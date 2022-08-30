開學｜深水埗快速測試劑低見一支$2.5　家長稱貨源充足不急於入貨

新學年本周四（9月1日）開學，教育局鼓勵學生及教職員提早今日（30日）起每日做新冠病毒快速抗源測試。《香港01》記者昨日（29日）下午到深水埗一帶視察快測包售價，最平2.5元一支，其他一般5至10元一支，均未見炒價，供應充裕。



有受訪家長表示，早前購買的快測包存貨還可使用一個多月，公司也有派發，未急於趕臨近開學購買；亦有家長指不擔心快測包缺貨，稱學校會不定期派發，家中也有儲備。對於一旦再次停面授課，有家長表示理解，形容女兒「坐得定」，但自己要「花多少少心機」，有家長則擔心影響孩子社交能力，認為實體課有助孩子語言上進步。



深水埗一間特賣場的INV Bio-technology快測包$10元四支，平均$2.5元一支。（蕭博禧攝）

想知檢測劑是否獲認可，可進入消委會「不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器」核對。

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深水埗快測包多數賣6至10元 一次過買48支較便宜

深水埗一帶藥房及雜貨店，不少都有售不同牌子的快測包，其中以深水埗一間特賣場的INV Bio-technology快測包價錢最低，四支賣10元，即每支平均2.5元，比網店一支貴至18元，便宜約86%。不過該產品未見於消委會的認可快測包名單中。

其中兩款熱賣並在名單中的YHLO GLINE-2019-nCoV Ag快測包及GOLSITE SARS COV-2 Antigen Kit快測包，前者包每支6元，後者一盒48支賣240元，平均一支5元。

藥房方面，售賣的快測包介乎元6至10元，記者以顧客身份向不同有售快測捧的藥房職員打聽，他們均表示暫未見缺貨。

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李小姐女兒就讀K1，她表示早前已購買50多支快測棒，以女兒每天用一支的進度，預計存貨仍可使用一個多月。她稱公司有派發數十支快測棒，因此未急於趁臨近開學購買。

接種疫苗方面，李小姐稱女兒年紀尚幼，暫未讓她接種，「都係驚有啲後遺症，都有睇到啲新聞呢，打完之後都有啲發燒呀，所以都唔係好敢住。」最近確診宗數增加，李小姐指會確保女兒每日戴口罩及做檢測，亦會多消毒。

李小姐透露，女兒班級有兩名同學確診，今日已宣布停課七日，她對停課表示理解，坦言許多家長不敢讓年幼子女接種疫苗。對於網上教學，她形容女兒「坐得定」，「(自己要)花多少少心機，喺學校始終有老師跟住，變咗網課就要全部自己處理晒。」

▼5月3日 中學復課▼



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將打第三劑 睇維持實體課

陸太有個升讀K3的孩子，她表示，學校會不定期派發快測包，家中也有儲備，因此最近沒特別留意快測包價錢。她不擔心缺貨，暫未見身邊家長及朋友討論搶購。

陸太透露，孩子已接種兩針疫苗，未來亦計畫接種第三針。「之前都百幾萬（確診），希望今次都唔會影響、停課囉，停課真係對細路仔影響比較大」，她認為實體課「好好多」，她解釋當有同伴一起上課，孩子語言上會有顯著進步。

▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼



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確診增多 中秋不外出用膳

被問到會否擔心小孩受感染，陸太坦言「盡量避免囉，都唔擔心㗎喇呢啲」，平日會多注意個人及家居清潔，又會減少外出。臨近中秋，陸太稱最近確診數較多，暫不打算當天外出用膳。