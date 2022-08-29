縮班｜小一大減62班　東區黃大仙等成重災區　新學年哪區最高危？

適齡學生減少、移民潮及疫情夾擊下，小學縮班潮加劇。根據教育局2021/22年《小學概覽》，去年全港公營小學共縮減62班小一，重災區包括有黃大仙、離島、東區等；另外有25間小學僅開辦1班小一，當中不少更位於市區，若新學年情況無改善，恐會墮入殺校高危名單。



2021/22年《小學概覽》列出的511間官立及津貼小學中，有52間小學縮減1班小一，5間小學縮減2班小一，有縮班學校佔學校總數達12%。合計縮減班數達62班，以現時每班標準25名學生計，推算約涉及1,550名學生。另一方面，只有12間學校增加開辦共計19班小一。

縮班重災區方面，黃大仙及元朗分別都有7間小學減少小一班數，其次是東區有5間，而深水埗、屯門、沙田及離島各有4間學校縮減小一班數；其中元朗及屯門都是跨境學生眾多的區域，於疫情下大受影響。

按比例比較，黃大仙區內有26%小學小一需要縮班，比例全港最高，離島及東區等有縮班學校亦佔較高比例。

而去年全港有24間小學僅開辦1班小一，撇除離島、北區、元朗等區內本就收生較少的村校，還有約10間市區小學只開1班小一，分布於九龍城、東區、南區、黃大仙等。該些學校若非涉及遷校等因素，如新學年收生情況仍無改善，恐會墮入殺校高危名單。

至於比較不同教學語言的小學，去年40間中文小學有小一縮班情況（佔比約12%），中英文小學有16間（11%），英文小學有1間（4%）。