元朗區小學Rummikub精英賽逾200人參戰　伍冕端小學奪團體冠軍

由東華三院郭一葦中學主辦、香港創新智力運動協會協辦的「Rummikub元朗區小學精英賽2026」日前舉行，吸引區內23間小學、逾200名學生參賽，規模創歷屆新高。團體賽由順德聯誼總會伍冕端小學奪冠，元朗商會小學及天水圍循道衞理小學分別獲亞軍及季軍；個人賽則由天水圍循道衞理小學鄒彥翹奪冠，伊利沙伯中學舊生會小學分校林湧峻及元朗公立中學校友會小學李青霖分別獲亞軍及季軍。



東華三院郭一葦中學主辦「Rummikub元朗區小學精英賽2026」，吸引元朗區23間小學、逾200名學生參賽，規模創歷屆新高。

賽事踏入第三屆，大會冀透過智力運動培養學生的邏輯思維、解難能力及策略運用，發掘學生在學術以外的多元潛能。比賽採用標準四輪積分制，參賽者須在限時內運用數字及顏色組合牌組，考驗數理邏輯、臨場判斷及應變能力。

「Rummikub元朗區小學精英賽2026」經過四輪角逐，順德聯誼總會伍冕端小學勇奪團體賽冠軍，元朗商會小學及天水圍循道衞理小學分別獲亞軍及季軍。

東華三院郭一葦中學校長文可為致辭時表示，學校重視學生的多元成就，相信每名學生均有獨特潛能，教育的使命是為學生提供不同的發展舞台。他指出，智力遊戲並非單純的康樂活動，而是推動多元學習的媒介。學生在Rummikub對弈時，除了運用數理邏輯，亦須學習資源管理及風險評估，並在牌局不利時調整策略，從而訓練逆境應對能力及心理質素。

有獲獎學生分享，比賽期間遇上牌勢不理想及限時壓力，須保持冷靜、觀察牌局變化，尋找重新組合的機會，體會到面對困難時不應輕言放棄，並要靈活思考尋找出路。

天水圍循道衞理小學鄒彥翹於個人賽中脫穎而出，奪得冠軍；伊利沙伯中學舊生會小學分校林湧峻及元朗公立中學校友會小學李青霖分別獲亞軍及季軍。

得獎名單

團體賽

•冠軍：順德聯誼總會伍冕端小學

•亞軍：元朗商會小學

•季軍：天水圍循道衞理小學

個人賽十強

1. 冠軍：天水圍循道衞理小學 鄒彥翹

2. 亞軍：伊利沙伯中學舊生會小學分校 林湧峻

3. 季軍：元朗公立中學校友會小學 李青霖

4. 第四名：順德聯誼總會伍冕端小學 林芷玄

5. 第五名：順德聯誼總會伍冕端小學 馬嘉宏

6. 第六名：伊利沙伯中學舊生會小學 林杰培

7. 第七名：天水圍循道衞理小學 曾湋堃

8. 第八名：鐘聲學校 洪安沂

9. 第九名：元朗商會小學 蕭悦

10. 第十名：天水圍循道衞理小學 郭珉澔