校園天地｜樂善堂劉德學校　小一成長禮讚顯真情

在剛過去的十一月初，樂善堂劉德學校為小一學生舉辦了成長禮讚，共同見證孩子的成長。小一成長禮讚目的是藉着儀式來肯定孩子從幼稚園生身分過渡至小學生的轉變，讓他們體驗成長的快樂。（內容由樂善堂劉德學校提供）



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活動由校長、小一班主任和家長代表主持的「小花澆水」儀式揭開序幕。屏幕中的種子勇敢地衝破泥沙，嫩綠的幼芽冒出地面，指向天空，象徵小一生在這72天的成長。成長禮讚就在溫馨、歡樂的氣氛中徐徐展開。

隨後播放的校園生活短片中，紀錄了小一生從踏入校園起，每天投入課堂、小息玩耍及與同學相處的情況。短片展現了豐富多元的校園生活，每一位上鏡的學生都擁有大大的笑容。看着孩子適應校園生活，家長們都不禁流露出欣慰、喜樂之情。家長們踴躍地分享子女的日常學習點滴，肯定孩子們的進步和成長，亦感謝學校老師們對孩子們的關愛和教導。

是次活動的重頭戲就是小一生首次踏上舞台，在一眾家長和嘉賓面前充滿自信地表演歌舞，掀起活動的高潮，博得大家熱烈的掌聲。儘管他們的表演不是最完美，也許每一個人成長的步伐都不一樣，但無論快或慢，即使是小小的進步，也是成長的一大步。最後，同學們向父母和老師分享自己的「目標承諾」，更把它放進「願望瓶」。兩個願望瓶閃閃發光，放滿了孩子們對自己的目標，他們自己定必能開創出閃耀的未來。

成長禮讚也是一個好機會讓小一樂德人學會感恩，因着有父母的關懷、老師的盡心呵護和同學間的彼此鼓勵，才讓他們在短短的72天中成長不少！現在的小一樂德人在成長路途中又邁進了一小步，而在以後的求學路途中，父母和樂善堂劉德學校所有的老師都會陪伴他們成長，讓他們一步一個腳印，向着自己的目標勇往直前。

（內容由樂善堂劉德學校提供）

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