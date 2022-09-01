開學︱249間中學申請全日面授課堂　105間學校獲准已實行

本港今日（1日）開學，中學可在全校第二劑疫苗接種率達9成以上恢復全日面授，到11月則要求第三針亦要達9成。教育局表示，有61所中學申請部分級別全日上課，目前有25所中學已開始在部分級別恢復全日面授課堂的安排，另外有188所中學申請全校全日上課，105所中學已開始全校恢復全日面授課堂。



▼9月1日創知中學開學▼



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教育局表示，截至9月1日全港共有 249 所本地中學申請恢復全日面授課堂，當中分別有 61所中學申請部分級別全日上課，以及有188所中學申請全校全日上課。申請在部分級別恢復全日面授課堂的中學當中，25所中學已開始有關安排；至於申請全校恢復全日面授課堂的中學當中，105所中學已開始有關安排。

目前恢復全日面授的要求是中學全校第二劑疫苗接種率達9成以上，不過教育局於8月30日向全港學校發信，指11月1日起中學若有意全日面授課堂，全校或個別級別完成接種三劑疫苗的學生比例須達九成或以上，否則只能進行半天面授課堂，較之前接種兩針學生達九成的要求有所提高。

另外就課外活動安排，由10月1日起學生參與不佩戴口罩活動的接種疫苗要求，也會由現時的兩針提高至三針，即較全日面授的要求早一個月。

接教育局指引，確診後康復可被視作已接種一劑疫苗，即如學生在完成兩劑後感染，會視為已接種三劑疫苗；而已接種兩劑疫苗但仍未到期接種第三劑的學生，則可視為暫時滿足接種三劑要求，不過必須於在可接種第三劑疫苗當日起計的一星期內接種。

▼9月1日福建中學附屬學校開學▼

