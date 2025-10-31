校長筆記｜親自擔任童軍旅長　同行與陪伴教會學生紀律與團隊合作

文︰保良局朱敬文中學趙文浩校長

近日在家大掃除，竟然找回了中學時候參加童軍的紀錄冊和訓練章，又令我回想起，過往在旅團與隊員一起露營、參加營火晚會、認識友校同學的美好經歷。去年，保良局朱敬文中學再次成立童軍旅團，另外亦開設紅十字會青年團，目的正是發展學生的群性生活，豐富他們的學習經歷和體驗。今年我特別擔任童軍旅團的旅長，親自帶領一眾童軍，挑戰不同的訓練章，希望能與學生一起學習，一起成長。



校長與師生一起當童軍。（作者提供）

廿一世紀是資訊科技快速發展的時代，人工智能的出現更改變了教學的模式。我認為科技的進步雖然為生活和工作帶來很大的便利，但學生對手機的依賴、對網絡的沉迷，卻逐漸蠶食他們的的基礎能力，包括與人溝通和協作、自我管理及抗逆力等。因此，讓教育回歸基本點：讓學生學習紀律、體驗群體生活、學習與人聯繫、建立自信，是我自擔任校長以來，一直相當重視的課題。

童軍初體驗。（作者提供）

制服團隊是讓學生培養紀律和正向價值的最佳課外活動。透過富挑戰性和充滿樂趣的活動，學生能夠學會與人合作，解決難題，成為獨立自主的青年；而具進度性的訓練，亦能讓學生建立目標和自信，培養對團隊和學校的歸屬感。今年，我校接近一半的初中學生，均有參加不同的制服團隊。最近，我們一起為各個童軍小隊改名，學生都興緻勃勃，雄心萬丈；紅十字會青年團的隊員亦已宣誓就職，

紅十字會青年團宣誓典禮。（作者提供）

我期望他們能夠在課餘時間放下手機，享受團隊生活，願意付出汗水，享受戶外活動帶來的成就感。

讓學生喜愛自己、喜愛上學，一直是我的教育理念。我認為嚴謹而關愛的班風校風，對學生成長極為重要。因此，我相當著重班級經營，希望在班內營造融洽而溫馨的學習氣氛，而「陪伴」和「同行」則是我校班級經營的核心理念。過去幾年，我校參加由消防處舉辦的「創路雄心」師友計劃，透過一整年的挑戰與成長活動，鍛練學生的意志，發揮他們的潛能。今年，我校輔導組老師以團結融洽、自律守規為主題，為中一及中二學生籌劃日營。我非常重視這項活動，親自到營地為老師和學生打氣，與他們一起玩一些小遊戲，亦有助我多了解學生的性情和需要，往後可以重點調撥資源，更有效地引領他們邁向全人發展。

透過團隊活動凝聚學生。（作者提供）

今年是保良局朱敬文中學創立四十周年。論語有曰：「四十而不惑」，在現今教育發展瞬息萬變，資訊科技發展一日千里的時代，我認為教育工作者需要堅持信念，從根本做好「對人」的工作，從陪伴與同行開始，讓學生學會紀律、團隊合作和自我管理，這些都是他們未來成長的重要基石。我相信，透過實踐和互動，學生必能在挑戰中找到自信，發展出解決問題的能力。我們應鼓勵青年人多參與實際活動，享受團隊生活，而非沉迷於虛擬世界。唯有如此，他們才能在這個瞬息萬變的時代中保持穩定，面對未來的挑戰。

保良局朱敬文中學趙文浩校長。（作者提供）

作者簡介：



中學校長，教育及文學碩士，行政長官卓越教學獎及創新教學獎得主，深信人人可教，致力在校內推動體驗式學習，同時透過寬廣的課程、多元的生涯規劃，為學生定立目標和方向，鼓勵他們展示才華，建立自信，追求卓越。

