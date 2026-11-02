浸信會聯會小學新校長推崇放風箏哲學　愛助攻發揮學生及老師所長

本港學齡人口結構性下跌持續衝擊教育界，引發廣泛性的收生不足甚至殺校危機。位於荃灣區的香港浸信會聯會小學生源卻依然充足，小一至小六各級保持開5班，新校長黃劍峯坦言感恩三代校長的貢獻，認為「前人種樹非供後人享福」，仍會盡力讓學校這棵大樹繼續茁壯成長。



黃校長在學校服務29年，從前線的體育及數學老師，到課程主任、副校長，今學年升任校長執掌校政。身份轉變，但他作為「體育人」的特質依然鮮明從未褪色，過往曾是400米及800米跑香港頭十紀錄保持者；至今仍然精力充沛與老師組隊跑渣馬，亦愛上足球，他表示做校長就像在球場上踢波，「我鍾意做『助攻』多過做 Scorer（入球者）。」



走在最前線 重溝通交流突破盲點

同事的稱呼從「阿峯」到「校長」，黃校長（中）稱身份角色變成監察者，但與同事依然保持互相尊重及坦誠溝通。（黃寶瑩攝）

「一個人坐喺校長室好悶㗎，隔離教員室有成 50 幾個同事喺度，係兩個世界嚟！」教員室與校長室一牆之隔，氣氛截然不同。黃校長坦言現時一個人坐難免感到冷清，「我都好好彩，有啲校長可能冇人同佢食飯，但我哋開學前午餐可以出去食，啲『飯腳』同事都會主動叫埋我一齊食。」

黃校長平易近人，是一個走在前線的校長。小息會落操場同學生玩，課餘時間會走入教員室與同事溝通相處，甚至與同事組隊報名渣打馬拉松10公里賽事，每週抽空一同練跑，既是減壓良方，亦是與同事相處好時光。

在學校工作踏入29年，黃校長強調避免盲點的做法是「不要整天坐在校長室」。他經常在小息走入校園與學生玩耍，在課餘時間走進教員室與教師交流，融入日常氛圍。（黃寶瑩攝）

在學校工作29年，黃校長表示不會因太熟習產生理所當然的盲點，在行政層面上設有常規的家長晚會、家長日、教師改善小組會議，以及教育局的持份者問卷，定期檢視各項政策成效。在官方途徑以外，黃校長亦會保持「敏銳的眼光」，愛走在最前線，與同事溝通交流，若察覺有老師壓力過大，便會主動向團隊了解情況，及早支援，讓同事感受到同行力量。

黃劍峯校長（右二）去年與9位老師同事組隊報名參與渣打馬拉松10公里跑，今年將再接再厲參賽。（學校提供圖片）

願作助攻手﹕人人皆有長處，唔需要人人補底

「一間學校唔係要校長叻，而係要同事叻。」黃校長支持同事想法及主動嘗試，不設限及阻礙放手讓發展。另一方面，亦透過平日的閒話家常及日常觀察，透徹了解每位同事的強項與特質去分派工作。

人與人之間就係互相配搭，唔使一個人萬能識晒所有嘢。 香港浸信會聯會小學校長黃劍峯

黃校長強調要培育學生「化知道為做到」，因此他鼓勵家長以現金取代八達通給子女使用，讓他們在買早餐、零食的過程中親自運算加減乘除、確認找贖，將數學轉化為日常生活技能。（黃寶瑩攝）

放風箏哲學 讓學生老師發揮所長

黃校長以踢足球為比喻，指相對入球者，自己更喜歡做助攻手。他深信人人皆有長處，「唔需要人人補底」，他要做的是不斷發揮同事所長，「繼續令佢哋更加叻」。他認為，若安排同事負責其擅長的工作，同事在短時間內就能輕鬆完成，既能提高效能，又能讓同事在發揮專長中建立成就感與自信。

理論同樣適用於學生層面，黃校長的「放風箏哲學」，就是盡量發揮學生所長，適時放手、適時扶持，同時能培養孩子獨立自主。

放風箏嘅線要拉穩，確保唔會斷。在安全範圍內，由得佢自由飛，飛得幾高就幾高、去得幾盡就幾盡。當見到孩子開始攰、遇到阻滯時，適度收返少少線，畀佢一個適合嘅高度，等佢適應後再放手飛過。 黃劍峯校長

校長以愛傳承培育「聯小精兵」

隨着社會變遷，現今教育既追求學業成績，更重視全人發展。黃校長認為他的角色就是舞台搭建者，提供各項契機，讓學生各展所長，共同建立一所蒙神喜悅的校園。他以「生命教育」為核心理念，希望學生在6年的精心培育下，成為具備「誠、信、愛、勤、毅、望、恩」特質的「聯小精兵」。

黃校長認為學業固然重要，但品格教育才是核心，讀書成績有時受天資影響，但品格則是每個人只要願意都能做到的事，學校以「誠信愛勤毅望恩」為核心價值，致力培育學生成為具備良好品格的「聯小精兵」。（黃寶瑩攝）

人人資質不同，學業可以盡力而為，但良好品格及有禮貌，係人人都可以做到嘅。 香港浸信會聯會小學校長黃劍峯

黃校長過往在每年的開學周會中，都會向班上學生展示他小學全班45人中考30名的成績表，老師更寫下「多言好動，未知勤學」評語，藉此勉勵學生。

「我細個讀書唔叻，鍾意玩，後來遇到一個能『治』我的老師，一是將我調去坐第一行冇得傾偈，二是選我做班長，讓我自動自覺做好以身作則，結果小四那年我考第5名。」兒時老師用愛用心的方式教育，這份經歷讓校長希望這份被接納、被看見的愛，傳承給學生，希望他們將愛帶到同學、家庭與社區。

如何培養孩子在 AI 時代不可替代的競爭力？黃校長認為透過體驗式學習與Debriefing（反思解說），能培育學生同理心以及人與人之間溝通協作技巧。（黃寶瑩攝）

設近百項課外活動非「玩完就算」 重視反思檢討建立價值觀

現時香港浸信會聯會小學實施「上午上堂、下午活動」的編制，全校設有80至100項涵蓋體育、藝術、戲劇、辯論以至STEM的課外活動，但絕非「玩完就算」。黃校長將反思檢討 （Debriefing） 視為活動最核心部分，他指出活動後的反思檢討能引導學生反思在活動過程中經歷，對良好的行為，老師亦可以及時讚賞與肯定，鞏固學生內在的正向價值觀與自信。

黃校長深信價值觀教育不再是往昔Chalk and talk（單向說教）。他以球賽為例，無論比賽輸贏，所謂賽後檢討非追究責任，「輸波唔使鬧」，反而要共同檢討，鼓勵學生下一場再戰，從中培養學生的心理韌性與團隊同理心。

帶領學生在沒有手機下到海外流浪，是學校體驗式學習之一。校長黃劍峯（後排左一）曾與學生到台灣流浪，體驗原住民經歷。（學校提供圖片）

跳出課堂，黃校長早年設計流浪活動，帶領學生到海外如台灣、日本、首爾等城市流浪，學生背著背包全程禁用手機，靠地圖與途中互動開口問路，過程中亦打破語言隔閡，感受到AI時代無法替代的人與人之間互助溫度及同理心。

不論是DreamStarter或是流浪體驗式學習，學校著重透過Debriefing引導學生換位思考，反思他人所面對的困難與境況，並深刻體會過程中他人給予的幫助與人情溫度，將活動經驗轉化為長遠的同理心。圖為學生在禮堂擺放「流浪故事地攤」，向家長分享旅程中難忘的流浪經歷。（學校提供圖片）

體育呈分試考跑步、跨越式跳高及乒乓球

學校過往亦一直十分重視體育發展，在常規體育課程以外，亦舉辦多項增潤活動，包括運動攀登、高爾夫球、射箭、保齡球、馬術等，以擴闊學生眼界及培養學生對學校的歸屬感。 黃校長是體育老師亦是運動員出身，年輕時更是一名田徑好手，在400米及800米中長跑項目中，曾在田徑總會全年排名中兩個項目皆位列全港前十名，亦曾代表香港出戰各項賽事。

面對教育局將體育科納入小學呈分試，黃校長坦言「做運動是去玩，不是為了考試」，釋除家長壓力，他率先公布校內呈分試三個項目，包括跑步、跨越式跳高（跳繩）及乒乓球。

揀選項目以「在家也能練」為原則，如飯枱也可練乒乓球、拉一條橡筋繩即可練跳高。「只要跑過終點就一定有分，絕不會零分，可能是8分與10分分別。」他提醒家長，體育納入呈分是為了幫助孩子建立健康生活習慣，絶非天天催逼孩子應試，認為「做運動係去玩、去鍛鍊身體，身體健康先係最重要。」

黃校長認為「做運動是去玩，不是為了考試」，認為體育納入呈分是為了幫助孩子建立健康生活習慣。（黃寶瑩攝）