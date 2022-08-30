開學｜學校須每月呈報師生打針比率　教育局公開達70%接種率名單

新學年本周四（9月1日）開學，教育局今日（30日）發出最新指示，各校由9月1日起須每月呈報全體教職員及學生接種疫苗人數等相關資料，並要求學校主動接觸仍未接種疫苗或未打齊針次的學生，了解他們的關注及困難，勸喻並協助他們盡快接種疫苗。



教育局同時推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，如90%或以上學生完成接種三劑疫苗，可獲金獎，80%或以上至不足90%則獲銀獎，70%或以上至不足80%則獲銅獎。教育局將向學校頒發獎狀，得獎名單會上載於局方網頁，頒獎月份為今年12月和明年2月、4月及6月，取得金獎三次或以上的學校將獲得「白金獎 」。



▼5月3日 中學復課▼



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中學生11月起須九成學生打齊三針才可全日上課

教育局今日發出通告，全力提升學校接種疫苗比率，個別中學（包括特殊學校的中學部）如有意於11月1日或以後為全校或個別級別學生安排全日面授課堂，接種三劑疫苗的學生必須達到全校或該個別級別可接種疫苗的學生人數的 90%或以上，否則學校必須於當日起實行半天面授課堂。局方暫不安排小學及幼稚園全日面授課堂。

如有醫生證明顯示暫不宜接種疫苗、因近期曾確診2019冠狀病毒病暫不宜接種疫苗、 及 身處香港以外地區的人士，則不計算入全校可接種疫苗的學生人數内。

由10月1日起，學生在放學後或上學的另一個半天進行課外活動（如音樂、體育活動、校隊訓練），或在校內（包括上課及課堂外的活動）進行一些不佩戴口罩的活動，要求也由打第二針14天後，提高至完成接種三劑疫苗，5至11歲只須接種兩劑復必泰疫苗的學生或因曾感染2019冠狀病毒病而無需接種第三劑疫苗的學生除外。

▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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公布得獎學校名單 教育局：激勵接種率較低學校

教育局稱，為了解學校疫苗接種的概況，以制定適當的措施加強推廣疫苗接種，由2022/23學年9月起，學校每月須呈報透直接僱用的教學人員及非教學人員、以及學生的 接種率。首次須於9月1日至7日期間呈報。

教育局表示，將於本學年推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，表揚致力鼓勵學生和家長接種疫苗、以及學生接種率高的學校，並激勵其他疫苗接種率較低的學校進一步努力鼓勵家長和學生接種疫苗。

九成學生打齊針學校獲金獎 連續獲三金得「白金獎 」

有關嘉許計劃包括全港中學、小學、特殊學校、提供非本地課程學校及幼稚園。如校內的 學生完成接種三劑疫苗達一定百分比，將獲教育局頒發獎狀，得獎名單亦會上載於教育局網頁。

以頒獎月份的第一天作統計，70%或以上至不足80%可獲銅獎，80%或以上至不足90%以下獲銀獎，90%或以上獲金獎。計算時不包括已接種劑疫苗而未到期接種第三劑疫苗的學生、5至11歲只須接種兩劑復必泰疫苗的學生或曾感染 2019冠狀病毒病而無需接種第三劑疫苗的學生。頒獎月份為12月、2月、4月及6月， 取得金獎三次或以上的學校將獲得「白金獎 」。

▼5月3日 全港幼稚園復課▼



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教育局要求學校主動接觸未打或未打齊針學生

教育局重申鼓勵教職員及學生「應打盡打」，要求學校主動接觸仍未接種疫苗或未按政府的最新建議接種適當劑次的疫苗的學生，了解他們的關注及困難，勸喻並協助他們盡快接種疫苗。

局方指接種疫苗是最有效的防禦方法，可以減低重症及死亡風險。學生（特別是年幼學生）是其中一個重點保護的群組 ，接種年齡已降低至6個月，強烈呼籲學校充分利用不同途徑安排學生接種疫苗，倘若學生已接種第一劑及第二劑疫苗，應鼓勵學生應按政府的最新建議盡快接種第三劑疫苗。