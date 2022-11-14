校園天地｜小學英語文化體驗活動　學習、趣味、文化滿足三個願望

上英語課時少不了要學習既深奧又沉悶的文法、甚或背誦生字詞語，原來還有更有趣好玩的方式。仁愛堂劉皇發夫人小學每年均會在萬聖節舉辦英語主題活動，今年更特意籌備「英語學習夜——夜探劉小城堡」體驗活動，冀能提高學生學習英語的興趣，亦能創建學習環境，讓學生多接觸世界各地的文化，寓學習於生活體驗，提升學習效能。（內容由仁愛堂劉皇發夫人小學提供）



是次活動的主題是「城堡」，校園的外牆搖身一變為城堡，甫踏進校園，就能感受濃厚的魔法堡壘氣息，學生亦換上各式各樣的服飾，化身為風度翩翩的王子和可愛活潑的公主，魚貫進入校園，參與有趣的英語學習活動，學校充滿一片熱鬧的氣氛。

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文化體驗活動 擴闊學生眼界 齊來當一天王子與公主

要充分體會外國文化，少不了飲食一環。為了讓學生投入王子公主的身份，學校還特意安排了「王子公主盛宴」活動，教授西方的餐桌禮儀。學生先在長桌入坐，由身穿紳士服飾的老師以英語講解餐桌禮儀，如餐具的擺放與運用、咀嚼時應合上嘴巴、吃飯時保持安靜不聊天等禮儀。學生根據老師的解説，似模似樣地運用刀叉，模仿進餐過程，遇到有不明白的地方，學生會以英語提問有關餐桌禮儀的問題，實行體驗式學習，通過考驗才能「畢業」，向王子公主的歷奇活動邁進。

除了接受餐桌禮儀的教育，王子公主當然要動手做，學校設計了「城堡小廚師」活動，讓各位準王子和準公主可以按自己的喜好，在餅乾上塗抹巧克力醬、星星糖漿等製作精彩的甜點。學生透過小廚師訓練，還可參加「城堡魔法學校」的各個精彩活動，學習神奇有趣的魔術，成為一位多才多藝的皇室成員，其中一項就是學習從空紙袋中，變出美麗的花束來送給媽媽，各位準王子公主當然都能做到。

英語元素串連活動 全面提高學習動機

要成為真正的王子公主，當然要具備勇氣與智慧。另一個考驗是「密室探秘」。準王子公主要走進一個幽暗的密室，由老師扮演的魔王會進行提問，學生只要以英語回答問題，便能闖關成功，通過勇氣考驗，便能進入下一項試練——「勇闖城堡攤位遊戲」，準王子公主要完成各個攤位遊戲，集齊魔法印章，成為真正的王子和公主。

另一場試驗，是為了測試準王子公主的體能。學生會接受「迷宮探險」考驗，在迷宮中一邊尋找出口，一邊選取合適的英語字母，拼成有意思的生字，才算完成任務。經過一連串的挑戰與考驗，準王子與公主就可以抵達城堡禮堂，欣賞「神奇魔法匯演」。表演活動的高潮，當然要數「刀鋸美人」環節，老師化身的美人躺在方形大盒內，魔師亮出「滋滋」作響的電鋸，要把美人分開！隨後，魔術師唸過咒語，把美人安全還原。

欣賞過緊張刺激的魔術表演，準王子公主亦可正式「畢業」，成為城堡裏真正的王子和公主，參與盛大的舞會，只見他們翩翩起舞，與同學一起分享學習和活動的樂趣。

學生經過是次英語體驗活動，不但能提高英語學習的動力，更能體會世界各地的節日和傳統文化，貫切學校一向的教學宗旨——高效愉快學習，提升教學效能。

（內容由仁愛堂劉皇發夫人小學提供）

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