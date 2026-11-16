校長筆記｜讓正向教育成為校園的日常

文：保良局朱敬文中學趙文浩校長

青少年成長道路上遇到的困難，有時可能比我們想像的多。在日常學習以外，他們還要面對朋輩關係、家長期望、以及規劃未來的壓力等。



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成長型思維 迎接挑戰與改變

在保良局朱敬文中學，學校和老師如何在課程、課堂及輔導工作中，陪伴學生健康、快樂地度過中學生活？我們相信，學生需要的不只是知識，更是不怕失敗、勇於嘗試、建立良好人際關係，以及相信自己是「可以改變、可以成長」的信念。

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學校早在2021年開始，重點發展學生「成長型思維」，讓他們明白，透過努力、反思與嘗試，人人都有進步的空間。自2024年起，學校更參與維期三年的「保良局中學正向發展計劃」，由保良局正向團隊及北山堂基金策劃，進一步把正向教育帶進校園。

正向教育 建構支援網絡

學生的成長不只在於學業表現，更在於他們能否在壓力中照顧自己的情緒、建立支持網絡，並在需要時勇於求助。因此，學校透過班主任課、輔導活動、正向朋輩大使、健康生活週及家校協作，提升學生對身心健康的認識，協助他們建立正向情緒、抗逆力及良好的求助習慣。學校亦會透過數據及學生回饋，及早識別有危機的孩子，讓教師、輔導人員及家長能夠及時支援，共同營造一個安全、關愛和共融的校園。

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保良局正向團隊會定期到校了解學校情況及計劃推行情況，並提供正向教育教學資源、學生講座、教師和家長教育團隊亦會協助培訓老師及學校正向朋輩大使，學生透過有趣和互動的方式，認識正向教育的不同主題；教師則透過小組討論、角色扮演等形式，思考如何把正向教育融入日常教學與班級經營。

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北山堂基金每年亦會為學校進行「正向教育與幸福感調查」，並提供數據分析，讓學校更準確掌握學生、教師及家長的需要。

凝聚教師能量 促進同儕交流

教師在推動正向教育的過程中，擔當非常重要的角色。學校因此按教師的不同職務，安排工作坊，包括正向教育教師培訓及性情教育工作坊，支援前線同工認識相關理念，並在教學及輔導中有效運用。學校亦為新入職教師安排友師，協助他們適應校園工作。此外，為關顧同工的身心健康及提升團隊士氣，學校每月為全體教師準備湯水或糖水，讓大家在忙碌的工作中，享受片刻輕鬆，並促進同儕交流。

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正向與感恩 投入校園生活

學生之間若能建立正向的人際關係，自然會更願意投入校園生活。學校經常舉辦不同活動，包括恆常的「我要做檔主」以及健康生活週等，把正向能量延伸至校園不同角落。在上學年的家長日，輔導部為舉辦了「總有您鼓勵」活動，創造親子溝通的機會；在健康生活週期間，全校學生則參與「感恩大募集」，填寫感恩卡，回顧曾經幫助過自己的人，學習在日常生活中養成感恩的習慣。

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學校亦積極把正向教育課程融入德育課，讓每位學生都能體驗正向教育。各級學生均會在班主任及保良局正向教育團隊的帶領下，學習「正向情緒」及「24個性格強項」兩個主題。我們希望學生能更認識自己，懂得欣賞自己與他人，並建立感恩等正向價值觀。

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攜手共進 打造幸福校園

與北山堂基金及保良局正向教育團隊合作的最大意義，在於學校不再單打獨鬥。由前期研究、教師培訓、課程資源，到家長教育及校本支援，合作夥伴為學校提供了一條完整的實踐路徑，讓學校能更有系統地了解孩子需要、培訓教師、設計課程，並與家長共同建立支持學生成長的網絡。

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正向教育的最終目標，是讓每位學生都被看見、被欣賞，並相信自己有能力面對挑戰。當學校、教師、家長與專業夥伴攜手同行，正向教育便不再只是一項計劃，而會慢慢成為校園裡自然流動的文化，陪伴學生在順境中感恩，在逆境中成長。

作者簡介：

保良局朱敬文中學趙文浩校長



中學校長，教育及文學碩士，行政長官卓越教學獎及創新教學獎得主，深信人人可教，致力在校內推動體驗式學習，同時透過寬廣的課程、多元的生涯規劃，為學生定立目標和方向，鼓勵他們展示才華，建立自信，追求卓越。

