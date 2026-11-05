35校網｜紅磡、大環山小學名單有甚麼學校？學額一共有多少？

35校網的範圍以九龍城區為主，共有7間學校可供選擇，主要位於在紅磡及大環山附近。「01教育」已經於下文為你整合35校網的小學名單、範圍及地圖及35校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



35校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於九龍城區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為4,499及686人，而35校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共377個學額。

35校網範圍多大？有地圖嗎？

35校網主要覆蓋九龍城區，包括紅磡及大環山，區內鐵路站包括紅磡等。以下為教育局提供的35校網地圖：

35校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

35校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是35校網內7間學校在2027年度的資料：

35校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

「01教育」有什麼35校網的小學報道？

35校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

35校網屋苑及租盤

如果有意搬進35校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括黃埔花園、海逸豪園、海濱南岸、環海．東岸、啟岸、半島豪庭、何文田山畔及都會軒。