資訊素養｜基孝中學防網騙活動　模擬網站索資料　提醒保護私隱

撰文：翁曼琛
出版：更新：

【媒體及資訊素養 / 網上詐騙】為提高學生網絡安全意識，藍田聖公會基孝中學早前為中二生舉辦網上防詐騙活動，透過攤位遊戲模擬各種網上活動，提醒學生在上網時須保護個人私隱、懂得分辨虛假資訊，以及謹慎發言，避免網絡欺凌。

第一個攤位遊戲「青春留倩影」會為學生拍攝照片。（翁曼琛攝）

活動設有7個攤位遊戲，分別模擬不同網上活動，學生須在完成不同任務，例如在社交平台上搜尋特定戶口的個人資料、按相片創作引人注意的網上標題、以及完成網上心理測驗等。遊戲期間會模擬網上活動要求學生透露個人資料，例如學號、生日日期、年齡等，讓學生明白到需要保護個人資料。

該校副校長梁柏鍵表示，由於學生人生經歷不多，較容易相信別人，網上交友時或輕易向別人透露個人資料，若遇到不法分子，他們的個人資料便有機會被盗取作非法用途。

他又表示，疫情下上網課，學生有更多機會接觸上網接觸不同類型資訊，但家長或因忙於工作而無法作適當指導，因此校方舉辦活動，以遊戲等形式教導學生如何保護個人私隱、分辨網上資訊真偽。

+1

有份參與是次活動的中二級陳同學表示，日後在社交媒體上發文時會留意內容會否泄漏個人資料，而瀏覽其他不可信的資訊時都會進行核實，同時亦不會在網上作刺眼的言論，避免不小心對別人作惡意批評。

基協中學辦潛能挑戰賽　讓小學生獲獎得到成功經驗提升自信心聖公會何明華會督中學辦資訊素養周　引入全港首部媒體素養流動車佛教沈香林紀念中學體育課引入AED課程　邀消防處到校教授
01教育
詐騙
教育
中學
資訊素養