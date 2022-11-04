STEAM｜資深校長李志文倡中學加強數學元素　小學設教席專門統籌

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEAM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEAM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEAM教育的最新趨勢！



STEAM教育成為本港中小學最新重點發展項目，不過社會討論集中於各類型動手做活動，但較少談及當中的數學元素。屯門東華三院辛亥年總理中學李志文校長表示，不少STEAM知識涉及數學運算，屬基礎知識，但過往曾因課時所限令新高中畢業生數學知識較舊制差，影響新高中理科設計以至大學課程安排，不過現時已有新措施作改善。他又稱，未來中學STEAM團隊應加入數學教師，從不同層面上共同推行STEAM教育。



香港數理教育學會主席、東華三院辛亥年總理中學李志文校長。（盧勁揚攝）

新學制一度削弱數學教育 培育科創人員須有足夠數理基礎知識

李志文現身兼香港數理教育學會主席、課程發展議會STEM教育常務委員會委員等職務，他接受訪問時不諱言，以往曾出現文憑試畢業生數學基礎較舊制學生差的情況。

他解釋，中學文憑試數學科課程設核心部分和延伸部分（M1、M2），其中延伸部分涵蓋微積分等較深入的課題，不過以往不少學校受課時所限未有開設，令學生沒有機會學習相關知識。

另一方面，以往舊制數學科課程指定不同年級課程內容，裝備學生日後修讀其他理科需要。不過現時中學數學科改用模組（Module）設計，學校可自由編排各年級教學內容，由於各校學生數學基礎水平不一，令不少理科需刪減運算內容遷就學生。例如物理科以往著重教學生運用不同公式計算結果，現在則著重教授概念。

由於學生數理能力下跌，連帶影響大學課程設計，例如理科、工程科需為新生提供入門課程教授基礎數理知識，更曾有學生因入門課程不及格而需要轉系。

李志文強調，新高中學制本身並無問題，因為課程設計可達至普及教育，但香港若要培育創科人員，則需確保中學生具備足夠基本科學知識。幸而在「優化高中四個核心科目」安排下，學校可調撥課時開設M1、M2課程，讓有需要和能力的學生學習進階數學知識。

數學老師教務繁重 期望有更多空間參與STEAM教育

談及中學數學科在STEAM教育的角色，李志文稱目前數學科教師正忙於將較高級的數學內容加入常規課程，令他們難以與其他學科教師合作籌劃STEAM活動，而現時許多學校的STEAM團隊並無數學教師。李志文希望未來數學老師能騰出時間加入STEAM團隊，推動STEAM教育加入更多數學元素，而他所任教的學校STEAM團隊也有數學老師，雖然現時合作不多，但相信會是一個好的起點。

（盧勁揚攝）

倡小學增專門學位教席 聘理工科畢業生統籌STEAM活動

至於小學STEAM教育方面，李志文稱最大難題是難以找到合適教師，任教和統籌STEAM活動，經常出現「文科教理科」的情況，即常識科教師負責STEAM教育，但他們師訓期間只曾接受少量科學訓練，並無充足科學知識，認為需要由理工科畢業生負責。

對此，李志文就說數理教育學會一直推動小學參考中學設立STEAM統籌專員，並由理工科畢業生擔任。他又認為既然國家希望香港成為創科基地，特區政府就應該加大投資，例如加設助理小學學位教師（APSM）教席，指定該教席的教師必須為理工科畢業生專門負責STEAM教學活動，提升質素。

訪問後政府發表《施政報告》提出本學年起所有公帑資助中小學需要委派統籌人員，整體規劃課堂內外的STEAM教育。李志文回應指，若由政府推動設立STEAM統籌人員，相信學校會優先處理，確保各校步伐一致，若日後政府能增加資源，讓學校聘請理工科畢業生任統籌人員則更佳，但理解政策未必可以一步到位。