輛通行。

戴上VR眼鏡及手掣，透過沉浸式互動置身秦朝歷史場景，親手挑戰闖關任務。（鄧倩螢攝）

走進秦朝 從官職配對到文字闖關

拿起職責卷軸，與官職配對；官職名稱、座位和放置提示把題目變成可操作的場景。

跨學科設計各科遊戲 突破課外框框首納常規課時

專案能夠順利落實，背後實賴各學科教師團隊的跨領域協作與默契。STEAM 教育統籌主任羅何威表示，項目籌備初期最關鍵的環節，在於協調多個學科，非常感謝各科組老師的全力配合與支持；團隊在全校物色合適學生後，一同為各學科量身研發契合課程內容的互動課件與特色遊戲，並在後期緊密配合學生的設計進度，最終讓跨學科的沉浸式學習體驗得以順利呈現。

在學界常規中，VR 大多僅作為課外活動或單次展覽體驗，中大校友聯會陳震夏中學上年度直接將 VR 及 AR 程式融入高中教學的常規課時，在全港中學實屬大膽創舉。羅主任特別感謝各科團隊的配合，其中中史科及公社科均打破傳統課時框架，讓科技真正深植日常教學：中史科於常規課時引進 VR 體驗，公社科亦在中五級常規課時內完成具 AR 元素的互動學習課業，兩科均讓學生在學習相應課題時應用科技。

STEAM教育組、數學科老師吳浚銘（左）、虛擬校園項目統籌老師劉桌軒（中）、STEAM 教育統籌主任羅何威（右）。（鄧倩螢攝）

除了中國歷史科與公民與社會發展科率先將沉浸式課件及遊戲的製作與應用納入常規課堂外，VR 技術亦積極擴展至理科教學範疇。羅主任與劉老師補充道，科學科部分實驗具有一定危險性或需使用消耗性化學品，在實體實驗室中較難讓每位學生多次反覆操作；而「虛擬科學實驗室（VR Science Lab）」既能還原逼真操作，亦便於學生隨時戴上裝置反覆練習與探索。

在虛擬實驗室中，玩家透過手部操作拿取木條，進行器材操作練習。

玩家拿取石蕊試紙，配合氣體名稱與性質提示探索實驗操作。

在「虛擬科學實驗室」的沉浸式環境中，學生能透過手掣互動進行安全探索，既能放膽嘗試各種化學測試，亦能反覆觀察與小心求證。 （鄧倩螢攝）

文科生轉型創科奪獎 未來續拓多學科場景

這套教學模式亦促成學生思維的蛻變。羅主任觀察到，學生在參與過程中學會靈活運用 AI 生成 3D 模型、構圖及介面，自主學習能力顯著躍升。他提到，有修讀中史的文科同學在完成課程後，更主動組隊參加校外AI及創科相關比賽並成功獲獎，印證不同學科專長的學生都能善用科技工具，強化並發揮自身優勢，不再受傳統文理科框架限制。

展望未來，校方表示將繼續深化與 Re:learn 的合作，在現有基礎上持續優化虛擬校園。團隊期望進一步將更多學科的教學內容與情境體驗整合至虛擬校園系統中，讓學生能在同一個平台上體驗全方位的跨學科學習。

科技日新月異 校長倡師生教學相長

校長何淑妍指，引入 VR 及 AR 技術旨在將抽象知識「實體化」。（鄧倩螢攝）

校長何淑妍表示，引入 VR 及 AR 技術旨在將抽象知識「實體化」，透過遊戲化學習營造真實場景，比起單純閱讀文字深刻得多；而學生親手製作教材套件協助同儕學習，過程更具教育意義。

面對瞬息萬變的創科浪潮，何校長坦言，新科技往往需要師生共同探索，甚至有學生因興趣濃厚而鑽研得比老師更深，「依家無話單向老師教學生，好多時都係互相一齊學習」。她認為，老師陪伴學生碰壁與解難，既能深入了解學生的學習痛點，亦能帶動他們更自主地探究。

何校長強調，科技知識難以完全教盡，學校在「自主互助學習」架構下加強探究元素，最重要是培養學生自學科技的信心與團隊解難能力，「未來學習嘅主人翁就係學生」。

配合開放日 延伸參觀體驗

網上導賞亦可配合開放日：活動前供家長預覽校園，當日結合實地導賞及互動體驗，活動後重訪感興趣的地標與內容，讓校園故事延伸至一次參觀以外。

11月21日辦中一入學簡介會暨學習展示日

學校將於11月21日（星期六）下午1時至5時舉辦「中一入學簡介會暨學習展示日」。當日下午1時至2時舉行中一入學簡介會，3時至4時設小舞台表演，全日亦有攤位、學科體驗活動及校園參觀。

校方特設兩節學科體驗課（下午2時15分至2時55分、3時15分至3時55分），涵蓋STEAM、英語戲劇教育、視藝、生活教育及理科，中午12時45分起即場報名，額滿即止。

學校將於11月21日（星期六）下午舉辦「中一入學簡介會暨學習展示日」。（學校提供）

Re:learn攜手香港01，全力支援學界推動人工智能學習及資訊素養，透過AI平台、公開課、示範課、人工智能體驗活動、訂製化軟硬件開發，以及宣傳網絡，提供一站式學校配套。有關「智啟學教」或其他資助計劃合作，歡迎有興趣的學校或教育工作者，聯繫Re:learn (info@relearn.hk / 5523 7921 ) 或香港01 (education@hk01.com / 3582 8747）了解更多合作詳情。