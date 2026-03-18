校長筆記︱商校同行，經歷有溫度的商業世界

文︰基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

南宋詩人陸游在《冬夜讀書示子聿》中寄語：「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。」對香港學子來說，商業世界往往是課本裡冰冷的名詞。教育工作者若困守課堂，學生所學亦難脫書生之見；所幸，我在教育路上遇到一眾有心人，一同開啟商校合作之旅。商校攜手，同心春風化雨，讓學子不論文理商藝，走出課堂，親觸商業脈動，讓知識與溫度浸潤青春。元朗信義在商界好友們支持的YLLSS Ideation in Business比賽項目中，由不同年級不同班別學生組成的隊伍(Carmine, YLL Soleir Star及Zen Blend)針對精神健康需要，策劃市場方案、實踐商業理論、運用人工智能、營銷自研美容產品，在家長日義賣，漸漸領悟商界從非唯利是圖的競技場，而是有溫度、有情懷、有責任的成長舞臺。商校同行，讓我的學生在實踐中讀懂商業真諦，收穫成長力量，更成為他們生涯規劃中濃墨重彩的一筆——這便是我們溫暖而有意義的商校合作故事。



學生團隊於「信義人愛同行2.0」義賣活動中，展示自研美容產品，透過實際銷售將創業計劃落地，所得款項扣除成本後捐入學校發展基金，實踐商業溫度與社會責任，展現青年創業者以產品關懷同儕、回饋校園的行動力。（作者提供）

打破成見，窺探商界真象

YLLSS Ideation in Business 比賽學校與商界合作，是一個以創造美容產品為主題的創業比賽。比賽前，我們為三隊學生籌辦了三項不同的訓練，包括由我分享的企業管理5P 原則(Product, Price, Promotion, Place, People) –加深學生對於產品、價格、推廣、地點及人物的宏觀重視，更有由商界好友為他們度身訂造的無人機青年領袖訓練營 —— 以無人機表演企劃，提升團隊，企業家精神與視野格局；以及21世紀青年領袖企業家培訓課程 —— 提升市場策劃與領導力演說。這些比賽的裝備，打破了學生固有的想法，讓他們從另一格局看待商界真象。例如Carmine 成員5A黃莛書在分享時提到：「我曾以為創業只是「開公司、賺錢」，參賽後才明白，創業的核心是成長與價值創造。」Zen Blend 成員5E 黃曼蕎原以為「未來自己想走科研路線，與巿場推廣無關」，後來明白「這些實驗室的研究需要資金，如何讓別人投資項目就是關鍵。巿場推廣會讓我學會如何把我的想法和計劃傳達出去，以便讓別人認同並支持自己的想法。」

元信學生參與無人機青年領袖訓練營，在戶外實踐中鍛煉團隊協作與領導力，為後續創業比賽累積寶貴經驗。（作者提供）

學生團隊於「信義人愛同行2.0」義賣活動中，展示自研美容產品，透過實際銷售將創業計劃落地，所得款項扣除成本後捐入學校發展基金，實踐商業溫度與社會責任，展現青年創業者以產品關懷同儕、回饋校園的行動力。（作者提供）

駕馭科技，成就創業之路

將人工智能融入創新產品研發，正是三隊學生對學校發展重點 ——「駕馭科技」最生動的回應。Zen Blend 隊伍緊扣中學生面對的壓力、失眠與肌膚困擾，以真實痛點為出發點，構思出一款兼具紓壓、助眠與護膚功效的創新產品。團隊運用 AI 彙整學生壓力指數、快樂指數等數據，精準驗證市場需求；更借助 AI 篩選香氛成分，鎖定薰衣草等助眠元素，為產品配方提供科學支撐。他們亦以 AI 工具完成品牌標誌設計與產品原型視覺化，讓創意從概念走向具體形象，令整個創業計劃更立體可行。Carmine隊伍則在抗壓唇膏的研發過程中，善用 AI 輔助外殼造型與結構設計，優化產品質感與握持體驗，不僅讓研發流程更高效流暢，更為產品從設計到落地，提供了強而有力的科技支撐。AI賦能創業 —— 這正是新時代賦予年輕創業者最珍貴的力量。

Zen Blend專為青少年學生設計，以天然有機成分打造，兼具減壓放鬆與改善青春期痘痘肌功效，凝膠質地清爽好吸收，透過AI調配四款專屬香氣，包裝簡約輕便，方便隨身攜帶使用。（作者提供）

創造價值，讓商品暖入人心

創業路上，同學們最深刻的體悟，莫過於商業從來不只有利益，更滿載溫度與價值。三隊學生一致認同：AI 雖能高效分析數據，卻永遠無法取代人類獨有的創作靈魂。一件真正動人的產品，必帶有「人的溫度」—— 承載著創作者的熱情、思考與心意，方能賦予產品獨一無二的靈魂，這正是商業活動中最動人、也最值得追求的交流。在美容產品創業的實踐中，他們更真切領悟到情緒價值的力量：市場推廣須注入微末細節，用心塑造溫暖形象；產品設計更要緊扣目標顧客的內心需求，與人心緊緊相連。一路走來，三隊學生都深刻明白：商業從來不是「冷冰冰的利益博弈」，一個能走得長遠的品牌，必定能讓人看見溫情、感受溫度。追求利潤是商業的現實底色，但若缺少對人的關懷，終將難以長久。唯有效益與溫度並重，商業才能真正走進人心，收獲來自市場的認可與長遠成功。而身為是次商校合作的牽導者，親眼見證學生們在實踐中窺見真誠的商道、學會以溫情創造價值，我心中的欣慰與感動，實在難以言喻。

生涯規劃，是讓學生站在更高格局，了解自己今日與未來

是次商校合作，正是元朗信義對學生生涯規劃最動人的詮釋 —— 我們堅持為學生鋪設真實而寬闊的職業體驗，廣結良緣、用心佈局、重視歷練。我們啟導學生以更高格局眺望未來，在實踐中認識自我、敢於築夢，為他們打開一片更遼闊的人生天空。這次比賽，早已超越一場活動的意義，成為同學生涯路上一座意義深遠的里程碑。正如 Carmine 成員 5A 陳希翹所言，這段經歷，為她未來的學業與職業發展，點亮了前行的方向。同隊 3D 陳希澄亦有感而發：這些寶貴的實務體驗，是教科書無法給予的養分，更是她探索自我、規劃升學就業的珍貴補給。Zen Blend 成員5E 黃曼蕎更坦言，是這次歷練讓他們「從不敢做，變成我可以」，未來更願意擁抱機會、跳出安舒區，去看更大的世界、登更高的格局，深深明白「眼界，永遠不會嫌多」。YLL Soleir Star 成員 6C 吳樂晴雖立志從醫，卻同樣受益匪淺。這次創業歷練，將成為她未來在醫護（營養學）崗位上的珍貴資產，幫助她與病人建立更真誠、更溫暖、更高效的溝通與互動。一場實踐，一生啟發。這正是元朗信義堅持生涯規劃教育的初心——讓每一位學生，在體驗中成長，在探索中篤定，在夢想中勇敢前行。

YLL Soleil Star以幸福為核心，推出創新香氛防曬乳，融合專業防曬功能與情緒療愈價值，讓防曬產品成為滋養身心的幸福載體，帶來一手掌握幸福的使用體驗。（作者提供）

教育有心人，同負一軛，讓孩子擁抱未來

以教育為志業的同行者都明白，教育從不是孤立的堅守，而是與時代同頻、與未來同行的奔赴。正如數年前經濟合作暨發展組織（OECD）對學校的未來20年發展的願景擘畫，學校教育擴展、教育外包、學校作為學習中心及無邊界學習都是讓孩子擁抱時代與未來的必然發展方向。YLLSS Ideation in Business的商校合作比賽故事，讓我們更相信，經濟合作暨發展組織的教育願景並非遙遠的藍圖。社會上不同行業都重視教育，重視下一代的成長，這些同行有心人只要站在一起，同負一軛，並肩同行，堅信孩子的美好未來，我們便有足夠的底氣堅信：孩子們定能以更挺拔的姿態，從容應對時代的風浪，勇敢擁抱未來的機遇。如此，小小的校園，也能讓孩子見到最大的世界；如此，一代必更勝一代。

基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然（作者提供）

作者簡介：基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港大學哲學碩士。堅信教育是一門「本於過去，盡在當下，開創未來」的崇高志業，以「優越有愛，關懷求義」為個人發展理念以「成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才」為學校發展目標；與學校團隊一起為年青一代作鹽作光，讓一代更勝一代。

