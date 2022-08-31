開學｜英文教師短缺　有學校今仍登招聘廣告　僅1人面試

移民潮下教師人手流失，有學校臨近明日（9月1日）開學，仍在刊登招聘廣告。除聖安當女書院今日標明「急聘」中文科學位教師、明日即時上班外，翻查招聘網站，多間學校今日（31日）仍然登廣告請教師，包括代課、合約甚至常額教師，例如培僑中學、國民學校、棉紡會中學聖公會聖西門呂明才中學等。



香港教育工作者工會主席黃建豪提到，英文科教師一直較難聘請，因其選擇較多而較搶手，並引述有校長指接10多封求職信，最終只有1人到場面試，又指得悉今年較多學校選擇聘請未經師訓、但已通過基準試的教師。



▼5月3日 中學復課▼



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翻查求職網站，培僑中學今日亦登廣告請英文科學位老師，在該校任教的教聯會副主席穆家駿接受《香港01》訪問時，指教師離職有不同原因，包括移民、升遷或有更好的工作崗位等，當出現空缺則會登廣告招聘。他稱以其所知，培僑中學該名離職英文科老師受專上院校邀請任教，故出現空缺，現時空缺已填補。

穆又說，現時經濟不景氣，教師屬相對穩定的職業，故不少人已報讀教育學位，相信未來人手壓力不大，但近年學校「爭奪」教師較為激烈，尤其是英文科及家政科，即使教師本身非主修英文科、未修讀學位教師教育文憑課程（PGDE），只要通過基準試後仍會獲聘。

教工會主席黃建豪稱，英文科較難請人。（吳鍾坤攝）

教工會主席黃建豪則表示，英文科一直較難請人，再加上今年移民潮、教師流失率高等問題，情況將更嚴重，但暫未收到學校稱因缺師而不能開學，大部份學校均有不同情況，但最終都能解決得到。他指出，英文好的人在香港較吃香，故英文科老師在外面選擇亦比較多，「開始有權去揀啲學校」。

他舉例指，今年較多未有師訓但通過基準試的教師入校，例如其任教學校就有兩名，以往則可能優先請有經驗或有接受相關師訓課程的教師，「但今年可能難請到，可能好多學校都請呢啲（未受師訓的教師）。」黃又稱，有校長道述聘請英文教師艱辛，稱本來有10多封求職信，校方挑選15人面試，有10人回應指已找到工作，剩餘5人中，最終只有1人到場面試，可見各校競爭激烈。

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