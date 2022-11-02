校園天地｜「跨校書海漫遊」計劃　六校同學隔空分享閱讀喜悅

明愛馬鞍山中學、曾璧山（崇蘭）中學、潮州會館中學、九龍塘學校（中學部）、五邑司徒浩中學和新界西貢坑口區鄭植之中學每年均會合辦「跨校書海漫遊」計劃，讓六校同學隔空分享閱讀的喜悅。計劃不僅給予同學展現才華的機會，更希望以同輩的力量，刺激各校的同學翻閱不同題材的書籍，一起提升視野和閱讀品味。（內容由明愛馬鞍山中學提供）



明愛馬鞍山中學最新一段短片交由中一級的同學擔任導演和主角，介紹《國家地理》雜誌。（明愛馬鞍山中學提供）

「跨校書海漫遊」計劃推動至今已第四個學年。問到計劃的具體詳情，發起人之一的明愛馬鞍山中學李子謙博士解釋：「計劃共分三個主要階段：第一階段是『創作與拍攝』，我們會邀請各校的同學擔任演員、主持、編劇、甚或導演，拍攝一段約三分鐘的介紹短片或微電影，述評一本（一套）正於自己學校流行的書籍。第二階段是『巡迴播放』，各校會在早會、圖書館資訊站、試後活動、周會、校園電視台等，播放各校片段，讓學生認識友校同學的閱讀喜好，欣賞彼此的演出。第三階段是『與公眾共享』，我們會把短片上載到YouTube，讓公眾一起觀看片段。」談到為甚麼要動用人力物力來拍攝短片，李博士續說：「我們不希望閱讀報告純粹只有書寫一種方式，現在的學生都是看短片長大的，我們希望用學生喜歡的方式來分享閱讀的趣味，鼓勵他們看書和分享。」

發起計劃的各間學校均肯定計劃的成果，曾璧山（崇蘭）中學陳禮芝老師指：「同學以短片形式推介圖書，以影像、聲音及生動的拍攝手法呈現圖書的優勝之處，加上同儕的影響力，推動了校園的閱讀風氣。」潮州會館中學的蔡慰君老師亦謂：「同學們覺得跨校合作這種模式很有新鮮感，況且友校同學們介紹的圖書也很吸引！」九龍塘學校（中學部）林雪清老師指：「播放六間學校的推介片段後，很多學生立即借閱相關書籍，計劃帶來了驚喜的成效，沒想到友校的推介如此『合口味』，我一開始也沒想到跨校合作魔力如此強大！」五邑司徒浩中學的樊凱琳老師認為此計劃其實是疫情下難得的跨校閱讀分享會：「這計劃讓同學『走出』自己的校園，營造跨校閱讀分享會。希望疫情後，大家能共聚一堂，親身以書會友。」新界西貢坑口區鄭植之中學林文昌老師補充：「我們一起利用現今的資訊科技，突破我們自身的限制，團結就是力量，為推廣閱讀開創更大可能性。」

各校同學對於能參與相關計劃，都感到愉快和榮幸。曾璧山（崇蘭）中學的陳立恆表示：「很興奮可以有機會與不同學校分享有趣的中史書，我自己亦十分享受整個拍攝過程。」明愛馬鞍山中學的楊巧琳亦指：「十分榮幸有機會與其他學校合作，這是我第一次參加微電影演出，要在短時間之內背好台詞，演好角色，那是很大的挑戰，經歷難忘。」五邑司徒浩中學楊韻怡則慶幸能夠在疫情中與友校交流：「在疫情亦能以書會友，與其他同學的學校互相分享，感到十分興奮。我亦從中閱讀以往較少接觸的範疇，大開眼界!」

「跨校書海漫遊」計劃在本學年仍會繼續推行，六間學校的同學將會繼續拍片分享閱讀心得，將讀書的喜悅跨山過嶺。各位可登入該計劃的網站，觀看同學們的心血結晶。

「跨校書海漫遊」計劃網址：https://sites.google.com/cccss.edu.hk/jointschool-reading/%E9%A6%96%E9%A0%81