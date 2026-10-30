32校網｜旺角、大角咀小學名單有甚麼學校？學額一共有多少？

32校網的範圍以油尖旺區為主，共有7間學校可供選擇，主要位於在旺角及大角咀附近。「01教育」已經於下文為你整合32校網的小學名單、範圍及地圖及32校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



32校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於油尖旺區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,218及156人，而32校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共402個學額。

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32校網範圍及地圖

32校網主要覆蓋油尖旺區，包括旺角及大角咀，區內鐵路站包括旺角等。以下為教育局提供的32校網地圖：

32校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

32校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是32校網內7間學校在2027年度的資料：

32校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

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「01教育」有什麼32校網的小學報道？

32校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

32校網屋苑及租盤

如果有意搬進32校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括港灣豪庭、浪澄灣、君滙港、二期、一期、維港灣、利奧坊．凱岸、凱帆軒、利奧坊．曉岸及利奧坊．壹隅。

32校網小學有哪些選擇？

32校網有7間學校，小學選擇包括中華基督教會協和小學、塘尾道官立小學、聖公會基榮小學及中華基督教會基全小學等。如欲了解更多有關32校網的資料，可以瀏覽此文章。