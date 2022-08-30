開學｜運輸署料交通繁忙　籲學生預早出門、駕駛人士避免去學校區

全港學校將於周四（9月1日）開學，運輸署指當日的交通預計會比較繁忙，提醒學生應預早出門，以免延誤上學時間，另呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區，保姆車及校巴司機則應小心駕駛，切勿超速、超載或將學童單獨留在車上。

運輸署緊急事故交通協調中心將密切監察當日的交通及公共運輸服務情況，並派員到全港各主要地點實地視察，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。



全港學校將於周四（9月1日）開學，運輸署指當日的交通預計會比較繁忙，提醒學生應預早出門，以免延誤上學時間。（資料圖片）

運輸署發言人表示，學生應預先了解他們要乘搭的交通工具路線，並在開學首日預留充裕的乘車時間，尤其是本學期起就讀新校的學生。需乘搭渡輪的學生應事先了解清楚渡輪航線的班次、船種及航程時間。同時，學生在上學時要注意道路安全。

運輸署已提醒各主要公共運輸服務營辦商於開學日提供充足的公共運輸服務，以應付乘客需求。發言人稱，運輸署緊急事故交通協調中心（協調中心）將密切監察本周四的交通及公共運輸服務情況。署方亦會與各公共運輸服務營辦商及有關政府部門保持密切聯繫，並派員到全港各主要地點實地視察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

運輸署又呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區，保姆車及校巴司機應小心駕駛，尤其在斜路、窄路或需要掉頭倒車的地方，切勿超速、超載或將學童單獨留在車上，亦應保持車輛清潔衞生並加強消毒，以降低新冠病毒的傳播風險。

此外，保姆車營辦商必須就擬提供服務的每所學校預先獲得運輸署的批准，而在接載幼稚園或小學學生時，必須提供保姆跟車。在設有安全帶的校巴上，司機和保姆在開車前應確保學生已正確佩戴安全帶。家長應盡早與學校、保姆車或校巴營辦商訂定接送子女上學及放學的地點。

市民出門前須留意電台及電視台有關最新交通消息的廣播。如有查詢，可致電運輸署熱線2804 2600或1823電話中心。

（運輸署提供）

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