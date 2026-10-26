西貢崇真天主教學校中學部首設HYROX基地 中五女生成人公開賽封后

走進西貢崇真天主教學校（中學部）有蓋操場的體能基地，映入眼簾的是整套國際級專業設施——滑雪發力機、負重雪橇、划船機及整齊排列的藥球。作為全港首間將熱潮席捲全球的室內體能競技賽「HYROX」列入常規體育課的中學，校方添置全套專業器材，讓學生毋須跨出校門，即可接受系統化訓練。



學校早前派出4男1女共3隊出戰「HYROX深圳站」成人公開賽，中五生鄭萬儀在女子雙人公開組發揮出色，以1小時05分28秒勇奪第一名；有男同學亦出戰雙人精英組，推動重達202公斤的雪橇，展現驚人意志。



西貢崇真天主教學校（中學部）HYROX隊與體育科主任徐韶華（左四）及體育老師李浩光。（湯致遠攝）

HYROX「1-8-8」賽制

風靡全球的新興室內健身賽事 HYROX 源於德國，是一項結合跑步與功能性力量訓練的標準化大型體能競技。

其經典賽制被稱為「1-8-8」模式：參賽者須完成總計8公里的長跑，且每跑完1公里便要無縫切換進入一個特定功能性訓練站，依次完成滑雪發力機（SkiErg）、負重推雪橇（Sled Push）、負重拉雪橇（Sled Pull）、波比跳遠（Burpee Broad Jump）、划船機（Rowing）、農夫走路（Farmers Carry）、沙袋負重弓箭步（Sandbag Lunges）及藥球投擲（Wall Balls）等8大關卡。

校內添置全套「HYROX」專業器材，讓學生毋須跨出校門，即可接受系統化訓練。（湯致遠攝）

由拋兩次藥球到廿次 自律加操突破極限

「衝線嗰吓淨係覺得完成到就OK，無諗過會攞獎，攞到第一真係好意外！」回憶奪冠瞬間，身形纖瘦的中五女生鄭萬儀難掩興奮。HYROX要求長跑間穿插8項負重動作，對成年人已是極限，對當初體力平平的女學生更是考驗。

鄭萬儀說，最初抱著「試吓無蝕底，可能試咗會鍾意」的心態接觸這項新興運動。「大部分人都覺得女仔體力差啲，我玩之前連樽蓋都扭唔開，當初真係好擔心。」她坦言，起初手力較差，初試藥球投擲（Wall Ball）時，拋兩次便難以為繼。

鄭萬儀說，最初抱著「試吓無蝕底，可能試咗會鍾意」的心態接觸這項新興運動。（湯致遠攝）

體育科主任徐韶華透露，萬儀完成考試後展開密集訓練，「成個暑假都要返學校加操，同埋去中環健身室練習」；拍檔教練亦特意拍短片讓她在家練習，「阿女又好乖，真係跟住做！」

鄭萬儀在課後進行操練，由「扭唔開樽蓋」女生，蛻變成「HYROX深圳站」成人公開賽女子雙人公開組冠軍。（湯致遠攝）

憑著自律苦練，萬儀進步到一口氣連續完成20次藥球投擲。在深圳賽場逼近極限時，拍檔一句「淨返50米，撐埋佢，差唔多完㗎喇！」，加上父親的加油吶喊，成為她衝線的最大動力。回望這段經歷，她續說：「只要肯練肯克服，幾重嘅重量你郁到少少，接落嚟就可以踏出好大步，最緊要信你自己！」

憑著自律苦練，鄭萬儀進步到一口氣連續完成20次藥球投擲。（湯致遠攝）

徐主任透露，鄭萬儀完成考試後展開密集訓練，拍檔教練亦特意拍短片讓她在家苦練。（湯致遠攝）

面對公開試，她感慨：「出年考DSE，應該無太多時間去參賽或者訓練，可以趁中五攞到最深刻回憶兼奪冠，真係圓滿咗我嘅中學生涯。」

鄭萬儀在「HYROX深圳站」女子雙人公開組發揮出色，以1小時05分28秒勇奪第一名。（學校提供）

拍檔教練與鄭萬儀。（學校提供）

挑戰202公斤雪橇推力考驗 男生加操化作DSE抗壓良方

除了女子組摘金，校內四名男同學的表現亦令人注目。中六學生鄭裕禮挑戰男子雙人精英組，全力推動重達202公斤的負重雪橇及百公斤拉力考驗。徐主任笑言，鄭裕禮隨教練完成首次高強度操練後累得「直接斷電」：「佢返到屋企飯都無食就瞓着，瞓到凌晨三點幾先起身煮嘢食！」

雖然過程艱辛，鄭裕禮最終奪得精英組第5名。他憶述，比賽尾段面對弱項藥球時近乎虛脫，全靠教練拍檔大喊「頂埋佢！做晒100下！」激發意志咬牙衝線。他又指：「當就快到終點但好攰嗰陣，就要頂埋佢。呢種心態帶返平時生活或面對DSE，就學識唔好輕易放棄。」

鄭裕禮憶述，比賽尾段面對弱項藥球時近乎虛脫，全靠教練拍檔大喊「頂埋佢！做晒100下！」激發意志咬牙衝線。（湯致遠攝）

校內四名男同學的表現亦令人注目。（湯致遠攝）

男學生戒絕打機 分配時間做功課溫書及操練

另一邊廂，出戰接力賽的郭汶軒、李信及馬子豪，面對一眾經驗豐富的成人選手，亦成功強勢跑入前列。隊員中五生郭汶軒說，場邊老師的注視能即時激發個人潛能，而賽後更會發揮團隊精神替隊友按鬆肌肉；李信就表示，在賽道上只能孤身面對自己「死頂埋佢」，但隊員間平日既是競爭對手亦是夥伴，激發大家一同超越與進步；體格出色的馬子豪完賽後游刃有餘，下站將轉戰精英組。

郭汶軒說，賽後會發揮團隊精神替隊友按鬆肌肉。（湯致遠攝）

李信指，隊員間平日既是競爭對手亦是夥伴，激發大家一同超越與進步。（湯致遠攝）

體格出色的馬子豪完賽後游刃有餘，下站將轉戰精英組。（湯致遠攝）

艱苦的訓練磨練出學生的時間管理與自律。為兼顧操練，男生們主動戒打機、放學前完成功課，在汗水中學會妥善分配時間，把運動視為備戰DSE的減壓良方。

四名男同學出戰「HYROX深圳站」成人公開賽。（學校提供）

成人賽事「中學化」 為非球類學生開闢第三條路

將高強度成人賽事改編為中學體育課，背後是一套嚴謹的科學調整。徐主任表示，學校參照國際青年（Youngsters）指引將賽制「斬件」，初中以較輕重量漸進體驗，高中才銜接標準重量。體育老師李浩光補充，以女生練習弓箭步（Lunges）為例，老師會先確保徒手動作（利用自身體重訓練）姿勢百分百正確，待基礎動作扎實平穩後才逐步增加沙袋負重，全程嚴格看管確保零受傷。

李老師以女生練習弓箭步為例，老師先確保動作姿勢百分百正確，待自身體重處理妥當才加負重，全程嚴格看管確保零受傷。（湯致遠攝）

HYROX亦為不擅長主流運動的學生開啟新窗口。他指出：「同學未必擅長球類或跑步類，但HYROX畀咗第三個選擇（Option）。動作好似平時買餸拎嘢，同學發現『我都做到喎』，自信心就咁建立。」兩位體育老師身體力行，平日與學生同場操練，未來更計劃師生組隊出戰雙人賽，以同行者身份激發學生潛能。

兩位體育老師身體力行，平日與學生同場操練，未來更計劃師生組隊出戰雙人賽，以同行者身份激發學生潛能。（湯致遠攝）

教職員全員落場體驗 校長藉「Better Me」培育抗逆力

這股運動熱潮蔓延至全體教職員。校方在教師發展日安排全體教職員，由校長、副校長到中英數老師全員落場體驗HYROX。李浩光笑說：「我想畀學生睇到，唔單止體育老師做到，中英數老師都完成到，最緊要行出第一步去嘗試。」

校長甘陳富文表示，HYROX 哲學正正是「Better Me（自我超越）」。（湯致遠攝）

校長甘陳富文表示，引入HYROX源於教育局推動校園體育氛圍的「MVPA60」津貼，加上校園佔地逾萬平方米，有足夠空間容納整套大型設施。

她強調，天主教學校重視「德、智、體、群、美、靈」全人教育，而 HYROX 哲學正正是「Better Me（自我超越）」：「最大嘅競爭對手唔係其他人，反而係自己。青少年面對壓力，鍛鍊正正教佢哋聆聽極限並加以超越；學業都係一樣，要識得將大目標斬細、逐步克服，相信自己做得到。」

展望未來，校方期望帶領學生出戰明年1月香港站賽事，並計劃推動聯校交流賽，甚至將運動體驗推廣至小學銜接。徐主任補充，未來亦計劃安排學生參與賽事後勤、攝影及水站義工，讓無論體能強弱的同學都能發揮專長，在不同崗位發光發亮。