開學｜中學全日面授11月收緊至須9成學生打3針　師生今起提早快測

開學在即，教育局今日（30日）向全港學校發信，指出有意要求自11月1日起的全日面授課堂，全校或個別級別完成接種三劑疫苗的學生比例須達九成或以上，否則只能進行半天面授課堂，較之前接種兩針學生達九成的要求有所提高。信中也提到，師生需於今日起提早每日快測，校方也有責任主動檢查所有到訪者，確定他們不屬於「紅碼」或「黃碼」人士。



▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



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中學面授要求由兩針變三針 小學幼稚園暫不安排全日面授

教育局向全港學校發信，信中提到如個別中學有意安排在11月1日起全日面授課堂，全校或個別級別完成接種三劑疫苗的學生比例須達九成或以上，否則只能進行半天面授課堂，較之前接種兩針學生達九成的要求有所提高。

至於小學及幼稚園，局方指學生年紀較小、自理能力較低，而3至11歲群組的疫苗接種率目前仍不高，故暫時不安排小學及幼稚園全日面授課堂。提供非正規課程的私立學校，應繼續維持半天面授課堂；提供非本地課程的學校，可因應學校的情況和學生的需要而作出彈性安排。

如何計算學生接種疫苗劑數？

- 感染最少14天前已接種第一劑疫苗的康復學生，會視為已完成兩劑疫苗。學生須接種多一劑疫苗才能符合接種三劑的要求。

-從未接種疫苗的康復學生，可於康復後滿30天接種疫苗，完成後便會視為已接種兩劑疫苗；如學生在完成兩劑後感染，會視為已接種三劑疫苗。

- 已接種兩劑疫苗但仍未到期接種第三劑的學生，可視為暫時滿足接種三劑要求，惟有關學生必須於在可接種第三劑疫苗當日起計的一星期內接種。



▼8月15日 兒童醫院開始同時提供科興和復必泰疫苗▼



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學校部份加強防疫措施：

- 11月1日起，中學全日面授條件提高至全校或個別級別有九成學生接種三劑疫苗

- 師生今日起提早每日快測

- 校方須檢測進出校園人士是否屬「紅/黃碼」人士，所有持紅碼人士不得進入校園，其他訪客則不論持「紅/黃碼」均不得進入校園

- 師生如持「黃碼」，每日快測陰性可進入校園，在校內不可進行任何除下口罩的活動，須與其他人分開用膳



教育局籲學校鼓勵師生今起提早快測迎開學

教育局在信中也促請校方鼓勵師生於今日起提早每日快測，同時提到教學及非教學人員、 在校園內提供服務人士及其他到訪者進入校園，須符合「疫苗通行證」的要求，校方有責任主動檢查所有到訪者，確定他們不屬於「紅碼」或「黃碼」人士。

教育局在更新的健康指引特別提到，如進入校園人士所用的是舊版「安心出行」，校方人員須在他們進入校園前，檢視訪客的紙本針卡、電子針卡、豁免證明書或康復紀錄，以確定是否符合「疫苗通行證」安排。當局未有要求學校要使用手機及「驗證二維碼掃瞄器」應用程式反掃出入校園人士的二維碼，校方可視乎需要安裝。

校方須查到訪者是否持紅黃碼 黃碼師生不可除口罩活動

另外，校方應提醒教職員及學生須主動申報其「紅碼」或「黃碼」情況，如有師生屬「紅碼」人士，不能回校上班或上課；而屬「黃碼」的師生，則可在每天快速抗原測試呈陰性後回校上班或上課。

持「黃碼」的師生在校內不可進行任何除下口罩的活動， 例如吹奏樂器、有接觸的運動如足球、籃球。他們在校內用膳，要安排在與其他師生分隔的地點，餐桌應設隔板，相隔適當距離，並面向同一方向，校方也須在他們用膳後徹底清潔消毒用餐地點。