校園天地｜參加「CEDD夏日遊學團」有感

文：仁濟醫院董之英紀念中學（陸瀅瀅、黃俊希、趙家俊、陳月秀、陳月芳）

今年暑假，我們很榮幸有機會參加土木工程拓展署舉辦的「夏日遊學團」,除了讓我們學習工程思維外，還教導我們豐富的工程知識，加深了我們對工程師這一職業的了解。整個遊學團包括了四次參觀活動，每次活動都帶給我們不一樣的收獲！（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）



「夏日遊學團」在9月26號這個晴朗的一天，以結業嘉年華作結。我們隨老師帶領出席這個有意義的結業典禮。當日由多位土木工程拓展署的人員主持很多很新奇的攤位活動：有東涌生態海岸線講解、有波浪水槽示範、有智慧填料管理系統示範、有園林廢物升級再造工作坊、有綠化總綱圖遊戲、有機械狗的展示……都令我們大開眼界！以往只能夠在電視中看見機械狗的展示，沒想到在此次活動能夠親眼見到。

與署長及嘉賓合照。（仁濟醫院董之英紀念中學提供）

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我們最喜歡的活動，是一個自製乾花書簽的攤位。我們在這個攤位製作了兩款書簽，除了精美別緻之外，也能讓我們認識一些在香港綠化上的不同花種，以及它對環境保育的意義，這些都是我們在日常生活中都沒有留意或認識到的，卻有幸地能透過這次活動深入瞭解。

另一個是「搭橋」活動，這是工程師給我們的一項挑戰──利用木棍搭建一座拱橋。第一次嘗試時，我們並不知道應該如何組裝，結果失敗了。後來通過工程師的分析講解，我們學會了當中的概念，才恍然大悟，發現這與物理的力學有著非常密切的聯繫，必須考慮受力分析才能成功搭建。在整個活動的過程中，我們除了學習到如「力矩」等的一些物理知識外，更瞭解到作為一個工程師，在工程方面需要作多方考慮等等，真的十分有趣！

讓我們印象最深刻的攤位是「生態海岸線」。通過工程師的介紹，我們了解到生態海岸線的特別之處，正是給海洋生物提供合適的生態環境棲息，增加生物的多樣性，以維持食物鏈的平衡。這項創新的設計，能以一種「綠色環保」方式完美地達成保育的目標，讓我們感到義意非凡。

這次的「夏日遊學團」讓我們親身體驗不同的活動，從中學習到不同的知識，豐富了我們的學習經驗與識見，讓我們在學習中找到更多元的樂趣。

最後，我們能在十所學校的同學面前分享感想，交流心得，在互動中加深了解，實在是很寶貴的體驗。能有機會參加這次土木工程拓展署舉辦的「夏日遊學團」，並留下了許多難忘的回憶，令我們雀躍、也令我們成長……更寶貴的是，這次的「遊學團」大大增加了我們對工程師這個職業的認知和興趣，而且他們的工作和我們的生活息息相關，讓我們肅然起敬。我們會努力學習物理及其他相關科目，向工程專業的方向邁步！

再次感謝土木工程拓展署舉辦這次的活動！我們有幸得到工程師們的專業指導及帶領實地考察學習，了解到更多關於工程行業的前景和資訊，增長對工程的知識和識見，實在受益匪淺。身為學生，我們將繼續努力學習，裝備自我，並期望在將來能躬行實踐工程師們的專業信念，盡己所能貢獻香港及家國。

（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）

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