直資中學升中資訊｜即睇各校報名、入學講座日期及中一學費資料！

撰文：容育仁
出版：更新：

香港的中學有可以分成4類，包括官立、津貼、直資及私立，其中直資中學截至2022/23學年共有59間（包括直資中小學），分布香港各區。

由於直資中學可以自行收生，因此不少家長都會留意心儀學校的報名日期、申請資格以及入學程序等，亦會出席入學講座，以了解學校的教育理念、課程、學費等資料。「01教育」已經為你準備好所有相關資料，幫助各位家長及子女順利升讀心儀中學！

不少家長都會考慮安排子女升讀直資中學，圖為位於油尖旺區的直資女校拔萃女書院。（資料圖片）

直資中學是什麼？

香港政府於1991年起推行的「直接資助計劃」，而根據計劃設立的中學就是「直資中學」。直接資助計劃期望可以令家長在公營學校以外，有更多的學校選擇，而直資學校比官立及資助學校可以有更多自由度，例如資源調配、課程設計及收生。直資中學亦會從政府收從經常性資助，資助額視乎學校的收費水平及收生人數而定。

直資中學入學申請報名及截止報名日期

直資中學可以自行收生，各間學校都會按其情況決定中一入學的申請報名及截止報名日期，一般都會於每年9月至1月間接受家長及學生報名，並在接受報名期間舉辦入學講座。以下是全港59間直資中學（包括直資中小學）根據所在地區分類的全年中一學費、課程選擇、入學申請日期、截止報名日期及入學講座日期資料。現時直資中學主要提供本地DSE課程，個別學校會提供IB、IGCSE等非本地課程。

註：下列「全年中一學費」為校方公布的2023/24年度擬收取學費，正待教育局批准。如校方未有公布新的學費水平，則為本學年（2022/23年度）的學費水平。

港島東區

漢華中學

全年中一學費：HK$18,900

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：12月3日

蘇浙公學

全年中一學費：HK$7,700

其他課程：有，IB

報名日期：現已接受報名

截止日期：23年1月17日

入學講座日期：未有資料

培僑中學

全年中一學費：HK$9,140

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

中華基金中學

全年中一學費：HK$18,120

報名日期：現已接受報名

截止日期：12月13日

入學講座日期：已舉辦

港島灣仔區

聖保祿學校

全年中一學費：HK$25,000

其他課程：有，IGCSE／IAL／GCE-AS／AL

報名日期：現已接受報名

截止日期：23年1月7日

入學講座日期：11月5日

孔聖堂中學

全年中一學費：HK$5,190

報名日期：現已接受報名

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

中華基督教會公理高中書院

全年中一學費：HK$25,600 （23/24學年學費，金額尚待教育局批准。22/23學年中一學費為HK$25,000）

其他課程：有，GCE（尚待教育局批准）

報名日期：11月1日

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

港島中西區

聖保羅男女中學

全年中一學費：HK$65,800

其他課程：有，IB

報名日期：現已接受報名

截止日期：11月18日

入學講座日期：不設入學講座

聖保羅書院

全年中一學費：HK$41,400

其他課程：有，GCE A-Level／IAL

報名日期：11月5日

截止日期：12月5日

入學講座日期：11月5日

港島南區

港大同學會書院

全年中一學費：HK$40,309

報名日期：11月14日

截止日期：未有資料

入學講座日期：12月3日

聖士提反書院

全年中一學費：HK$72,000

其他課程： 有，IB

報名日期：現已接受報名

截止日期：11月26日

入學講座日期：學校網站設有短片重溫已完成的入學講座

九龍油尖旺區

拔萃女書院

全年中一學費：HK$38,000

其他課程：有，GCE A-Level

報名日期：已截止報名

截止日期：已截止報名

入學講座日期：未有資料

香港管理專業協會李國寶中學

全年中一學費：HK$35,180

報名日期：11月3日

截止日期：12月24日

入學講座日期：11月26及27日

九龍三育中學

全年中一學費：HK$2,760

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

九龍九龍城區

拔萃男書院

全年中一學費：HK$52,580

其他課程：有，IB

報名日期：現已接受報名

截止日期：11月18日

入學講座日期：未有資料

協恩中學

全年中一學費：HK$37,800

報名日期：已截止報名

截止日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

香港兆基創意書院

全年中一學費：HK$33,000

報名日期：申請者必須先參與課程簡介會後方可報名

截止日期：未有資料

入學講座日期：11月26日

保良局顏寶鈴書院

全年中一學費：HK$34,700

其他課程：有，IB

報名日期：11月21日

截止日期：12月24日

入學講座日期：11月26日

創知中學

全年中一學費：HK$51,660

報名日期：23年1月3日

截止日期：23年1月17日

入學講座日期：12月4日

九龍深水埗區

中聖書院

全年中一學費：HK$4,060

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

地利亞修女紀念學校（百老匯）

全年中一學費：免費

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

地利亞修女紀念學校（吉利徑）

全年中一學費：免費

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

香島中學

全年中一學費：HK$5,900（本地生）｜HK$76,344（非本地生）

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：12月3日

聖瑪加利男女英文中小學

全年中一學費：HK$46,770

其他課程：有，IAL

報名日期：現已接受報名

截止日期：12月31日

入學講座日期：12月3日

基督教崇真中學

全年中一學費：HK$38,700

其他課程：有，IAL

報名日期：11月2日

截止日期：23年1月13日

入學講座日期：已舉辦

惠僑英文中學

全年中一學費：HK$3,000

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

英華書院

全年中一學費：HK$24,000

報名日期：11月12日

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

九龍觀塘區

福建中學

全年中一學費：HK$21,500（23/24學年學費，金額尚待教育局批准。22/23學年中一學費為HK$20,820）

報名日期：現已接受報名

截止日期：12月6日

入學講座日期：12月3日

滙基書院（東九龍）

全年中一學費：HK$28,700

其他課程：有，GCE/IAL

報名日期：現已接受報名

截止日期：23年1月6日

入學講座日期：11月12日、12月17日

慕光英文書院

全年中一學費：HK$2,000

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

基督教中國佈道會聖道迦南書院

全年中一學費：HK$24,600

報名日期：兩輪，首輪由10月10日起，次輪則為7月11至14日

截止日期：未有資料

入學講座日期：11月26日及27日、12月17日

地利亞修女紀念學校（協和）

全年中一學費：免費

報名日期：現已開放申請

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

地利亞修女紀念學校（協和二中）

全年中一學費：免費

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

九龍黃大仙區

德望學校

全年中一學費：HK$35,000（本地生）｜HK$105,444（非本地生）

報名日期：已截止報名

截止日期：已截止報名

入學講座日期：學校網站設有短片簡介

新界將軍澳區

啟思中學

全年中一學費：HK$87,160（本地生）｜HK$157,604（非本地生）

其他課程：有，IB

報名日期：分兩輪。首輪9月至11月；次輪23年1月至4月

截止日期：未有資料

入學講座日期：10月25及11月24日

播道書院

全年中一學費：HK$26,300

報名日期：11月3日

截止日期：12月1日

入學講座日期：學校網站設有短片簡介

優才（楊殷有娣）書院

全年中一學費：HK$38,280

其他課程：有，IB

報名日期：現已接受報名

截止日期：11月18日

入學講座日期：已舉辦

將軍澳香島中學

全年中一學費：HK$6,750（本地生）｜HK$77,194（非本地生）

其他課程：有，IGCSE

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

香港華人基督教聯會真道書院

全年中一學費：HK$32,300

其他課程：有，IB

報名日期：現已接受報名

截止日期：11月5日

入學講座日期：學校網站設有短片簡介

保良局羅氏基金中學

全年中一學費：HK$19,800（校方表示23學年學費或有調整，但加幅將不會多於10%）

其他課程：沒有

報名日期：現已接受報名

截止日期：11月24日

入學講座日期：未有資料

萬鈞匯知中學

全年中一學費：HK$10,300

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

新界沙田區

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

全年中一學費：HK$40,960（本地課程）｜HK$43,750（國際課程）

其他課程：有，IGCSE／GCEAL及OSSD

報名日期：11月19日

截止日期：12月28日

入學講座日期：11月19日

林大輝中學

全年中一學費：HK$39,000（本地生）｜HK$109,444（非本地生）

報名日期：11月21日

截止日期：12月12日（首輪）

入學講座日期：11月20日

培僑書院

全年中一學費：HK$28,550（本地生）｜HK$98,994（非本地生）

其他課程：有，IFY

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

香港神託會培基書院

全年中一學費：HK$25,410

其他課程：有，IAL

報名日期：現已接受報名

截止日期：12月5日（書面申請）｜12月14日（網上申請）

入學講座日期：11月26及27日

德信中學

全年中一學費：HK$22,000

報名日期：11月1日

截止日期：12月30日

入學講座日期：11月19日

新界大埔區

羅定邦中學

全年中一學費：HK$22,000（本地生）｜HK$92,444（非本地生）

報名日期：兩輪，首輪：10月至11月；次輪：12月至1月

截止日期：未有資料

入學講座日期：11月12及13日

大埔三育中學

全年中一學費：HK$10,500（23/24學年學費，金額尚待教育局批准。22/23學年中一學費為HK$10,280）

報名日期：1月3日

截止日期：1月17日

入學講座日期：未有資料

新界粉嶺區

基督教香港信義會心誠中學

全年中一學費：HK$7,100

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

新界元朗區

基督教香港信義會宏信書院

全年中一學費：HK$75,530

其他課程：有，IB

報名日期：現已接受報名

截止日期：11月14日

入學講座日期：未有資料

新界天水圍區

中華基督教青年會中學

全年中一學費：HK$15,600（23/24學年學費，金額尚待教育局批准。22/23學年中一學費為HK$15,200）

報名日期：現已接受報名

截止日期：12月6日

入學講座日期：11月26日

天水圍香島中學

全年中一學費：HK$5,900

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

香港青年協會李兆基書院

全年中一學費：HK$25,240（本地生）｜HK$95,984（非本地生）

其他課程：有，GCE

報名日期：11月1日

截止日期：12月9日

入學講座日期：11月27日

萬鈞伯裘書院

全年中一學費：HK$5,740

其他課程：沒有

報名日期：現已接受報名

截止日期：23年1月17日

入學講座日期：10月22日至1月7日期間，共8場

新界離島區

港青基信書院

全年中一學費：HK$53,000（本地生）｜HK$123,444（非本地生）

其他課程：有，GCE A-Level

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

明愛華德中書院

全年中一學費：HK$8,400

報名日期：未有資料

截止日期：未有資料

入學講座日期：未有資料

佛教筏可紀念中學

全年中一學費：HK$6,000（本地生）｜HK$76,440（非本地生）

報名日期：三輪，首輪：11月1日至1月17日、次輪：1月18日至2月28日及第三輪：4月3日至8月31日

入學講座日期：未有資料

直資中學常見問題

直資中學會使用英文教學嗎？

直資中學大部份都會以英文為主要教學語言，但實際情況可以按科目及班別使用中文或英文教學，因此家長及子女在報讀學校先應先清楚了解學校的教學語言。

直資中學為什麼要收取學費？不同學校的學費水平如何決定？

直資中學收取學費之後，可以為學生提供更多額外的支援服務，例如聘請更多老師、舉辦更多增潤活動及設計更多元化的課程等。如果學校需要調整學費，教育局就會審視各間學校提供的資料、理據及合理性，以批准直資中學的收費水平。

就讀直資中學有什麼好處？

直資中學比官方或津貼中學的好處主要是在資源運用、課程制訂、收生及行政管理上有較大選擇。直資中學收取學費之後，在教學上亦都可以有額外資源。

直資中學會提供學費減免嗎？

直資學校必須撥出10%的學費為獎助學金，以照顧基層學生。不少直資學校都有定立獎助學金制度，視乎不同學生的經濟情況，給予不同比例的學費減免。

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