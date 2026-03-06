校長筆記｜家校同心　為孩子成長賦能 賦權家長　證學校革新發展

文︰保良局姚連生中學溫家輝校長

位於荃灣的保良局姚連生中學深信學校與家庭的協作往往是孩子在學業和個人成長中的成功關鍵，而學校的家長教師會亦深信同一理念，透過家長積極參與學校的事務，見證學校近年的革新發展。近年，本校不僅專注於提升學與教效能、發揮學生潛能、培養學生良好品格等，更積極推動全方位的「家長教育」，發展「星級家長課程」，將家長從教育的「旁觀者」轉變為與學校並肩同行的「賦權者」，共同見證學校的革新及茁壯蛻變。



保良局姚連生中學深信家長是推動學校發展的重要夥伴，見證學校革新發展和進步。（作者提供）

從迎新開始 建立家校夥伴

走進校園，感受到的不僅是學生的活力，還有一份濃厚的家校凝聚力。「我們家長都是一眾用家，對子女和學校的互動最為了解，以我們的角度去表揚和讚賞學校，正好是對學校最真實的認同和肯定。」家教會馬綺珊主席如是說。這種氛圍的營造，始於每個學年的起點。在剛過去的暑期活動及中一迎新活動上，學校別出心裁地設計了為期六天的「中一新生銜接活動」，由英文科老師透過遊戲教學及團隊建立，讓新生愉快地融入陌生的學習環境。

家教會馬主席親自參與家長迎新講座，以用家角度分享子女在學校的進步和喜悅。（作者提供）

然而，這場教育的接力賽並不止於學生。學校緊接舉行多場新生家長講座，校長與班主任團隊親自向家長闡述學校的教育目標與策略，讓班主任與家長建立直接溝通渠道。保良局姚連生中學温家輝校長在接受專訪時表示：「我們視家長為最重要的『持份者』。當天的家長出席率極高，這證明了家長對教育的重視，他們絕對是學校的最佳伙伴。」

由賦權家長 從參與到共創

家校合作不止於溝通，更在於賦權。學校明白，要讓孩子健康成長，家長同樣需要裝備。因此，學校與正向教育學院建立緊密的協作關係，自2023年起推出「星級家長課程系列」，由家教會協辦，由正向教育學院以多元和互動形式推動家長教育，內容由青春期心理、親子有效溝通，甚至家長瑜伽課、親子盆栽班等，讓家長們全方位地裝備成學校發展路上的同行者。

「星級家長課程系列」的課程以工作坊形式，互動而有趣，讓家長成為學校教育孩子的好伙伴。（作者提供）

+ 3

這種賦權精神在保良局姚連生中學的各個層面體現得淋漓盡致。一般學校活動，除了傳統的校長及老師分享外，更每每特別設置了「家長互動交流」環節。這不僅是讓家長現身說法，更是學校聆聽前線用家聲音、吸納家長智慧的明證。此外，家教會上下一心，往往主動地主理學校多元化的家長工作坊和親子活動，例如：「燈影照連生」、「家校齊靜觀」等等、深得家長支持和歡迎。家教會副主席黃梓穎補充：「透過家教會主動籌辦家校活動，更能貼近現實需要，讓家長與子女共同學習，由被動參與，轉化為家校共創。」

證革新發展 構築成長階梯

用心投入的家教會成員，為學校發展注入新力量，亦見證學校革新發展。（作者提供）

多年來，保良局姚連生中學透過推動家長教育及多元活動，成功將家長納入學生的學業與成長支援網絡。從中一適應課程、生涯規劃到升讀心儀大學，家長不再是站在校門外焦急等待的人，而是走進校園，與教師一起為孩子搭建舞台的夥伴。這種緊密的協作，讓家長能親眼見證學校如何透過師友學長計劃、社會服務、甚至完善的課後補習課程，培育學生的學業自信與同理心。正如温家輝校長所言，「當家庭、學校、社會通力合作，同學便能健康、快樂、自信地成長，考獲心儀大學課程。」

家長走進校園，與教師一起為孩子搭建舞台的夥伴。（作者提供）

在保良局姚連生中學，家長教育不僅是講座與工作坊，更是一種賦權的過程。當家長的力量被激活，他們不僅是子女的守護者，更成為推動學校持續向前的核心動力，與學校攜手，共同書寫教育的精彩篇章，共同見證學校的革新及茁壯蛻變。

家校同心，本著為孩子成長賦能的精神，共創校園新章。（作者提供）

作者簡介：



中學校長、教育碩士、文學碩士。國際青少年創科教育協會榮譽會長及大賽顧問、品德教育傑出教學獎。温校長本著「全人教育」的理念，推動價值教育，鼓勵發揮潛才和創意。讓校園實踐關愛、增值及追求卓越，發揮年青人的真善美。

