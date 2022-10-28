校園天地｜裘錦秋中學（元朗）國之重器．國家航天成就學習周

本校向來重視培養學生的國家觀念，透過多元學習活動來提升學生對國家發展的認識。適逢2022年是中國實施載人航天工程的三十周年，國家航天發展取得舉世矚目的成就，中國載人航天工程相繼突破和掌握天地往返、空間出艙、空間交會對接等載人航天領域關鍵技術。今年，3名航天員更乘搭神舟十四號載人飛船成功進入太空，完成以天和核心艙、問天和夢天實驗艙為基本結構的「天宮太空站」，可見國家航天成就非凡。（內容由裘錦秋中學（元朗）提供）



學生觀看航天員訓練的影片。（裘錦秋中學（元朗）提供）

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為了讓同學認識到近年國家航天發展的進步和成就，本校德育及公民教育委員會舉辦國慶雙周活動，藉以「國之重器．國家航天成就」為主題，策劃了多個課堂和課後學習活動。本校德育及公民教育主任林嘉浩老師表示：「活動目的提升學生對航天科技的興趣，鼓勵學生自主探索更多有關中國航太知識，並藉此認識國家在航太科技領域不斷突破創新科技，為人類生活帶來正面影響，最終讓學生明白維護太空安全領域的必要性。」

多元學習進路 豐富學生學習經歷

國慶周活動著重建立濃厚的校園學習氛圍，舉辦不同課餘活動，豐富學生對主題的認識，同學亦可在課堂上學習有關國家航天發展的歷史和成就，亦在價值教育課上，讓學生分享感受。

早讀分享，建立校圍氛圍

透過早讀分享，老師向全校同學講解近年中國航天科技發展的矚目成就，讓同學瞭解國家在過去三十年在航天發展的成果得來不易，許多無名科學家在此領域貢獻良多，希望同學能夠認識國家的科學成就得來不易，將來可以學有所成，貢獻香港和國家。

生社科、公民科的課堂講解，配合電子閱讀報告

與生社科、公民科配合，善用影片和國家航天科技發展的文章，增加學生對中國航天發展的瞭解，又講解國家航天員長年如何訓練身體和心理質素以應付艱巨的升天任務，從而讓學生明白航天員能夠順利進入太空執行任務，殊不容易。

師兄姐設計展板，師兄妹參觀展覽

由老師和中五級同學設計「上九天攬月–探索國家航太夢」展板，介紹國家在航太科技領域的奮鬥歷程及成就。展板分為五個主題：兩彈一星、載人航太、登陸月球、火星探測、火箭發射原理，讓學生認識國家為了發展航太科技，於上世紀50年代開始研製人造衛星，在航太領域的奮鬥歷程及成就，如航天員上太空、探測月球和火星工程等，提升同學的知識面。學生參觀展覽時，亦需完成工作紙，鞏固知識。

舉辦國慶講座，邀請航天科技專家分享

香港科學家在國家探索火星工程貢獻良多，本校先後邀請香港理工大學容啟亮教授和廖偉驄博士到校講座，透過講座及分享會，希望學生認識探測火星工程的發展與成就，讓學生明白國家的航天成就得來不易。許多科學家為國家航天事業付出努力，使中國在航天科技領域和太空領域建立話語權。兩位嘉賓親身講解他們參與探火工程的經驗，勉勵學生積極求學，裝備自己。

觀看電影《錢學森》，學習勤學報效祖國的正面態度

透過觀看電影《錢學森》，瞭解國家的第一代航天科學家錢學森如何在青年時代勵志求學，學有所成回國建立中國航天事業的歷程，學習其堅毅、刻苦的精神，使學生認識國家航天的奮奮歷程，更希望他們能尊重為國家貢獻的科學家們。

推行價值觀教育課

觀看電影後，班主任介紹中國科學家錢學森的事跡，借鑑他們的生平及克服困難的精神，讓學生討論當面對困難時，應該如何積極面對困境的態度。

（內容由裘錦秋中學（元朗）提供）

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