英國頂尖名校北倫敦學校落戶香港　署理校長：非只收內地高才生

英國擁有逾175年歷史的私立名校北倫敦學校（North London Collegiate School，NLCS）宣布正式進軍香港，夥拍浩河集團（HOEH）、閩僑會館及孔教學院在港開辦全新分校。2026年NLCS 在全球國際文憑考試（IB）成績以平均43.2分榮膺全英第一、全球第二。



NLCS 香港分校署理校長 Richard Snape 接受《香港01》訪問時透露，學校官方網站將於數天內上線供家長登記表達意向，而校方即日起亦已開始接觸有意報讀的家庭。學校歡迎「高才通」等內地家庭報讀，但他重申「學校絕非專為內地生而設」，將致力維持多元文化的真正國際學校定位。



發布會於英國駐香港總領事館舉行，英國駐港總領事戴偉紳、NLCS（英國）校長 Vicky Bingham 及國際部常務董事 Daniel Lewis 均有出席。



NLCS 香港分校署理校長 Richard Snape（左1）、浩河集團主席、前教育署副署長湯啟康（左2）、英國駐香港及澳門總領事戴偉紳 Brian Davidson CMG（中）、NLCS（英國）校長 Vicky Bingham（右2）及國際部常務董事 Daniel Lewis（右1）出席發布會。（林澤鋒攝）

學童人口跌仍見需求 「優秀學校永遠有市場」

面對近年本港學童人口結構變動及市場競爭，署理校長 Richard Snape 會後接受《香港01》訪問時直言不擔心競爭，「優秀的學校永遠都會有需求（there is always demand for excellent schools）。」他指，無論在世界何處，只要學校能提供頂尖學術水平、真正全人教育並兼顧學生關懷，自然能吸引家長。

憑藉NLCS的悠久歷史與教育質素，我們非常有信心能對家長產生極大吸引力。 NLCS 香港分校署理校長Richard Snape

Richard Snape 指，無論在世界何處，只要學校能提供頂尖學術水平、真正全人教育並兼顧學生關懷，自然能吸引家長。（林澤鋒攝）

針對近年大批內地家長透過各項人才計劃攜子女來港，被問到會否將「高才通」家庭列為主要目標客群，Richard Snape 明確否認：「我們絕對理解並歡迎內地家庭，但學校的目標並非成為一所專為內地學生而設的學校（not to be a school for Chinese students）。」他強調，香港分校將貫徹多元文化與國際視野，打造真正的國際化校園。

NLCS 在全球設有多間分校。（林澤鋒攝）

即日起接受意向登記 挑選理念契合學生

招生安排方面，Richard Snape 表示，官方網站將於數天內上線，即日起開始接觸有興趣的家庭，隨後展開正式入學申請。他強調， NLCS的收生流程與一般學校不同，並非「網上按個鍵申請就獲取錄」，校方會與家長深入面談，「最重要是挑選適合本校理念的學生（right fit），過程會較為嚴謹。」

具體年級及校舍選址將在取得教育局牌照後作正式公布。

發布會在英國駐香港總領事館舉行。（林澤鋒攝）

多方在場交流。（林澤鋒攝）

另外，Daniel Lewis 亦在致辭中表示：「我們絕非僅僅向海外學校出借品牌（not simply brand-license）。」總部會全力投入資源，確保教學質素百分百還原英國總校水準。

Daniel Lewis 表示，總部會全力投入資源，確保教學質素百分百還原英國總校水準。（林澤鋒攝）

夥閩僑會館孔教學院 融匯中西文化培育全人

合作方浩河集團主席、前教育署副署長湯啟康致辭時表示，NLCS的核心在於堅信「每個孩子都重要（every child matters）」，並非單純為少數尖子追求最高考試成績，而是裝備學生面對未來未知世界的全人能力。

湯啟康表示，NLCS的核心在於堅信「每個孩子都重要」，並非單純為少數尖子追求最高考試成績，而是裝備學生面對未來未知世界的全人能力。（林澤鋒攝）

他特別點名感謝本地辦學夥伴閩僑會館與孔教學院，為新校注入深厚的中華文化底蘊與儒家傳統，期望在香港這片中西交匯之地，培育兼具創新思維與堅毅品格的下一代。