神童升大學｜數學神童葉振延14歲讀理大　嘆要上網課　早堂瞌眼瞓

智商獲評141、具數學天賦的葉振延，三年前以14歲之齡，跳級入讀香港理工大學。大學生活踏入第三年，葉振延接受《香港01》電話訪問，稱已適應校園生活，學科大致應付自如，也結識一班好朋友。不過，他指入學後碰上社會事件及疫情，大部分時間上網課，坦言難以專心，學習並「不自在」，「８點半早堂會經常瞌眼瞓」，有學期需要退修三至四科，以免影響成績表現，目前須加緊學習進度，形容「每個sem（學期）讀爆credit（學分）。」



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中英語文難倒神童 要向朋友請教寫作

葉振延目前是理大投資科學及金融分析理學士三年級生。他三年前在國際高級程度考試（IAL），取得數學科A 級、進階純數科A* 、物理C級成績，獲理大取錄。

雖然被冠以「數學神童」稱號，但並非代表大學生活一帆風順。振延表示，入學後本科尚能應付自如，最難是要追趕中英文水平，因語文水平「跳四級」，首年需要多下苦功，例如不斷向身邊朋友請教寫作，又會借閱範文參考，力求進步，慶幸「無肥佬」。

「8點半早堂會經常瞌眼瞓，瞓醒已完堂」

振延2019年9月入學，先後碰上社會事件及疫情，大部分時間上網課，坦言缺乏學習氣氛，難以專心，感覺「不自在」。他直言，「8點半早堂會經常瞌眼瞓，瞓醒已完堂」，該學期表現「好沉」，需要退修三至四科，以免影響成績表現。到疫情緩和後，他與好朋友結伴回校上網課，「就算未能重回正軌，起碼都幫到6至7成。」他指，目前須加緊學習進度，形容「每個sem讀爆credit（學分）。」

葉振延（左）於保良局唐乃勤初中書院完成中二後，破格獲理大取錄。右為唐乃勤初中書院校長黃仲奇。（資料圖片）

首次有科目考D級「好灰」 獲老師輔導始釋懷

振延學業上也遇過挫折。他說，一直以大學一級榮譽畢業作為目標，平時每科考獲B+以上成績。不過，二年級第二學期中期測驗有一科目「炒咗」，首次考獲Ｄ級，令他擔心影響達標，感到「好灰」，幸獲老師電話輔導一至兩小時，鼓勵他努力考好期末試，相信成績不受太大影響。

至於人際關係方面，他說一直喜歡與比自己年紀大的人相處，已結識一班朋友，會一齊食飯、「做project」、試後打麻雀等。他笑言，有朋友認識自己後，回憶當初印象，「吓14歲入學，咁恐怖，細路點搞？」不過，隨年月交往，已漸漸視他為平輩。

尚有兩年畢業的他表示，暫時計劃在港攻讀碩士，希望再到海外進修博士，拓闊視野。

理大指，強烈呼籲師生員工盡快接種疫苗，倘於新學年開始時未完成疫苗接種，須每周向校方提供檢測報告。如因健康理由未能打針，可透過大學醫療保健處安排每週檢測。（資料圖片)

理大設計學習方案 導師定期會面

葉振延比一段人提早4年入大學，為協助他適應校園生活，理大應用數學系設立小組，成員包括學系副系主任、心理輔導員、多位課程主任等，定期一至兩個月與他會面，支援他的學習及社交需要。

小組成員之一、理大應用數學系副教授施能聖表示，小組為振延度身設計學習方案，例如振延雖然擅長數理，但中英文能力只有中二程度，故入學初期已建議他多修讀語文相關的科目，打好語文基礎。

施能聖指，部分一年級科目，超越振延中二程度，兼且需要撰寫論文，例如入門經濟學、涉及社會科學、歷史的大學核心課程等，校方會特別調動至三、四年級才修讀；而部分本屬高年級的數學、統計科目則會提早修讀。「如果一開始讀得唔好，會影響學習信心。讀得好，信心大，就會持續落去，即使遇到困難，都會解決到。」

他表示，小組也關注振延大學社交生活，會將他交託予學系師兄師姐照顧，主動協助振延多與同學交流，邀請他參與迎新營等活動，慢慢建立社交圈子，目前他與同屆同學相處融洽。

「學業上開心，大學生活不開心，未必係好事」

資優兒童在學業上越級挑戰，升學路較常人更快晉級。施能聖教授表示，隨着大眾對資優教育認識漸增，留意到近年多家長查詢，能否安排15至16歲的資優子女提前入大學，院校間也較十年前多取錄這類學生。他指，大學倡導全人教育，不只講求讀書，若安排資優子女提前入學，家長須思考他們心智是否成熟，足以適應大學生活，例如能否擺脫中小學模式自律學習、與年紀較大的同學溝通等。「若屆時學業上開心，但大學生活不開心，太早入學亦未必係好事。」