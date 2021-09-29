神童升大學｜江誥綸2、3歳問全世界有幾多螞蟻　父母這樣重視處理

數學神童江誥綸以13歲之齡，獲城大取錄讀學士課程。媽媽江太表示，資優生好奇心強，愛發問，會考起父母，例如兒子「2、3歲時見到螞蟻，會問全世界有幾多螞蟻」，她要上網查資料才能解答。



江太說，遇過有資優生的家長，重視子女抄寫死背書，缺乏高階思維的學習，令小朋友浪費精力學習，建議應尋求適合的專家協助。



江太批評主流學制不支持資優生發展，例如即使兒子數學成績超出同齡水平，有學校仍不容許跳級，亦不批准數學堂自修學習，令她需要不停轉校，總共4次，誥綸因而可跳級五次。



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智商150 乘數表可非順序背

江太表示，江誥綸自6歲智商獲評150，數學、運算速度及記憶力極具天賦；兒子自幼數學天份佳，2歲半已懂得乘數，乘數表背誦如流，「可以唔係順序背」，5歲能快速心算雙位數的乘數，任何時間都不會放過計數。

她指兒子好奇心強，愛發問，問題也會考起父母，例如「2、3歲時見到螞蟻，會問全世界有幾多螞蟻」，她要上網查資料才能解答。她又形容兒子自學能力高，「大大下唔會問你，自己識搵答案。」兒子記憶力好，熱愛追求知識，帶他到北歐國家旅行時，可熟記瑞典的車站名稱，「好長嘅名，我都唔記得，但佢未去到下一個站，都記得下一個站嘅名。」

神童江誥綸獲得父母悉心培養，今年13歲已升讀大學。(梁鵬威攝)

見過有父母冇能力指導，咁就好浪費，令好多一啲資優人才胎死腹中。 神童江誥綸母江太

母親睹家長浪費資優生精力於抄寫死背書

江太是小學英文及視藝科老師，丈夫是從事貿易工作。她表示，同意二人教育及社經背景高，觀察能力較強，更容易識別子女是資優生，也可投放更多資源培育。她與丈夫投放很多時間栽培兒子，直言若果父母不付出，「將仔女交畀工人，唔付出，點會有收穫呢？」

江太表示，遇過有資優生的家長，依然重視抄寫死背書，缺乏高階思維學習，令小朋友浪費精力學習，建議應尋求適合的專家協助。

江誥綸與媽媽一同見記者，分享資優生學習經歷。（梁鵬威攝）

如果早知有衛星學校，就唔洗行咁多冤枉路。 神童江誥綸母江太

有校不容許跳級 四度為子轉校 五度跳級

江誥綸在中小學階段五度跳級，7年間讀過4間中小學，不乏津貼、私立及直資學校，今未有逐一披露，去年9月轉讀浸會大學附屬學校王錦輝中小學11級（中五）。江太批評主流學制不支持資優生發展，抹殺他們學習興趣，課程安排又缺乏彈性，例如即使兒子數學成績超出同齡水平，有學校仍不容許跳級，亦不批准數學堂自修學習，令她需要不停轉校。

資優學苑自2008年成立，為教師、資優生及家長提供支援，今年初於三校設立「資優教育衛星中心」（中心），包括王錦輝中小學，提供「到會式」資優課程，她批評政府有關宣傳不足，令她在選校上折騰，去年才為兒子選擇合適學校。