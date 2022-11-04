施政報告要求學校辦具質素STEAM活動　資深校長指需具三大元素

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEAM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEAM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEAM教育的最新趨勢！



近年特區政府大力推動STEAM教育，《施政報告》提出讓所有公帑資助中小學的學生可以於下學年起每年參與具質素的STEAM活動。到底何謂具質素的STEAM活動？擔任香港數理學會主席以及課程發展議會STEM委員會成員的屯門東華三院辛亥年總理中學李志文校長認為，STEAM活動重點是跨學科學習，培養學生動腦和動手能力，而具質素的STEAM活動更涵蓋「知識領域」、「思維能力」以及設有「評分指標」，認為學界有需要就此制訂標準。



香港數理教育學會主席、東華三院辛亥年總理中學李志文校長接受「01教育」訪問，分享他對STEAM教育的看法及建議。（盧勁揚攝）

學界應為STEAM教育設下標準 優質活動有3大元素

現時中小學已經「全民皆STEAM」，活動數量不成問題，但李志文認為關鍵在於活動質素，即學生是否可從活動中學習知識。

他指出，現時未必所有STEAM活動都設有學習重點，相信與學界早年引入STEAM教育以活動為主方式入手有關，但相信這並非學界的最終目標。他認為學界推行STEAM教育已有一定經驗，是時候介定何謂具質素的STEAM教育，並就活動質素制訂準則。

李志文認為，有質素的STEAM活動要有趣味之餘，更需要具有知識領域，能夠連結課程知識。（盧勁揚攝）

李志文認為，具質素的STEAM活動應該具備3大元素，包括涵蓋「知識領域」、「思維能力」並設有「評分指標」。他強調STEAM活動應該具趣味引起學生學習興趣，但更重要是能夠連結課程知識，確保學生可以從中學習，「如果只係活動，冇學科知識，我係有保留嘅」。

至於「思維能力」方面，他認為活動應具備動腦（Minds-on）及動手（Hands-on）的元素，讓學生運用跨學科知識解決現實問題。

另外，李志文認為現時STEAM活動評估系統鬆散，建議為STEAM活動設評級標準，為每個活動列出不同範疇的目標及學習成果。同時教育局可以就STEAM活動進行學理及驗證，了解不同STEAM活動是否具教育性值得在校內推行。

施政報導提具質素STEAM活動 倡教育局牽頭制定準則

李志文相信學界樂見具質素的STEAM活動出現，相信在政府推動下更可望為STEAM相關科目設定不同階段的教學目的和教學內容，避免學生跳級學習太過深奧的知識。他預料當局會參考過去制訂課程的方法，由教育局安排資深教師、科學家、大學代表等共同商議制訂STEAM活動指引，讓教師可以據此為不同班級舉辦有質素的STEAM活動。