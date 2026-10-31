43校網｜東頭、黃大仙、新蒲崗小學名單有甚麼學校？學額有多少？
撰文：容育仁
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43校網的範圍以黃大仙區為主，共有8間學校可供選擇，主要位於在東頭、黃大仙、新蒲崗、竹園、橫頭磡及樂富附近。「01教育」已經於下文為你整合43校網的小學名單、範圍及地圖及43校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
43校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於黃大仙區就讀本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,241人，而43校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共400個學額。
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43校網範圍及地圖
43校網主要覆蓋黃大仙區，包括東頭、黃大仙、新蒲崗、竹園、橫頭磡及樂富，區內鐵路站包括黃大仙及樂富等。以下為教育局提供的43校網地圖：
43校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是43校網內8間學校在2027年度的資料：
43校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？
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「01教育」有什麼43校網的小學報道？
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43校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
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43校網屋苑及租盤
如果有意搬進43校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括譽．港灣、現崇山、御．豪門、竹園北邨、新光中心、新蒲崗廣場、天馬苑、黃大仙下邨(一區)、翠竹花園及豪門。
43校網小學有哪些選擇？
43校網有8間學校，小學選擇包括保良局陳南昌夫人小學、黃大仙官立小學、福德學校及嘉諾撒小學等。如欲了解更多有關43校網的資料，可以瀏覽此文章。