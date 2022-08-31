開學｜中學11月起三針率9成始准全日課　校長憂時間急添家長壓力

新學年明日（9月1日）開學，教育局昨（30日）發出最新指引，有意全日面授的中學需於11月起達九成第三針疫苗接種率，當局並推出獎勵計劃谷針。有中學校長今日（31日）形容兩個月內谷三針「有啲難，好倉卒」，又指打針是基於健康及社會責任，與獎勵無關，擔心會為學界帶來壓力，變相施壓「谷針」。



▼5月3日 中學復課▼



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創知中學校長黃晶榕在港台《千禧年代》表示，學界普遍支持接種疫苗計劃，但認為學校在11月時，要達到九成學生三針挑戰很大，「有啲困難，好倉卒」。他指其學校已有98.4%學生打二針，七成已打三針，在接着兩個月內谷到九成還有一段距離。

黃晶榕認指出，校方已推動上午實體課下午網課，及濃縮每堂時間，但學生食午飯仍存在問題，因半日課等同趕學生出街食飯，他認為可以安排校內午膳，可減低學生感染機會。

中學校長理解教育局「用心良苦」 惟學界只能「盡做」

至於要10月前打齊三針才可參與課外活動，黃晶榕稱理解教育局「用心良苦」，學界只能「盡做」，對於獎勵計劃要求校長上載打針名單，他指接種疫苗與否與獎勵無關，是健康及社會責任，認為上載名單會向家長及校方帶來壓力，估計教育局想藉此向學界施壓「谷針」。

津貼小學議會主席胡豔芬在同一節目表示，估計學界必能能在短期內達到九成三針目標，她指半日課令學生減少其他培訓，及外出活動機會，校方會在9月份遊說及鼓勵，但相信已接種兩針的學生，會更容易接受第三針，希望校方及政府加強到校接種。

▼8月15日 兒童醫院開始同時提供科興和復必泰疫苗▼



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嘉許計劃將自律變他律 小學校長倡直接獎勵家長

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成在商台《在晴朗的一天出發》指，學校當然會鼓勵學生接種疫苗，但以用於校方的嘉許計劃來鼓勵打針不太理想，當學界正提倡默書也不計分數、鼓勵自學自律的時候，此嘉許計劃便將自律變成他律：「唔相信有學校為咗個金銀銅獎去逼學生打針，而鼓勵打針，直接獎勵家長更加好。」孔偉成指，學校不會、亦無需要追求嘉許計劃「獎項」，又認為現時已有一定打針誘因：「香港人好鍾意返工返學，加上打咗針有得參加課外活動，已經好大誘因。」