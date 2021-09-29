神童升大學｜沈詩鈞9歲升浸大成歷來之最　成年已做大學助理教授

13歲資優學生江誥綸，以英國高考（GCE A-level），理科三科成績全A，入讀城大智能製造工程課程。翻查資料，過往曾有不少「神童」越級挑戰公開試，成功提早入讀大學。



最為人熟知是沈詩鈞，當年以9歲之齡，在英國高考GCE考獲2A1B成績，獲浸大數學系破格取錄，成為香港歷年最年輕的大學生，18歲當上美國加州大學洛杉磯分校客席助理教授。「神童」雖然智力上能應付大學學術要求，但能否適應大學生活是關鍵，大學一般會為他們訂立「成長方案」，支援他們學習需要。



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沈詩鈞13歳取得碩士學位 負笈美國修讀博士學位

過往本港不乏資優兒童「跳級」應考公開試，成功獲本地大學取錄。9歲就獲浸會大學取錄的沈詩鈞，當年為城中熱話。2007年時，9歲的沈詩鈞在英國高考GCE考獲2A1B的成績，向科大敲門，最終浸大「截糊」，破格取錄他入讀數學系，成為香港最年輕大學生。

他修讀度身訂製5年制學士兼碩士課程，最終提早1年修畢課程，13歲時到美國德州農工大學研究函數分析，並攻讀博士學位；18歲時成為美國加州大學洛杉磯分校客席助理教授，簽約3年。

前浸大理學院副院長唐創時為沈詩鈞「伯樂」，他曾稱年紀較小的資優生入讀大學，須處理許多非學術性的範疇。（資料圖片）

智商141葉振延14歲入讀理大

近年例子是2019年的數學尖子、智商達141的葉振延，他自幼展現數學天份，2、3歲已掌握乘數表，小二前已完成小學數學課程，中一及中二應考國際高級程度考試（IAL），憑數學科A 、進階純數科A* 、物理C的成績，獲理大破格取錄，以14歲之齡，入讀投資科學及金融分析理學士課程。

智商141徐文鴻中小學跳級4次

2018年，時齡13歲的徐文鴻以文憑試5科20分成績，獲科大工程學取錄。他智商141，自小學到中學共跳級4次，曾自稱是「考試機器」，受訪時直言個人溫習方法是操練，既能反映學習水平，也能從中知不足。他當時指，受爸爸影響，希望能盡快升讀大學，完成學業，目標成為土木工程師。

何凱琳入中大棄醫科轉讀心理學

另一名神童何凱琳，智商達130以上，2007年時，以14歲之齡，於會考考取9A1B佳績，獲中文大學醫學院取錄，成為醫學院最年輕學生。不過，2011年時，原本應升讀醫科四年級的何凱琳，發現真正志趣不在醫科，而是心理學，故選擇轉系，由一年級重新開始學習。

「物理鳳凰」何凱琳－－何凱琳在7歲已被確定為資優兒童，IQ達130以上。2007年， 14歲何凱琳在會考中獲9優1良佳績，獲中文大學錄。（資料圖片）

不過，即使「神童」年紀輕輕成功入學，能夠應付大學學術要求，如何適應大學生活也是關鍵。大學一般會為他們度身訂做「成長方案」，支援他們學習需要。取錄例如沈詩鈞的前浸大理學院副院長唐創時曾稱，年紀較小的資優生入讀大學，須處理許多非學術性的範疇，包括社交、情緒等支援，在學期間都未曾鬆懈。他稱，當時校方安排三個導師，跟進詩鈞的成長路，更會做陪他一起看英文話劇，擴闊眼界。