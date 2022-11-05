直資中學升中資訊｜即睇各校報名、入學講座日期及中一學費資料！
香港的中學有可以分成4類，包括官立、津貼、直資及私立，其中直資中學截至2022/23學年共有59間（包括直資中小學），分布香港各區。
由於直資中學可以自行收生，因此不少家長都會留意心儀學校的報名日期、申請資格以及入學程序等，亦會出席入學講座，以了解學校的教育理念、課程、學費等資料。「01教育」已經為你準備好所有相關資料，幫助各位家長及子女順利升讀心儀中學！
直資中學是什麼？
香港政府於1991年起推行的「直接資助計劃」，而根據計劃設立的中學就是「直資中學」。直接資助計劃期望可以令家長在公營學校以外，有更多的學校選擇，而直資學校比官立及資助學校可以有更多自由度，例如資源調配、課程設計及收生。直資中學亦會從政府收從經常性資助，資助額視乎學校的收費水平及收生人數而定。
直資中學入學申請報名及截止報名日期
直資中學可以自行收生，各間學校都會按其情況決定中一入學的申請報名及截止報名日期，一般都會於每年9月至1月間接受家長及學生報名，並在接受報名期間舉辦入學講座。以下是全港59間直資中學（包括直資中小學）根據所在地區分類的全年中一學費、課程選擇、入學申請日期、截止報名日期及入學講座日期資料。現時直資中學主要提供本地DSE課程，個別學校會提供IB、IGCSE等非本地課程。
註：下列「全年中一學費」為校方公布的2023/24年度擬收取學費，正待教育局批准。如校方未有公布新的學費水平，則為本學年（2022/23年度）的學費水平。
港島東區
漢華中學
全年中一學費：HK$18,900
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：12月3日
蘇浙公學
全年中一學費：HK$7,700
其他課程：有，IB
報名日期：現已接受報名
截止日期：23年1月17日
入學講座日期：未有資料
培僑中學
全年中一學費：HK$9,140
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
中華基金中學
全年中一學費：HK$18,120
報名日期：現已接受報名
截止日期：12月13日
入學講座日期：已舉辦
港島灣仔區
聖保祿學校
全年中一學費：HK$25,000
其他課程：有，IGCSE／IAL／GCE-AS／AL
報名日期：現已接受報名
截止日期：23年1月7日
入學講座日期：11月5日
孔聖堂中學
全年中一學費：HK$5,190
報名日期：現已接受報名
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
中華基督教會公理高中書院
全年中一學費：HK$25,600 （23/24學年學費，金額尚待教育局批准。22/23學年中一學費為HK$25,000）
其他課程：有，GCE（尚待教育局批准）
報名日期：11月1日
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
港島中西區
聖保羅男女中學
全年中一學費：HK$65,800
其他課程：有，IB
報名日期：現已接受報名
截止日期：11月18日
入學講座日期：不設入學講座
聖保羅書院
全年中一學費：HK$41,400
其他課程：有，GCE A-Level／IAL
報名日期：11月5日
截止日期：12月5日
入學講座日期：11月5日
港島南區
港大同學會書院
全年中一學費：HK$40,309
報名日期：11月14日
截止日期：未有資料
入學講座日期：12月3日
聖士提反書院
全年中一學費：HK$72,000
其他課程： 有，IB
報名日期：現已接受報名
截止日期：11月26日
入學講座日期：學校網站設有短片重溫已完成的入學講座
九龍油尖旺區
拔萃女書院
全年中一學費：HK$38,000
其他課程：有，GCE A-Level
報名日期：已截止報名
截止日期：已截止報名
入學講座日期：未有資料
香港管理專業協會李國寶中學
全年中一學費：HK$35,180
報名日期：11月3日
截止日期：12月24日
入學講座日期：11月26及27日
九龍三育中學
全年中一學費：HK$2,760
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
九龍九龍城區
拔萃男書院
全年中一學費：HK$52,580
其他課程：有，IB
報名日期：現已接受報名
截止日期：11月18日
入學講座日期：未有資料
協恩中學
全年中一學費：HK$37,800
報名日期：已截止報名
截止日期：已截止報名
入學講座日期：已舉辦
香港兆基創意書院
全年中一學費：HK$33,000
報名日期：申請者必須先參與課程簡介會後方可報名
截止日期：未有資料
入學講座日期：11月26日
保良局顏寶鈴書院
全年中一學費：HK$34,700
其他課程：有，IB
報名日期：11月21日
截止日期：12月24日
入學講座日期：11月26日
創知中學
全年中一學費：HK$51,660
報名日期：23年1月3日
截止日期：23年1月17日
入學講座日期：12月4日
九龍深水埗區
中聖書院
全年中一學費：HK$4,060
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
地利亞修女紀念學校（百老匯）
全年中一學費：免費
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
地利亞修女紀念學校（吉利徑）
全年中一學費：免費
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
香島中學
全年中一學費：HK$5,900（本地生）｜HK$76,344（非本地生）
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：12月3日
聖瑪加利男女英文中小學
全年中一學費：HK$46,770
其他課程：有，IAL
報名日期：現已接受報名
截止日期：12月31日
入學講座日期：12月3日
基督教崇真中學
全年中一學費：HK$38,700
其他課程：有，IAL
報名日期：11月2日
截止日期：23年1月13日
入學講座日期：已舉辦
惠僑英文中學
全年中一學費：HK$3,000
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
英華書院
全年中一學費：HK$24,000
報名日期：11月12日
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
九龍觀塘區
福建中學
全年中一學費：HK$21,500（23/24學年學費，金額尚待教育局批准。22/23學年中一學費為HK$20,820）
報名日期：現已接受報名
截止日期：12月6日
入學講座日期：12月3日
滙基書院（東九龍）
全年中一學費：HK$28,700
其他課程：有，GCE/IAL
報名日期：現已接受報名
截止日期：23年1月6日
入學講座日期：11月12日、12月17日
慕光英文書院
全年中一學費：HK$2,000
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
基督教中國佈道會聖道迦南書院
全年中一學費：HK$24,600
報名日期：兩輪，首輪由10月10日起，次輪則為7月11至14日
截止日期：未有資料
入學講座日期：11月26日及27日、12月17日
地利亞修女紀念學校（協和）
全年中一學費：免費
報名日期：現已開放申請
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
地利亞修女紀念學校（協和二中）
全年中一學費：免費
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
九龍黃大仙區
德望學校
全年中一學費：HK$35,000（本地生）｜HK$105,444（非本地生）
報名日期：已截止報名
截止日期：已截止報名
入學講座日期：學校網站設有短片簡介
新界將軍澳區
啟思中學
全年中一學費：HK$87,160（本地生）｜HK$157,604（非本地生）
其他課程：有，IB
報名日期：分兩輪。首輪9月至11月；次輪23年1月至4月
截止日期：未有資料
入學講座日期：10月25及11月24日
播道書院
全年中一學費：HK$26,300
報名日期：11月3日
截止日期：12月1日
入學講座日期：學校網站設有短片簡介
優才（楊殷有娣）書院
全年中一學費：HK$38,280
其他課程：有，IB
報名日期：現已接受報名
截止日期：11月18日
入學講座日期：已舉辦
將軍澳香島中學
全年中一學費：HK$6,750（本地生）｜HK$77,194（非本地生）
其他課程：有，IGCSE
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
香港華人基督教聯會真道書院
全年中一學費：HK$32,300
其他課程：有，IB
報名日期：現已接受報名
截止日期：11月5日
入學講座日期：學校網站設有短片簡介
保良局羅氏基金中學
全年中一學費：HK$19,800（校方表示23學年學費或有調整，但加幅將不會多於10%）
其他課程：沒有
報名日期：現已接受報名
截止日期：11月24日
入學講座日期：未有資料
萬鈞匯知中學
全年中一學費：HK$10,300
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
新界沙田區
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
全年中一學費：HK$40,960（本地課程）｜HK$43,750（國際課程）
其他課程：有，IGCSE／GCEAL及OSSD
報名日期：11月19日
截止日期：12月28日
入學講座日期：11月19日
林大輝中學
全年中一學費：HK$39,000（本地生）｜HK$109,444（非本地生）
報名日期：11月21日
截止日期：12月12日（首輪）
入學講座日期：11月20日
培僑書院
全年中一學費：HK$28,550（本地生）｜HK$98,994（非本地生）
其他課程：有，IFY
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
香港神託會培基書院
全年中一學費：HK$25,410
其他課程：有，IAL
報名日期：現已接受報名
截止日期：12月5日（書面申請）｜12月14日（網上申請）
入學講座日期：11月26及27日
德信中學
全年中一學費：HK$22,000
報名日期：11月1日
截止日期：12月30日
入學講座日期：11月19日
新界大埔區
羅定邦中學
全年中一學費：HK$22,000（本地生）｜HK$92,444（非本地生）
報名日期：兩輪，首輪：10月至11月；次輪：12月至1月
截止日期：未有資料
入學講座日期：11月12及13日
大埔三育中學
全年中一學費：HK$10,500（23/24學年學費，金額尚待教育局批准。22/23學年中一學費為HK$10,280）
報名日期：1月3日
截止日期：1月17日
入學講座日期：未有資料
新界粉嶺區
基督教香港信義會心誠中學
全年中一學費：HK$7,100
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
新界元朗區
基督教香港信義會宏信書院
全年中一學費：HK$75,530
其他課程：有，IB
報名日期：現已接受報名
截止日期：11月14日
入學講座日期：未有資料
新界天水圍區
中華基督教青年會中學
全年中一學費：HK$15,600（23/24學年學費，金額尚待教育局批准。22/23學年中一學費為HK$15,200）
報名日期：現已接受報名
截止日期：12月6日
入學講座日期：11月26日
天水圍香島中學
全年中一學費：HK$5,900
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
香港青年協會李兆基書院
全年中一學費：HK$25,240（本地生）｜HK$95,984（非本地生）
其他課程：有，GCE
報名日期：11月1日
截止日期：12月9日
入學講座日期：11月27日
萬鈞伯裘書院
全年中一學費：HK$5,740
其他課程：沒有
報名日期：現已接受報名
截止日期：23年1月17日
入學講座日期：10月22日至1月7日期間，共8場
新界離島區
港青基信書院
全年中一學費：HK$53,000（本地生）｜HK$123,444（非本地生）
其他課程：有，GCE A-Level
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
明愛華德中書院
全年中一學費：HK$8,400
報名日期：未有資料
截止日期：未有資料
入學講座日期：未有資料
佛教筏可紀念中學
全年中一學費：HK$6,000（本地生）｜HK$76,440（非本地生）
報名日期：三輪，首輪：11月1日至1月17日、次輪：1月18日至2月28日及第三輪：4月3日至8月31日
入學講座日期：未有資料
直資中學常見問題
直資中學會使用英文教學嗎？
直資中學大部份都會以英文為主要教學語言，但實際情況可以按科目及班別使用中文或英文教學，因此家長及子女在報讀學校先應先清楚了解學校的教學語言。
直資中學為什麼要收取學費？不同學校的學費水平如何決定？
直資中學收取學費之後，可以為學生提供更多額外的支援服務，例如聘請更多老師、舉辦更多增潤活動及設計更多元化的課程等。如果學校需要調整學費，教育局就會審視各間學校提供的資料、理據及合理性，以批准直資中學的收費水平。
就讀直資中學有什麼好處？
直資中學比官方或津貼中學的好處主要是在資源運用、課程制訂、收生及行政管理上有較大選擇。直資中學收取學費之後，在教學上亦都可以有額外資源。
直資中學會提供學費減免嗎？
直資學校必須撥出10%的學費為獎助學金，以照顧基層學生。不少直資學校都有定立獎助學金制度，視乎不同學生的經濟情況，給予不同比例的學費減免。