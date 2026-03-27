校長筆記｜朱敬文中學聯手王賜豪小學　跨學段鋪排科學與生命教育

文︰保良局朱敬文中學趙文浩校長、保良局王賜豪（田心谷）小學畢錦龍校長

一、 大手牽小手的願景：培育具備社會責任的未來公民

在教育轉型的新時代，校園早已不只是傳授課本知識的地方，更是啟發創意與實踐永續發展的基地 。保良局朱敬文中學與保良局王賜豪（田心谷）小學聯手深耕已久的「大手牽小手」計畫，核心願景在於打破學段界限，構建一個將科研探索、學段銜接與生命傳承完美結合的教育共同體 。我們致力於培育具備創新精神、環境意識與人文關懷的未來公民，讓中學生在指導弟妹的過程中實踐社會責任，小學生則在探索中啟迪科學夢想 。



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二、 跨學段深度協作：從基礎探究到科研轉化的科研階梯

在王賜豪（田心谷）小學的科學課程中，學生已率先踏入水耕科技的世界。學生從播種開始，學習操作育苗盆、觀察發芽、組裝水耕架、調配營養液、記錄水位與生長數據。課程重點放在觀察力、記錄習慣和基本科學探究方法。學生透過動手參與，在幼小的心靈中種下了熱愛自然、探索科學的種子 。

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目前，兩校的協作已取得實質成果：朱敬文中學的學生走進小學，陪伴小師弟妹一同參與深度工作坊。在這一過程中，大哥哥大姊姊帶領小學生運用已有的水耕基礎，進一步研發與製作天然除蟲水，將種植經驗提升至生態防護層面。這種「同儕共學」模式，讓小學生在實作中深化了對自然防護的認知 。

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銜接過去的協作基礎，王賜豪（田心谷）小學的學生將分階段跨進朱敬文中學校園，展開一系列跨越植物、海洋與兩棲生境的『立體生命科研導賞』。從小學端的『基礎耕耘』躍升至中學端的『科技轉化』，學生將親身體悟生命永續轉化的奧秘。朱敬文中學的溫室及中草藥花園具備獨特教學特色，其規劃不侷限於美化環境，更強調「植物的轉化價值」。學生將化身為專業導師及導賞員，引領小學生認識不同維度的植物世界：

生活實踐：透過康文署「校園食用植物種植計劃」，中小學生能觀察到蕃茄、辣椒等日常食材的生長，觀察植物成長歷程、學習記錄複雜的生物數據。

科研轉化：朱中校園內栽種了左手香、薰衣草、快樂鼠尾草等香草及中草藥，中學導師會示範如何利用專業蒸餾技術將植物轉化為精油與香包等成品。

小學同學不僅能參與植物拓印工作坊，更能見證植物如何從「看得到、吃得到」轉化為「聞得到、用得到」的成品，看見綠色生命如何成為連繫社區的溫暖力量 。

三、 朱敬文中學特色設備與未來計畫：打造立體化的生命教育樞紐

朱敬文中學致力於成為區內的科普與生命教育樞紐，未來將進一步深化以下發展方向 ：

初中跨學科創意轉化與服務學習: 構建循序漸進的初中跨學科STEAM課程，將 ESG永續概念深植於學生的實踐中：中一級以「生態觀察與尊重」為核心，學生在生態園透過觀察生物分類與科學繪圖紀錄生命細節，並透過繪圖、設計及製作作品，從中建立守護生命的責任感，並轉化為校園生態導賞服務，向訪客推廣生命教育。

中二級則進階至「科學實驗與動手技術」，學生在溫室栽種香草後，利用蒸餾技術提取精油並製作擴香石，同時應用百分比運算精確調配，實踐綠色生產與公司治理概念，並將製作的療癒禮包贈予社區長者，初步落實社會關懷。

中三級則聚焦「科技創新與人文素養」，運用 AI 生圖融合 3D 建模及陶瓷 3D 打印技術製作藝術植盆，並加入智能灌溉及英詩元素，將智慧植栽藝術品捐贈社區，達成科技創新與人文關懷的深度融合。

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延伸至海洋及兩棲生態的跨維度探索： 教育探索並不止步於綠色生境的營造，而是進一步將生命關懷的觸角延伸至海洋與兩棲生態。朱敬文中學特別建造了「生態園師生共享空間」，學生能近距離接觸豹紋守宮、藍舌石龍子、鬚獅蜥蜴及變色龍等珍稀動物，亦可觀察珊瑚及魚類。學生學習物種習性、營養需求及棲息環境佈置，利用物聯網技術及檢測儀器嚴密監控微型生態系統。從照顧一棵生菜到護理一隻變色龍，學生在過程中領悟生命多樣性，培養出作為照顧者應有的保育使命感。

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結語

從水耕棉中冒出的幼苗，到溫室中芬芳的中草藥，再到生態園裡靈動的爬蟲，這場跨校合作為學生搭建了一個「與自然對話」平台。小學生在探索中減少了升中焦慮，中學生則在角色轉化中實踐了社會責任。每一位走進朱敬文校園的孩子，都能在這片「教室裡的實驗田」中，看見科學研究與永續發展的無限可能 。我們期待與更多教育同工攜手，共同譜寫「大手牽小手」的新篇章，為孩子們在科學與生命教育的道路上，播下希望的種子 。

作者簡介：



保良局朱敬文中學趙文浩校長



中學校長，教育及文學碩士，行政長官卓越教學獎及創新教學獎得主，深信人人可教，致力在校內推動體驗式學習，同時透過寬廣的課程、多元的生涯規劃，為學生定立目標和方向，鼓勵他們展示才華，建立自信，追求卓越。



保良局王賜豪（田心谷）小學畢錦龍校長



畢錦龍校長深耕教育近 20年，現任保良局王賜豪（田心谷）小學及思培英語教育服務中心校長，曾擔任保良局林文燦英文小學副校長，主修體育。

兼任學體會（沙田區小學分會）主席等公職，秉持「以愛經營學校」理念，致力發展老師們培育學生愛學習、善解難，成為感恩知徳、勇於承擔、敢於創新的未來棟樑。

