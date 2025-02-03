中大校友會陳震夏中學觀鳥活動　增學生專注力自信　培育堅毅精神

「你們聽，牠有兩種聲音，一種像貓叫，另一種則像在唱歌，你們應該知道。」香港中文大學校友會聯會陳震夏中學（中大校友會陳震夏中學）的數學科兼觀鳥學會導師余晨星，憑著20年的觀鳥經驗，練出好眼力及聽力，耳聰目明。無論是在空中疾飛而過的雀鳥，或是隱藏在蘆葦叢中斷斷續續傳來的黃腹鷦鶯的聲音，他都能清晰地向學生介紹。



星期六的大清早，余老師帶領觀鳥學會旗下兩支觀鳥隊的學生，來到米埔及新田地區觀鳥，為即將於2月8日舉行的世界自然基金香港觀鳥大賽2025青年賽做準備。加入觀鳥隊五年的學生龔卓樂表示，觀鳥需具觀察力、耐性、體能和堅毅的精神，更要學習專業知識，而觀鳥比賽則能夠提升團隊合作精神。



中大校友會陳震夏中學學生潘樂怡（左）、龔卓樂（中)均表示，觀鳥能培育他們耐性，以及個性變得更堅毅。（黃浩謙攝）

+ 1

每年香港都會舉辦多種觀鳥活動和比賽，包括學界比賽及由環保組織主辦的賽事。中大校友會陳震夏中學的觀鳥隊已成為這些比賽的常客，在2024年更獲得了第二十三屆學界觀鳥比賽的冠軍。

中大校友會陳震夏中學觀鳥隊，贏出2024年第23屆學界觀鳥比賽冠軍。（網上圖片）

在觀鳥比賽中，四人一隊成員需在指定範圍和時間內，透過觀察或鳥鳴聲音，記錄到最多種類的雀鳥來獲勝。參賽隊伍所提交的記錄，必須由兩至三位成員在比賽期間親眼見到或聽到，才會計入總成績；若觀察到罕見的雀鳥，還可額外加分，甚至可能獲得特定獎項。帶隊老師在比賽過程中，不能提供任何協助。

戶外實戰考驗體力，抗逆力

曾多次參與比賽的中五學生龔卓樂表示，比賽進行時緊張刺激，隊員之間需具備高度默契和團隊精神。他曾在3.5小時內，與隊友共同記錄超過60個鳥類品種，讓他受益良多。不過，他更享受觀鳥帶來的樂趣與成長。

除了學習鳥類生態知識到辨識鳥類的技巧，龔同學提到，每次約6小時的戶外觀鳥訓練都鍛鍊了他的堅毅精神。「我們要適應自然環境的挑戰，如要有足夠的體能，在熱天需要帶備足夠水源以抵抗高溫，雨天則要做好防滑防跣措施，不會遇到環境改變就放棄。很多時更需要長時間等候，這些經歷讓我明白，成功並不是一步登天的。」

中大校友會陳震夏中學余晨星老師（左二）於2023帶領學生到雲南蒼山觀鳥。（中大校友會陳震夏中學提供圖片）

假日全家總動員觀鳥 促進家庭凝聚力

中三學生潘樂怡是學校觀鳥學會的主席，也是唯一的女隊員，擁有3年的觀鳥經驗。她表示，同校的哥哥也是觀鳥隊成員，自己是受他啟發而加入觀鳥行列。觀鳥成為了她家庭活動的一部分。「爸爸媽媽會在假日帶我和哥哥去觀鳥和研究不同的雀鳥，好開心。我都會與家人分享自己學到的鳥類知識，好有滿足感。」

中三學生潘樂怡（右）是學校觀鳥學會的主席，也是唯一的女隊員，她表示受哥哥薰陶加入觀鳥行列。（黃浩謙攝）

沿著從米埔巴士站到米埔自然保育區的道路，不時有鳥攝愛好者，背著俗稱「大炮」的專業攝影器材經過。相對於這些攝影師，學生們只有普通的望遠鏡和相機，以及余老師手中的天書─《香港觀鳥會香港及華南鳥類野外手冊》。

「當陽光充足時，絲光椋鳥的羽毛閃烁著光芒，彷彿穿上了一件絲質的衣裳，大家可以多留意一下。」雖然只有簡單的器材裝備，但學生的熱情十足，郊野是他們的寶藏，無論是空中翱翔的、樹上棲息的、還是荷塘邊的覓食的，余老師總是能迅速向學生介紹這些鳥類的品種，並即時翻閱《手冊》，教授鳥的名稱、特徵，並根據羽毛顏色分辨雀鳥是否處於繁殖期等知識。

翻開《手冊》，大部份鳥類的學名都是冷僻字，如灰頭鵐、赤頸鸊鷉等，但學生不僅會讀還會寫，因為每次觀鳥，余老師都會安排一位隊員負責做記錄。

中大校友會陳震夏中學余晨星老師（右一）熟練地翻開手中的天書，向學生介紹現場看見的鳥類品種。（黃浩謙攝）

校內宣傳提升保育意識

余老師強調，觀鳥比賽有時也與運氣相關，但更重要的是讓學生明白要保護鳥類及其他生物和生態，人人都需愛護自然，甚至為環保貢獻一份力量。他表示，觀鳥學會的成員們會不定期在校內向同學介紹不同鳥類，並設攤位，宣傳在自然中不應有的行為，提升保育意識。

中大校友會陳震夏中學觀鳥學會，在學校擺攤位宣傳保育意識，獲校長何淑姸（圖中黑衫者）支持。（中大校友會陳震夏中學提供圖片）

觀鳥訓練還能增進學生的專注力及自信。余老師指，曾經有性格內向的學生參加觀鳥活動一段時間後，會主動與其他觀鳥者分享觀鳥心得及情報。

「因為香港人很多時候都有些特定的雀仔來到，有時候網上會看到一些情報，去到那個區域如果你想搵到就要問人，該學生肯去問人肯去講，辨識到好多雀仔，成功建立了自信心。」

余老師坦言，非常欣慰學生享受大自然的魅力，這也是20年前他成立觀鳥學會的初心，希望鼓勵學生參與一些接觸自然的活動，建立團隊精神，並在學習中學到關愛自然。