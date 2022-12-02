校園天地｜跨校合作，攜手走入元宇宙

步入新時代，是否只有科技企業才會發展元宇宙？作為一位小學校長，如何帶領學生走在時代的尖端，讓小學生可以了解和進入元宇宙學習？樂善堂梁銶琚學校（分校）、仁濟醫院羅陳楚思小學及東華三院馬錦燦紀念小學的三位校長，就率先利用最新科技, 為學界開創加入元宇宙之路。（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）



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三所學校利用學校的資源與科技公司合作，購入虛擬實境器，設計VR 軟件，希望令學生有機會接觸元宇宙。透過每間學校獨有的特色，VR 軟件讓學生能模擬巴士司機駕駛一輛巴士，體驗模擬駕駛的樂趣，並能去到香港不同的旅遊景點參觀，並且可以完成一些小任務；亦可讓學生使用VR 技術近距離觀察校園內的爬蟲動物，在完成小任務的過程中學習成為「爬蟲專家」。

除了校內的學生可以虛擬身歷其境地參與活動外，三所學校也計劃讓國內姊妹學校的學生一同參與，促進教學上的交流。當學生們對元宇宙有一定的認識後，未來更可以利用虛擬實境器，共同在線上進行會議，消弭地域上的限制。

為此，三所學校的校長會率先進行元宇宙會議，務求把新科技帶給學生，將來更可以把經驗分享到其他有需要的團體，讓更多人認識元宇宙，緊貼時代的新趨勢，並且為學生學習開啟元宇宙時代的新紀元。

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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