資訊素養｜基孝中學防網騙活動　模擬網站索資料　提醒保護私隱

【媒體及資訊素養 / 網上詐騙】為提高學生網絡安全意識，藍田聖公會基孝中學早前為中二生舉辦網上防詐騙活動，透過攤位遊戲模擬各種網上活動，提醒學生在上網時須保護個人私隱、懂得分辨虛假資訊，以及謹慎發言，避免網絡欺凌。



第一個攤位遊戲「青春留倩影」會為學生拍攝照片。（翁曼琛攝）

活動設有7個攤位遊戲，分別模擬不同網上活動，學生須在完成不同任務，例如在社交平台上搜尋特定戶口的個人資料、按相片創作引人注意的網上標題、以及完成網上心理測驗等。遊戲期間會模擬網上活動要求學生透露個人資料，例如學號、生日日期、年齡等，讓學生明白到需要保護個人資料。

該校副校長梁柏鍵表示，由於學生人生經歷不多，較容易相信別人，網上交友時或輕易向別人透露個人資料，若遇到不法分子，他們的個人資料便有機會被盗取作非法用途。

他又表示，疫情下上網課，學生有更多機會接觸上網接觸不同類型資訊，但家長或因忙於工作而無法作適當指導，因此校方舉辦活動，以遊戲等形式教導學生如何保護個人私隱、分辨網上資訊真偽。

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有份參與是次活動的中二級陳同學表示，日後在社交媒體上發文時會留意內容會否泄漏個人資料，而瀏覽其他不可信的資訊時都會進行核實，同時亦不會在網上作刺眼的言論，避免不小心對別人作惡意批評。