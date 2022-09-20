直資加學費｜議會指教育局去年資助僅增0.38%：學費非加得特別多

直資、私立和國際學校學費平均加2.48%至4.26%，直資學校議會主席陳狄安指對比疫情前其實並非加得特別多，尤其是疫情其間的三年都未有大幅加學費，學校的營運成本又繼續上漲，加上去年教育局向直資學校提供資助金額的增幅只有0.38%，故今年不少學校提升學費作填補。



▼9月1日 創知中學開學有學生補做快測▼



+ 20

疫情期間未有大幅加學費 營運成本續上漲

陳狄安在電台節目時表示雖然看似加了不少學費，但對比疫情前其實並非加得特別多，尤其是疫情期間的三年都未有大幅加學費，學校的營運成本又繼續上漲，令學校亦要考慮加學費。

陳狄安指佔整體營運的七至九成，過去十年更曾有9.6％的增幅，但去年只因公務員凍薪，增幅只有0.38％，令人詫異，故今年不少學校提升學費作填補。（資料圖片）

教育局資助佔營運成本七至九成 資助增幅少須加學費填補

另外，教育局會向直資學校提供資助，陳狄安指佔整體營運的七至九成，過去十年更曾有9.6％的增幅，但去年只因公務員凍薪增幅即只有0.38％，令人詫異，故今年不少學校提升學費作填補。

移民潮學生流失對直資學校收入有影響

而移民潮下學生的流失亦對直資學校收入有影響，陳狄安指直資學校的資助是依在學學生人數計算，學生流失學校收入亦減少。不過他亦提到學校以往感到會手足無措，但近年都見到移民潮的情況持續，所以學校在制定預算時已考慮在內，會更為審慎。

▼9月1日 福建中學附屬學校開學設「開學孝道禮」▼

