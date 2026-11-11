運動學業難兼顧？迦密愛禮信中學設獎勵計劃　推動學生雙線發展

不少家長和學生或會認為，參與運動校隊需要投入大量時間練習，難免會影響學業，運動與讀書似乎難以兼顧。迦密愛禮信中學卻希望打破這種觀念，認為學生運動員在訓練中培養的毅力、鬥志和抗逆能力，同樣有助學生學習。校長黃敬珊表示，學生運動員必須具備鬥志和毅力，一直期望他們除了能在運動場上發揮出色外，亦能應用賽場上的經驗面對學習挑戰。



為此學校去年先試行在考試前安排校隊學生集體溫習，結果反應相當理想，今年更進一步推出「愛禮信運動員獎勵計劃」及「愛禮信運動員獎學金」，鼓勵學生將刻苦努力練習會有進步的成功經驗和態度，應用於學業上。



現就讀中四的朱珀賢同學是三項鐵人及越野跑運動員，中一時全級排名80位於中下游，其後一直努力善用午膳、交通等零碎時間溫習，成績逐漸改善，上學年中三成績躍升至全級24位，更試過於中史科取得100分佳績，並獲「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」頒發「潛能發展獎學金」。



迦密愛禮信中學舉行「愛禮信運動員獎勵計劃」啟動禮，透過獎勵及支援措施，鼓勵校隊學生兼顧體育訓練與學業發展。(迦密愛禮信中學提供圖片)

迦密愛禮信中學上學年試行考試前校隊集體溫習安排，讓學生暫停部分訓練活動，一同留校溫習，並由老師提供學科支援。擔任校隊教練的體育科主任林啟聰老師表示，安排最初源於個別校隊老師自行在考試前帶領隊員溫習，校長得悉後認為值得推廣，遂將做法延伸至所有校隊。

校隊考試前集體溫習 逾半學生參與校隊

林老師指，全校有約一半學生逾300人是校隊成員，學校希望透過學生運動員帶動全校學習氣氛。他觀察到，部分原本沒有溫習習慣的學生，逐漸適應考試前集體溫習的模式，甚至有成績較好的師兄自發參與，並會擔任小導師，協助隊友解答疑難。

體育科兼校隊老師戴嘉傑指出，校隊學生經常面對訓練及比賽的壓力，抗壓力較一般學生高，學校希望透過適切支援，讓他們在運動及學業兩方面同步發展。他又指，部分學生過去或只在運動場上獲得肯定，學校希望讓他們在學術方面同樣有機會取得成績及獎項，實現雙軌發展。

迦密愛禮信中學校長黃敬珊期望學生將運動場上培養的鬥志及毅力延伸至學習，無論在體育或學業方面都能追求進步。

推獎勵計劃及獎學金 建立正向學習循環

學校今年進一步推出「愛禮信運動員獎勵計劃」及「愛禮信運動員獎學金」。戴嘉傑老師表示，學校會參考學生的考勤、功課紀錄及學業成績，了解其學行表現，並按不同需要提供溫習班及個別跟進，希望學生透過訂立目標，逐步改善學業及責任感，將運動場上的拼勁帶到課堂。

負責學生發展組的司徒美燕副校長表示，計劃由校長與體育科老師商討後，再由學術發展組及學生發展組共同策劃，希望透過獎勵及支援平台，將運動員的堅毅、持續練習等特質轉化至學習之中，並由校隊開始帶動全校氣氛。

負責介紹計劃的戴嘉傑老師表示，學校會按學生的學習表現及需要，安排分層溫習支援，並透過個人目標及獎勵，鼓勵校隊學生逐步提升成績。

負責學務組的劉靜雯副校長亦分享，學校推行集體溫習初期，曾擔心活躍好動的校隊學生未必能安靜坐下來溫習，最終學生也能每次到固定座位，安靜及專心溫習。她認為，對部分缺乏家庭學習支援的學生而言，學校提供的不只是學科訓練，更是讓他們學會如何學習。

學校期望透過運動員獎勵計劃及多元學習支援，鼓勵學生發揮體育所培養的毅力，追求運動與學業上的雙重成就。(迦密愛禮信中學提供圖片)

讓學生親身體驗讀書與運動一樣 付出會有所回報

林啟聰認為，學生往往需要親身體驗才能明白努力與成果之間的關係。他舉例，學生在運動訓練中不斷練習，最終取得進步，自然會感受到付出有所回報。學校希望讓他們在溫習中經歷同樣過程，由起初不懂、在老師指導下逐步掌握，到最終取得成績，建立「原來自己做得到」的成就感，繼而推動下一輪學習，形成正向循環。

學校提供的數據亦顯示，計劃推行後，學生的責任感及紀律有所改善，首階段有八成原本需要改善交齊功課情況的校隊成員取得進步。守時方面，首兩階段均有接近七成學生改善，第三階段重點跟進個案的改善率更達96%。

本學年中四的朱珀賢（左二） 曾在中史科考獲100分，他認為只要願意付出努力，便有機會取得成果，勉勵同學不要因過程辛苦而輕言放棄。

中一全級80名 中三躍升至24名

學生的轉變亦反映在學生的親身經歷。現就讀中四、參與三項鐵人及越野賽事訓練的朱珀賢同學，自6歲開始學習游泳，其後接觸三項鐵人及越野賽事。不過，他的學習之路並非一帆風順，中一時整體成績約排全級80名。

直至中二獲委任為丙組越野隊隊長，朱珀賢開始意識到自己需要以身作則。朱同學表示，黃校長經常提醒學生，不應讓別人認為校隊成員只懂運動，學業同樣要有好表現，於是決定減少玩樂時間，把更多時間投放在溫習上。他逐漸建立自己的時間管理方法，利用小息及午膳時間做功課，放學後在出外訓練前完成作業，乘坐小巴前往訓練場地時亦會溫習，回家後再複習，翌日早上則繼續溫書。

迦密愛禮信中學現中四生朱珀賢、參與三項鐵人及越野賽事訓練，過往曾於多項比賽中獲獎。

這套方法令他的成績逐步躍進，中三最後一次考試已升至全級第24名，中史科更曾取得100分滿分。朱同學分享，曾與朋友花約5小時溫習，之後再前往訓練，回家後繼續溫習約兩小時，最終取得佳績，並於今年獲「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」頒發「潛能發展獎學金」。

林啟聰老師過往曾任教朱珀賢數學，見證他的轉變和努力，成功將運動訓練中努力不懈的態度轉化至學習。他又稱，朱珀賢不單改變自己，亦感染身邊同學，他曾主動為一名希望加入校隊的好友編排訓練日程，並陪伴對方練習兩個月，成功協助好友達到入隊要求。

談及自己的學習心得，朱珀賢認為兩者同樣需要堅持，並寄語同學「只要你努力，一定會有回報」，即使過程辛苦，也要想像成功後的喜悅。

開設DSE體育科 拓闊學生發展方向

除了在校內建立體學兼備的氛圍，學校亦於本學年中四開設文憑試體育科，讓對體育有興趣的學生有更多學習選擇。配合運動員獎勵計劃及獎學金，學校希望肯定學生在運動、學業及品行方面的不同表現，讓學生不必在體育與學業之間二選一，而是發掘自身潛能，建立多元發展方向。