確診自3月後首破萬　開學日收139學校呈報　屯元天5校有班別停課

香港疫情急速反彈，政府日前預告單日確診將過萬，今日（1日）開學日即成真。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日本港新增10,586宗確診，為今年3月底第五波高峰以後，單日確診首度再破萬宗，當中本地個案佔10342宗，輸入個案244宗。



衞生署在開學日接獲139宗學校呈報個案，涉及84間學校的113名學生及26名教職員，5間學校有個別班別須停課一周，全部在元朗、屯門或天水圍。同時有7間院舍爆疫，包括6間老人院舍，1間殘疾院舍。



衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前就預言日均確診將會破萬，如今成真。（資料圖片）

增10,586宗確診 244宗屬輸入 張竹君料升勢繼續

本港今日新增10,586宗確診，其中本地個案10342宗，輸入個案244宗。張竹君表示，確診數字在預期之內，並且仍然有空間再上升，但重症率及死亡比例未有上升。張竹君預計升勢會繼續，但預計不到未來上升速度及最高點；近日看到二次感染率逾1.5%，相對來說不高。

教育局開學前發信通知學校加強防疫措施，包括鼓勵師生於8月30日起連續兩日進行快測，加強防禦。（資料圖片/歐嘉樂攝）

開學日84校共增139個案 過去3日逾550學生快測陽性缺席

今日（9月1日）為大部分學校新學期開始，全港有逾59萬學生、9萬多老師返校。今日有84間學校呈報139宗確診個案，包括113名學生及26名教職員，涉32間幼稚園、25間小學、24間中學及3間特殊學校。因應教育局開學前發信通知學校加強防疫措施，包括鼓勵師生於8月30日起連續兩日進行快測，過去3日共有550名學生快測呈陽性沒有上學。

另外，過去7日有12間學校出現2宗以上確診，5間學校有個別班停課一周，全部位於元朗、屯門及天水圍一帶。「貴族私校」弘立書院已全面停課。

．元朗協康會水邊圍中心「的士組」，5名學生中有1名學生和1名老師確診

．新一代英文幼稚園(屯門分校) 1E班，30名學生中有4名學生確診

．天水圍雅麗斯俊宏軒幼稚園M班上午班group B，13名學生中有3名學生和3名老師確診；K1B班，15名學生中有1名學生和1名老師確診

．元朗珈琳中英文幼稚園K2E班，30名學生中有2名學生和1名老師確診

．天水圍神召會禮拜堂天澤幼兒園K3，36名學生中有3名學生和1名老師確診

今日（9月1日）為大部分學校新學期開始，全港有逾59萬學生、9萬多老師返校。（資料圖片/張浩維攝）

7間院舍染疫

衛生署通報，有6間老人院染疫，涉及9名院友，分別為屯門的輝濤護老院、港安護老院總院、東江上水安老院、仁愛護老院第一分院、南華護老院第一分院和葵芳居，其中南華護老院第一分院有4名院友中招，其他老人院各一名。殘疾院舍沙田怡恩山莊有4人確診，另有1名工作人員、6名院友為密切接觸者。

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