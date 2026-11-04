45校網｜鑽石山、慈雲山小學名單有甚麼學校？學額一共有多少？

45校網的範圍以黃大仙區為主，共有12間學校可供選擇，主要位於在鑽石山及慈雲山附近。「01教育」已經於下文為你整合45校網的小學名單、範圍及地圖及45校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



45校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於黃大仙區就讀本地幼稚園（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,241，沒有人就讀非本地幼稚園低班，而45校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共691個學額。

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45校網範圍及地圖

45校網主要覆蓋黃大仙區，包括鑽石山、鳳凰新村及慈雲山，區內鐵路站包括鑽石山等。以下為教育局提供的45校網地圖：

45校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

45校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是45校網內12間學校在2027年度的資料：

45校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

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45校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

45校網屋苑及租盤

如果有意搬進45校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括峻弦、龍蟠苑、曉暉花園、星河明居、薈淳、薈鳴、鑽嶺、啟翔苑、悅庭軒及威豪花園