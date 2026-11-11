運動學業難兼顧？迦密愛禮信中學設獎勵計劃 推動學生雙線發展
不少家長和學生或會認為，參與運動校隊需要投入大量時間練習，難免會影響學業，運動與讀書似乎難以兼顧。迦密愛禮信中學卻希望打破這種觀念，認為學生運動員在訓練中培養的毅力、鬥志和抗逆能力，同樣有助學生學習。校長黃敬珊表示，學生運動員必須具備鬥志和毅力，一直期望他們除了能在運動場上發揮出色外，亦能應用賽場上的經驗面對學習挑戰。
為此學校去年先試行在考試前安排校隊學生集體溫習，結果反應相當理想，今年更進一步推出「愛禮信運動員獎勵計劃」及「愛禮信運動員獎學金」，鼓勵學生將刻苦努力練習會有進步的成功經驗和態度，應用於學業上。
現就讀中四的朱珀賢同學是三項鐵人及越野跑運動員，中一時全級排名80位於中下游，其後一直努力善用午膳、交通等零碎時間溫習，成績逐漸改善，上學年中三成績躍升至全級24位，更試過於中史科取得100分佳績，並獲「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」頒發「潛能發展獎學金」。
迦密愛禮信中學上學年試行考試前校隊集體溫習安排，讓學生暫停部分訓練活動，一同留校溫習，並由老師提供學科支援。擔任校隊教練的體育科主任林啟聰老師表示，安排最初源於個別校隊老師自行在考試前帶領隊員溫習，校長得悉後認為值得推廣，遂將做法延伸至所有校隊。
校隊考試前集體溫習 逾半學生參與校隊
林老師指，全校有約一半學生逾300人是校隊成員，學校希望透過學生運動員帶動全校學習氣氛。他觀察到，部分原本沒有溫習習慣的學生，逐漸適應考試前集體溫習的模式，甚至有成績較好的師兄自發參與，並會擔任小導師，協助隊友解答疑難。
體育科兼校隊老師戴嘉傑指出，校隊學生經常面對訓練及比賽的壓力，抗壓力較一般學生高，學校希望透過適切支援，讓他們在運動及學業兩方面同步發展。他又指，部分學生過去或只在運動場上獲得肯定，學校希望讓他們在學術方面同樣有機會取得成績及獎項，實現雙軌發展。
推獎勵計劃及獎學金 建立正向學習循環
學校今年進一步推出「愛禮信運動員獎勵計劃」及「愛禮信運動員獎學金」。戴嘉傑老師表示，學校會參考學生的考勤、功課紀錄及學業成績，了解其學行表現，並按不同需要提供溫習班及個別跟進，希望學生透過訂立目標，逐步改善學業及責任感，將運動場上的拼勁帶到課堂。
負責學生發展組的司徒美燕副校長表示，計劃由校長與體育科老師商討後，再由學術發展組及學生發展組共同策劃，希望透過獎勵及支援平台，將運動員的堅毅、持續練習等特質轉化至學習之中，並由校隊開始帶動全校氣氛。
負責學務組的劉靜雯副校長亦分享，學校推行集體溫習初期，曾擔心活躍好動的校隊學生未必能安靜坐下來溫習，最終學生也能每次到固定座位，安靜及專心溫習。她認為，對部分缺乏家庭學習支援的學生而言，學校提供的不只是學科訓練，更是讓他們學會如何學習。
讓學生親身體驗讀書與運動一樣 付出會有所回報
林啟聰認為，學生往往需要親身體驗才能明白努力與成果之間的關係。他舉例，學生在運動訓練中不斷練習，最終取得進步，自然會感受到付出有所回報。學校希望讓他們在溫習中經歷同樣過程，由起初不懂、在老師指導下逐步掌握，到最終取得成績，建立「原來自己做得到」的成就感，繼而推動下一輪學習，形成正向循環。
學校提供的數據亦顯示，計劃推行後，學生的責任感及紀律有所改善，首階段有八成原本需要改善交齊功課情況的校隊成員取得進步。守時方面，首兩階段均有接近七成學生改善，第三階段重點跟進個案的改善率更達96%。
中一全級80名 中三躍升至24名
學生的轉變亦反映在學生的親身經歷。現就讀中四、參與三項鐵人及越野賽事訓練的朱珀賢同學，自6歲開始學習游泳，其後接觸三項鐵人及越野賽事。不過，他的學習之路並非一帆風順，中一時整體成績約排全級80名。
直至中二獲委任為丙組越野隊隊長，朱珀賢開始意識到自己需要以身作則。朱同學表示，黃校長經常提醒學生，不應讓別人認為校隊成員只懂運動，學業同樣要有好表現，於是決定減少玩樂時間，把更多時間投放在溫習上。他逐漸建立自己的時間管理方法，利用小息及午膳時間做功課，放學後在出外訓練前完成作業，乘坐小巴前往訓練場地時亦會溫習，回家後再複習，翌日早上則繼續溫書。
這套方法令他的成績逐步躍進，中三最後一次考試已升至全級第24名，中史科更曾取得100分滿分。朱同學分享，曾與朋友花約5小時溫習，之後再前往訓練，回家後繼續溫習約兩小時，最終取得佳績，並於今年獲「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」頒發「潛能發展獎學金」。
林啟聰老師過往曾任教朱珀賢數學，見證他的轉變和努力，成功將運動訓練中努力不懈的態度轉化至學習。他又稱，朱珀賢不單改變自己，亦感染身邊同學，他曾主動為一名希望加入校隊的好友編排訓練日程，並陪伴對方練習兩個月，成功協助好友達到入隊要求。
談及自己的學習心得，朱珀賢認為兩者同樣需要堅持，並寄語同學「只要你努力，一定會有回報」，即使過程辛苦，也要想像成功後的喜悅。
開設DSE體育科 拓闊學生發展方向
除了在校內建立體學兼備的氛圍，學校亦於本學年中四開設文憑試體育科，讓對體育有興趣的學生有更多學習選擇。配合運動員獎勵計劃及獎學金，學校希望肯定學生在運動、學業及品行方面的不同表現，讓學生不必在體育與學業之間二選一，而是發掘自身潛能，建立多元發展方向。