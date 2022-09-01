確診自3月後首破萬 開學日收139學校呈報 屯元天5校有班別停課
香港疫情急速反彈，政府日前預告單日確診將過萬，今日（1日）開學日即成真。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日本港新增10,586宗確診，為今年3月底第五波高峰以後，單日確診首度再破萬宗，當中本地個案佔10342宗，輸入個案244宗。
衞生署在開學日接獲139宗學校呈報個案，涉及84間學校的113名學生及26名教職員，5間學校有個別班別須停課一周，全部在元朗、屯門或天水圍。同時有7間院舍爆疫，包括6間老人院舍，1間殘疾院舍。
增10,586宗確診 244宗屬輸入 張竹君料升勢繼續
本港今日新增10,586宗確診，其中本地個案10342宗，輸入個案244宗。張竹君表示，確診數字在預期之內，並且仍然有空間再上升，但重症率及死亡比例未有上升。張竹君預計升勢會繼續，但預計不到未來上升速度及最高點；近日看到二次感染率逾1.5%，相對來說不高。
開學日84校共增139個案 過去3日逾550學生快測陽性缺席
今日（9月1日）為大部分學校新學期開始，全港有逾59萬學生、9萬多老師返校。今日有84間學校呈報139宗確診個案，包括113名學生及26名教職員，涉32間幼稚園、25間小學、24間中學及3間特殊學校。因應教育局開學前發信通知學校加強防疫措施，包括鼓勵師生於8月30日起連續兩日進行快測，過去3日共有550名學生快測呈陽性沒有上學。
另外，過去7日有12間學校出現2宗以上確診，5間學校有個別班停課一周，全部位於元朗、屯門及天水圍一帶。「貴族私校」弘立書院已全面停課。
．元朗協康會水邊圍中心「的士組」，5名學生中有1名學生和1名老師確診
．新一代英文幼稚園(屯門分校) 1E班，30名學生中有4名學生確診
．天水圍雅麗斯俊宏軒幼稚園M班上午班group B，13名學生中有3名學生和3名老師確診；K1B班，15名學生中有1名學生和1名老師確診
．元朗珈琳中英文幼稚園K2E班，30名學生中有2名學生和1名老師確診
．天水圍神召會禮拜堂天澤幼兒園K3，36名學生中有3名學生和1名老師確診
7間院舍染疫
衛生署通報，有6間老人院染疫，涉及9名院友，分別為屯門的輝濤護老院、港安護老院總院、東江上水安老院、仁愛護老院第一分院、南華護老院第一分院和葵芳居，其中南華護老院第一分院有4名院友中招，其他老人院各一名。殘疾院舍沙田怡恩山莊有4人確診，另有1名工作人員、6名院友為密切接觸者。
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