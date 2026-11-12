校長筆記｜「凍檸茶少甜」的意義：新來港孩子學粵語　解鎖競爭力

文：天主教伍華小學馮朗校長

在校長室的面談中，我常遇到新來港家長語氣真切地說：「校長，真希望孩子能快點學好廣東話。不是為了應試，而是希望小息鐘聲響起時，他能跟同學一齊跑、一齊笑，在香港找到歸屬感。」大多數新來港家庭家長都很渴望孩子學好粵語。這份看似微小的期盼，背後深繫着孩子能否真正融入這片土地，以及他們長遠的競爭力。



為每一位孩子頒獎。（作者提供）

為甚麼小一、小二是學粵語的「黃金分水嶺」？

低年級孩子對語音的模仿力極強，最關鍵的是他們享有「零社交包袱」的心理優勢。這個年紀的孩子還沒有建立起害怕被嘲笑的自尊防衛，學一句「我可以同你一齊玩嗎？」就像學唱兒歌般自然。

唱著兒歌學粵語。（作者提供）

初入小學校園，若聽不懂師長指令或身邊同儕的笑語，會較易產生孤立感。及早在小一、小二掌握廣東話日常溝通，能為孩子建立起第一道「校園心理安全網」。有了玩伴，有了安全感，學業上的學習自然水到渠成。

粵、普、英並進：未來人才的複合競爭力

有些家長擔心學粵語會分散精力，但在全球化與大灣區蓬勃發展的格局下，未來的優秀人才，比拼的往往是「跨文化切換的彈性」：

•廣東話是香港本土脈絡的核心密碼，蘊含着香港靈活、高效率的商業與生活文化；

•英語是連繫國際前沿資訊與全球網絡的專業工具；

•普通話是文化母語與連結國家龐大機遇的根基。

三語兼備的孩子兼具「國際視野、國家情懷與本地觸覺」，具備極高的文化共情力，這正是未來社會最難以被取代的複合競爭力。

邀請學生以廣東話發問。（作者提供）

伍華小學的實踐：四大生活情境教學

在天主教伍華小學，我們為一、二年級新來港學生推行「廣東話提升班」，把課堂直接搬進日常生活，構建四個實踐情境：

•探索校園：與孩子走訪校園各角落，在實景中探索校園用語與方位，建立歸屬感。

•同儕社交：精準練習同儕交往的核心句式，建立友誼的第一座橋樑。

•地道生活：模擬茶餐廳情境，讓孩子化身伙計和食客，學習地道的表達：「凍檸茶少甜」、「菠蘿油唔該」、「埋單」，加強文化適應。

•本地文化：配合《如果開心就拍拍手》等輕快兒歌律動，感受廣東話九聲六調的節奏，消除發音緊張。

老師分享學習廣東話的理念及方法。（作者提供）

成果分享暨嘉許禮：從羞怯到自信綻放

早前學校特別舉行了成果分享暨嘉許禮。孩子們登上小禮堂舞台，生動演出「生活粵語小劇場」，模擬茶餐廳、圖書館與操場的日常對話；隨後更透過電子學習軟件進行「粵語聽音揀圖」及「睇圖快快講」，家長與孩子鬥快舉牌搶答，現場笑聲與掌聲此起彼落。

整個典禮最令人動容的，是「感恩有您」環節。孩子們手捧鮮花走向父母，用剛學會的廣東話真摯地說出：「媽媽，你今天好漂亮！」、「多謝爸爸和媽媽支持我！」台下不少平日辛勞奔波的家長頓時眼眶泛紅。

同學們以廣東話進行生活情境話劇表現。（作者提供）

最後的「校長對談」中，我和孩子們圍坐成溫暖的小弧形，一邊品嚐新鮮出爐的港式蛋撻，一邊聽他們用流利的廣東話暢談校園趣事，我看着他們的眼睛，裏面盡是自信的光芒。

在愛與包容中同行

語言學習的本質不是發音考核，而是一場愛的接納與融入。當一個新來港的孩子能自信地用廣東話點一杯「凍檸茶少甜」、能主動對身邊同儕說一句「我哋一齊玩啦！」，他在香港獲得的不單是一項溝通技能，更是一份堅實的安全感與身分認同，攜手迎向更寬廣的成長旅程。

用廣東話與校長對談。（作者提供）

作者簡介：

天主教伍華小學馮朗校長



馮朗先生現為天主教伍華小學校長。馮校長取得香港大學英語教育學位後，到英國諾丁漢大學取得融合教育碩士學位。馮校長是首位把Micro:Bit帶到香港的教育工作者，並為學界舉辦多次講座及工作坊，讓老師認識運算思維教育。馮校長致力推動課程發展，特別在英文科教學方面經驗豐富，亦積極推動快樂學習的教學理念，激發學生的學習興趣，讓學生在愉快及關愛的氛圍中成長。

