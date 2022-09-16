消委會｜教科書價升幅超通脹　高中媽媽花$5000喊貴：買書買到窮

消委會最新公布的新學年中小學生書簿費調查結果，發現書價升幅均高於同期通脹，另有學校同時要求購買電子書與實體課本兼備套裝，變相令購書費大增。有家長今（16日）致電電台大呻指，其就讀中四兒子的書簿費高達5000元，認為出版商可隨實體課本免費贈送電子書：「買書都買到家長窮。」

香港電子教科書協會會長曾慧敏則指，不贊成「紙電齊飛」即同時購買套裝，但市場或有其需要，她又提到，電子書涉及開發及維護成本，售價必然較實體書為貴，長遠難有下調空間。有小學校長則稱，校方有控制及壓縮各年級書費，亦無綑綁式要求家長購買套裝，認為學界可多以家長溝通，助減省經濟負擔。



▼9月3日 有家長到漢榮書局為子女撲教科書▼



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消委會報告：小學中學書簿費分別上升5.7%及2.9%

消委會調查發現，新學年小學生及中學生的書簿費，分別按年上升5.7%及2.9%，升幅均高於同期通脹的1.7%。

小學新學年平均書簿費$3177 中學$2944

小學新學年平均購書費為3177元，按年顯著上升5.7%，升幅高於去年的5.3%；中學新學年的平均購書費為2944元，按年上升2.9%，較去年略低。研究另發現，逾八成小學及逾七成中學的書單上，包含最少一本電子課本，大部分學校選擇購買電子課本與實體課本兼備的套裝，未有完全轉用電子課本，變相令購書費大增。

家長怨出版社經常改版 無法使用二手教科書

有家長今致電電台節目大呻書費勁增，她提到，其就讀中四的兒子書費高達5,000元，「買書都買到家長窮。」她又提到，出版社經常改版，令家長無法承接使用二手教科書，「好多都係只改一兩版，但又要成本書咁買，係咪出版社出矛招呢？」

她又指，其友人子女需同時購買電子及實體課本，「既然內容都一樣，點解要一齊買，點解出版社唔免費送埋？」

電子教科書協會不贊成同時購買電子及實體課本兼備套裝

香港電子教科書協會會長曾慧敏則提到，協會不贊成「紙電齊飛」，即同時購買電子及實體課本兼備套裝，數年前亦曾與教育局開會討論相關現象，惟可能用家有其使用需求，例如老師方便教學、或家長難以電子書替子女溫習等。

她強調，電子書涉及開發及維護成本，亦要製作不同支援系統如IOS及Android版本，其成本及售價必然較實體書為貴，且學童人口減少，長遠而言難有下調空間。她又謂，電子書非單純轉為PDF版本，「有圖、聲、畫，有bookmark (書簽標記) 同筆記本。」

她續說，教育局於學校推動安裝Wifi 及資助購置平板電腦，近五年學界應用電子書趨勢明顯增加，故電子商亦增加各學科開發電子書供應，約70%學科電子及實體課本同時兼備。

小學自編教材及按需要選購合書量減家長負擔

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成則指，書價上升一定是事實，相信或與通漲及疫情有關，其校平均書費介乎2200元至2300元，校方亦有控制及壓縮各年級書費，包括自編教材及按年級需要，選購合適書本數量，「中文科一年有四本，有啲年級四本買晒，但一年班只買兩本。」

他提到，其校五至六年級數學科早前試行以電子書學習，校方並無綑綁式要求一併購買實體書，「亦都無家長主動提出話要買。」他推測指，或有學校站於家長角度出發，欲他們安心，遂建議購買套裝，但認為雙方可多作溝通，以節省購書成本。

消委會總幹事黃鳳嫺於同一節目則指，部份書商減少提供購書折扣，且大部份學校要求學生購入電子與實體課本兼備的套裝，尤其是電腦及地理科，令書簿費增加。她又提到，有學校為讓學生準備高中選科，增設生活與社會科、電腦科、中史科等，每個科目均需購買教科書。

▼9月3日 一批家長及學生到精工印書局追書▼

