明愛專上學院物理治療課程18名學生獲獎學金　資助最多7.7萬學費

指定專業／界別課程資助計畫（SSSDP）課程之一的明愛專上學院物理治療學（榮譽）理學士課程，今年向18名大一學生頒發「郭謝碧蓉基金獎學金」，他們均在DSE考獲最佳5科21分，以及22分或以上，各人將獲77,550元或38,775元學費資助。

課程學費為154,350元，合資格學生可獲政府資助部份學費，有關獎學金想等於扣除政府資助後的全額及半額學費。



其中一名獲頒獎學金的一年級學生李婉詩表示，其夢想是成為物理治療師，惟以年長生身份入學，學費成其最顧慮的事，幸有獎學金幫助減輕財政負擔，可以令她可更關注學業和追夢；另一得獎者李爾逸則稱，獎學金減輕其財政壓力，並鼓勵他做得更好，希望可在院校學習更多技能和知識，畢業後回饋社會。

明專獲「郭謝碧蓉基金」每年捐贈200萬元成立獎學金，獎勵成績優秀新生、在學表現理生及家境清貧學生，獎勵在學期間表現優越學生的「郭謝碧蓉基金學業優異獎」今年亦有6名學生獲獎，他們分別可得5,000元或1萬元獎學金以作表揚。