校長筆記｜朱敬文中學與中電策劃新質探源之旅　訪曲阜進行拜師禮

文︰保良局朱敬文中學趙文浩校長

我相信只要訂好目標，給予足夠耐性，學生就能拾級而上，慢慢進步。所謂登高見博，拓闊學生的視野，陪伴他們認識世界，亦是我一直想做的事情。適逢創校四十周年，為慶祝校慶，我策劃了不同的活動，希望豐富孩子們的經歷，鼓勵他們訂立個人目標，在中電控股有限公司（中電）的全力支持下，我和我的學生得以在七月份到訪山東省，開展一場「新質探源之旅」，一償「登泰山而小天下」的願望。



登上泰山：登高見博．立志未來

在七天的旅程中，學生有機會登上泰山，從沿路的石刻認識浩瀚淵博的華夏歷史和文化，欣賞南天門雲海的自然風光。登山的過程雖然艱辛，但同學們都能互相勉勵支持，能團結地做好一件事，與師長朋友一起克服困難，我相信這個經歷彌足珍貴，亦會讓同學畢生難忘。

在泰山的山頂，我與學生們一起感受「會當凌絕頂，一覽眾山小」的豪邁情懷，跟他們一起立願，寫上對未來的願景，互相祝福。同學們都很認真地思考準備，有為家人朋友祝願的，也有反思個人志向和學業的，我相信這個充滿儀式感的活動，能勉勵同學認真對待自己的人生，努力向學。

同遊曲阜：繼往開來．任重道遠

曲阜是孔子的故鄉，是儒家思想的發源地。在這次行程中，我們亦參觀了有逾千年歷史的孔廟和顏廟，讓學生在感受儒家文化的博大精深。隨團導遊的專業亦令我們大開眼界：透過他熱心而精準的講解，同學都增進了對國家歷史和文化的認識，有些同學亦把握機會積極發問，讓我感受到他們對學習的熱誠，希望他們能繼續努力，體會學習的樂趣。

尊敬師長、孝順父母是中華文化的精髓，亦是我校積極推廣的美德。在曲阜的體驗活動中，我們特意安排在顏廟進行「拜師禮」，讓學生穿著傳統漢服，按照古禮，完成「正衣冠」、「揖拜」、「敬茶」等儀式，向老師敬禮及致意，讓他們體會尊師重道的傳統價值。我原以為在炎炎夏日拜師，同學們必會抱怨及抗拒，但他們認真專注的態度，實在令我感到欣慰，亦讓我有所反思：作為教育工作者，我們對學生要抱有期望，多鼓勵他們成長。只要我們不為學生設限，他們的表現總有機會讓我們刮目相看。

商校合作：新質探源．貢獻社會

在出發前，我校老師就與中電的同工一起設計行程，安排全方位學習活動，帶領學生參觀中電鐘樓文化館和中電學院，了解電力對社會發展的重要性，認識新質能源及電力行業的發展。在中電的支持下，我們更有機會與企業發展總裁莊偉茵女士一起到訪位於萊蕪的風力發電場，近距離觀察風機的運作，感受國家能源的迅速發展。當地工程師向同學們詳細講解風力發電的原理，有些觀察力強的同學，更即場發問天馬行空的問題，足見同學求知若渴的認真態度。

其後，我們亦到訪了中電鄉村振興示範項目——位於萊蕪的馬杓灣村，進一步了解中電如何透過發展項目改善周邊居民的生活素質，以及在文化保育方面的貢獻。在課堂中學習可持續發展和社會責任等議題，往往流於理論，過於抽象，從今次的考察當中，學生們能夠親身見到這些重要概念的應用，相信必能啟發他們的學習，增進他們生對綠色能源領域的認知。

紀念抗戰：憶苦思甜．感恩惜福

在行程的尾聲，我們獲山東省政府的邀請，到濰坊巿參加「歷史的回聲．青春的力量」紀念抗日戰爭勝利80周年活動，參觀抗戰遺址和重溫歷史資料，了解先烈保家衛國的英勇事蹟。一件件抗戰文物無聲地訴說着那段崢嶸歲月，令同學有着深刻的反思：今天和平繁榮的生活得來不易，我們在珍惜和平之餘，更要銘記歷史，積極裝備自己，為個人和國家的發展作出貢獻。

結語

今次「新質探源之旅」圓滿成功，實在要感謝莊偉茵女士及中電同工的鼎力支持，也要感謝我校老師不畏艱辛地策劃行程，並在體感溫度超過攝氏40度的炎夏，帶領學生走完這趟豐富的旅程。我相信今次經歷，必能讓同學帶來豐碩的學習成果，亦能為他們的中學生涯，加添亮麗的色彩。

作者簡介：



保良局朱敬文中學趙文浩校長



中學校長，教育及文學碩士，行政長官卓越教學獎及創新教學獎得主，深信人人可教，致力在校內推動體驗式學習，同時透過寬廣的課程、多元的生涯規劃，為學生定立目標和方向，鼓勵他們展示才華，建立自信，追求卓越。

