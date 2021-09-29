神童升大學｜2歲半識乘數　王錦輝中學13歲學生江誥綸獲城大取錄

兩歲半已懂乘數表的資優生江誥綸，在中小學曾多次跳級，今年13歲的他，憑英國高考（GCE A-level）數學、化學及物理三科全A級成績，本學年獲城市大學取錄，修讀工學士智能製造工程課程。他今日與父親一同出席記者會，分享自己的學習經歷；江爸爸也會講解父母如何在家中營造良好的氛圍，幫助誥綸自學求進。



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13歲的江誥綸（左）今年獲城市大學取錄，他在兩歲半已懂乘數。（胡家欣攝）

13歲的江誥綸是數學神童，2歲半已懂得乘數，乘數表背誦如流，5歲已能快速心算雙位數的乘數，在小學及中學都曾多次跳級。在父母悉心栽培下，他在小學及中學都曾多次跳級，但仍然覺得所學的課程太淺，其父母希望找到更合適的學校培育兒子，得聞王錦輝中小學設有資優教育中心，而且過去數年學校亦有資優生提早入讀大學，父母去年叩門，並成功安排他入讀第十一級。

江誥綸報考今年英國高考（GCE A-level），在數學、化學及物理考取全A級佳績，IELTS獲8級佳績，本學年破格升讀香港城市大學，選修工學士智能製造工程（Intelligent Manufacturing Engineering)課程。

江誥綸原在浸會大學附屬學校王錦輝中小學就讀，校方為全面照顧資優學生的健康成長及學習，專門設有資優教育中心，為資優學生設立個人檔案、配合安排彈性上學時間、提供升學諮詢等個人發展計劃，年前校內資優生何子駿，以15歲之齡赴笈英國牛津大學，他今日也到場分享過去數年的學習體驗。

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